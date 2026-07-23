«Ваш сын в коме»: Как ростовчанин попал в госпиталь в Таиланде при загадочных обстоятельствах

Мужчина попал в реанимацию Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Об этой истории стало известно в конце 2024 года. 42-летний ростовчанин при загадочных обстоятельствах получил травмы, попал в местную больницу и впал в кому.

«Говорил, что все хорошо»

Наталье пришлось растить сына одной. Чтобы содержать семью, женщина работала медсестрой. Мальчик старался радовать ее успехами в учебе.

После школы Денис поступил на мехмат. Уже со второго курса он устроился ночным системным администратором — хотел помочь маме. В 27 лет он перебрался в столицу, стал работать в IT. При этом помогал Наталье финансово и регулярно ее навещал.

В последние годы у Дениса появилась мечта - путешествовать, и однажды он уехал за границу. 42-летний ростовчанин регулярно звонил маме, говорил, что он работает дистанционно и у него все хорошо. Так было и в день, когда случилась беда, - в декабре 2024 года.

Мать и сын постоянно были на связи Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Позвонила подруга

Прохожие обнаружили Дениса на одной из улиц, у него было много травм. Очевидцы вызвали скорую и полицию. Пострадавшего доставили в больницу и сразу поместили в реанимационное отделение.

Обстоятельства случившегося были неясны. По одной из версий, ростовчанин стал жертвой нападения, по другой — упал с высоты.

Страшную новость Наталье передала подруга ее сына из Москвы, которая в то время тоже была в Таиланде.

- Ваш сын впал в кому, - услышала несчастная мать.

Семья немедленно начала искать способы выручить Дениса. Вызвался помочь двоюродный брат мужчины Сергей, который бросил все свои дела и срочно вылетел в Паттайю.

По одной из версий, ростовчанин упал с высоты Фото: из архива героя публикации.

К моменту прибытия Сергея Денис уже очнулся, однако речь к нему еще не вернулась. Брат навещал его в палате и параллельно занимался вопросами транспортировки пострадавшего родственника домой. Главной трудностью оказалось отсутствие медицинского полиса: все расходы на лечение и дорогу легли на плечи родных. Сбор средств поддержали неравнодушные люди, среди которых были и читатели «КП — Ростов-на-Дону».

Отдача от людей

Братья добрались до Ростова не сразу. Сначала спецрейс доставил их из Бангкока в Москву, затем они отправились в Волгоград, а оттуда на «скорой» - в Донскую столицу. Дениса госпитализировали. Все время, что мужчина был в больнице, рядом с ним находилась его мама.

— Я спала буквально по полтора часа в сутки, примостившись на стуле, похудела на пять килограммов. Но в 2005 году, когда у меня случился инсульт, Денис выхаживал меня точно так же, - говорила Наталья.

В Таиланд за мужчиной отправился его двоюродный брат Фото: из архива героя публикации.

Оставшиеся после сбора деньги женщина направила на перевод сына в частный реабилитационный центр. Там Денис начал потихоньку возвращаться к жизни: к нему вернулась речь, он стал узнавать себя и близких.

— У сына диагностировали тяжелую политравму — переломы и множество других повреждений, — объясняла мать.

Денис вернулся домой. У него оставалась парализована левая половина тела. Мужчина и после выписки продолжил заниматься с реабилитологом.

После больницы мужчина восстанавливался в частном реабилитационном центре Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

— Он левша, и когда я увидела, что он взял ложку в левую руку, у меня сердце замерло от радости! Но ходить пока не может — ногу еще нужно разрабатывать.

Женщина честно признавалась: одна она не потянула бы лечение. Ее пенсия — около 20 тысяч рублей, тогда как месячный курс восстановления стоит 24 тысячи.

— Огромное спасибо всем, кто нас не бросил. Среди помогающих есть даже мои бывшие пациенты. Я 43 года проработала медсестрой, почти тридцать из них — в реанимации. Не раз сдавала кровь для тяжелобольных. И сейчас так отрадно видеть, что добро возвращается, — говорила она.

О том, что же на самом деле случилось в Таиланде, семья, скорее всего, так и не узнает. Врач-нейрохирург строго запретил затрагивать эту тему в разговорах с Денисом — слишком тяжелые воспоминания могли непредсказуемо сказаться на его состоянии. Поэтому беседуют только о том, что было до злополучной поездки и что происходит сейчас.