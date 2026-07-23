В Ростове на «Вертолетном поле» к 1 сентября откроют модульную школу на 400 мест

Модуль школы возвели за рекордно короткий срок — за три месяца. Фото: министерство образования Ростовской области.

В Ростове новый учебный год для жителей микрорайона «Вертолетное поле» начнется с открытия новой модульной школы на 400 человек, которая будет готова к приему учеников к 1 сентября. Ход подготовки к запуску образовательного учреждения проинспектировал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

На данный момент каркас модульной конструкции уже установлен, а строители приступили к завершающему этапу — благоустройству прилегающей территории.

Пространство для учебы и спорта

Несмотря на небольшие сроки возведения, внутреннее наполнение школы обещает быть полноценным. Проект предусматривает создание комфортной образовательной среды. В здании разместятся 15 классных кабинетов, специализированные кабинеты для изучения информатики и иностранных языков, а также библиотека. Для внеклассной активности оборудуют собственный кинозал и обеденный зал.

Особое внимание уделено физическому развитию детей. Внутри школы появится универсальный зал для занятий спортом, а также выделенная зона для проведения шахматных турниров. На уличной территории обустроят сразу две спортивные площадки. Одна из них будет универсальной, приспособленной для игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Рядом установят зону с тренажерами, которая позволит школьникам готовиться к выполнению нормативов комплекса ГТО.

Решение проблемы переуплотнения

Запуск модульного здания должен снять остроту нехватки мест в школах динамично застраивающегося микрорайона.

— Новый модуль поможет разгрузить близлежащие школы 77, 67 и 62. Здесь смогут учиться дети, живущие в микрорайоне «Вертолетное поле», — пояснил Андрей Фатеев.

Также благодаря новоселью решится вопрос с размещением учеников начальных классов «Классического лицея №1». С 1 сентября они практически в полном составе переедут в новое здание. До этого момента дети были вынуждены заниматься на площадях детского сада № 15 в центре города. После переезда лицеистов в помещениях дошкольного учреждения планируют открыть дополнительные группы, что увеличит доступность мест для малышей.

Планы на перспективу

Новая модульная школа — это промежуточное, но оперативное решение вопроса дефицита учебных мест. Власти уже определились с дальнейшим развитием социальной инфраструктуры на этой территории.

— В перспективе на территории микрорайона появится большая школа на 1120 мест. Ее строительство запланировано к 2030 году, — сообщил заместитель губернатора.

Современный модуль возвели в рекордные сроки — всего за три месяца. Финансирование проекта осуществлялось за счет средств инвестора, который, как отметили в донском правительстве, зарекомендовал себя надежным партнером. Частные вложения покрыли не только монтаж самого здания, но и подключение к инженерным сетям, ограждение территории и монтаж наружной системы видеонаблюдения. Из местного бюджета на оснащение внутренних помещений школы направлено 84,9 млн рублей.

Капитальное обновление строительного колледжа

В ходе рабочей поездки Андрей Фатеев также проверил ход капитального ремонта общежития Ростовского-на-Дону строительного колледжа. Здание, возведенное еще в середине прошлого века, приводят в порядок в рамках национального проекта «Молодежь и дети» с привлечением средств федерального и областного бюджетов. Общая стоимость работ составляет 147,2 млн рублей.

На сегодняшний день подрядчик идет с опережением графика, а строительная готовность объекта приближается к 50%. Все демонтажные работы уже завершены. Сейчас бригады выполняют внутреннюю отделку, облицовку и малярные работы, ремонтируют фасады, а также монтируют сети энергоснабжения и отопления.