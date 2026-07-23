В Ростовской области появится еще один региональный праздник

Комитет по соцполитике донского парламента одобрил два значимых законопроекта. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

На заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания Ростовской области депутаты рассмотрели ряд значимых инициатив. Ключевыми темами обсуждения стали учреждение в донском регионе нового профессионального праздника, а также меры по повышению доступности туристических объектов для людей с инвалидностью. О сути законопроектов рассказала председатель комитета по социальной политике Елена Елисеева.

Новый региональный праздник – дань уважения защитникам детства

Одним из центральных вопросов повестки стал проект областного закона об установлении Дня работников органов и организаций опеки и попечительства. Документ был разработан совместно с комитетом по образованию.

Предыстория появления законопроекта уходит корнями в регулярное взаимодействие депутатского корпуса с учреждениями для детей-сирот.

— У всех депутатов есть поручение председателя Законодательного собрания о взаимодействии с учреждениями, которые занимаются вопросами детей-сирот. Бывая там, работники сетовали на то, что у них нет профессионального праздника, — рассказала Елена Елисеева. — Мы посмотрели историю совместно с комитетом по образованию и выяснили, что 12 марта 1891 года в России был принят закон о детях, усыновленных и узаконенных, которым были установлены для всех сословий единые правила опеки и усыновления детей.

Парламентарий подчеркнула, что сегодня эта сфера остается одной из важнейших государственных задач. В Ростовской области в органах опеки трудятся свыше 200 специалистов, а в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работают более 1300 человек. Ежегодно их усилиями в донские семьи устраивается более тысячи детей.

— Считаем, что это очень правильно, потому что вопросы, которыми они занимаются, — сегодня приоритетные для нашего государства и общества, — отметила Елена Елисеева.

Доступный туризм: новые требования для объектов индустрии

Вторым важным решением стало приведение областного законодательства в соответствие с федеральными нормами, принятыми в декабре 2025 года. Речь идет об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам туристской индустрии.

— Федеральный законодатель свои изменения внес, соответственно, мы теперь приводим в соответствие свое областное законодательство, — пояснила председатель комитета.

Согласно новым требованиям, владельцы санаториев, баз отдыха и придорожных туристических объектов обязаны создать все условия для комфортного пребывания маломобильных людей. Это включает возможность самостоятельного передвижения по территории, а также сопровождение для инвалидов по зрению и доступ собак-проводников.

— В первую очередь владельцы обязаны это обеспечить, а органы, наделенные правом контроля, в первую очередь прокуратура, будут над этим надзирать, — добавила Елена Елисеева.

Кроме того, законопроектом закрепляется требование о выделении на парковках туристических объектов не менее 10% мест для автотранспортных средств, которыми управляют сами инвалиды, либо автомобилей, осуществляющих их доставку. Реализация этих мер будет обеспечиваться в рамках государственной программы «Доступная среда» и других региональных программ.

Депутаты единогласно поддержали инициативы, рекомендовав принять законопроекты на ближайшем заседании Законодательного собрания.