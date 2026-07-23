Вернула сторицей: Как бездомная помогла пенсионерке донести сумки, а та завещала ей квартиру

Женщина получила в наследство квартиру от случайной знакомой. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жизнь бездомной из Таганрога перевернул добрый поступок. Алла Ивановна однажды вызвалась помочь пожилой женщине донести тяжелые сумки. Тогда она даже не предполагала, к чему это приведет.

«Не с кем было поговорить»

Алла Ивановна появилась на свет в Алматы, где прошли ее детство и юность. В этом городе она получила высшее образование, вышла замуж и родила сына.

— В молодости я серьезно занималась спортом, имела звание мастера спорта и работала тренером по легкой атлетике. Но когда родился ребенок, поездки с командой на соревнования стали невозможны, и я освоила новую профессию — массажиста, — делилась 66-летняя женщина.

Алла Ивановна помогла пожилой женщине донести сумки до дома. Фото: Антон ФОКИН. Перейти в Фотобанк КП

После развода бывший супруг перебрался на работу в Геленджик, и их сын-подросток уехал следом за отцом. Мать периодически приезжала к нему в гости.

— В одиночестве было тяжко. Однажды я набрала отцу, который жил в Таганроге, и он предложил: «Приезжай к нам!».

Так она и поступила. Первый год прожила с родителями, а затем сняла отдельное жилье. В Таганроге она успела поработать школьной учительницей физкультуры и домработницей, а позже стала постоянно ездить на черноморское побережье — каждое лето устраивалась на курорты Краснодарского края, где была и горничной, и барменом. К тому же это давало возможность чаще видеться с сыном.

— С мая я уезжала в село Дивноморское и трудилась там до октября, а после снова возвращалась в Таганрог, — вспоминала она.

В благодарность за заботу одинокая женщина сделала бездомную своей наследницей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ушла жить в ночлежку

В 2016 году ушел из жизни отец Аллы, а еще через год не стало и матери. Как рассказывает дончанка, ее сестра практически сразу продала свою квартиру и переселилась в родительское жилье. Делить площадь с кем-то другим она явно не собиралась.

— Бесполезно с ней спорить, у нее такой характер, — вздыхала женщина.

Сама Алла Ивановна в то время снимала угол, но пенсии в 15 тысяч рублей едва хватало на самое необходимое. Одна из знакомых посоветовала ей обратиться в приют для лиц без определенного места жительства. Женщина ухватилась за эту возможность — хотя бы удастся сэкономить на аренде.

— Я заселилась в социальный центр, но оказалось, что там можно лишь переночевать. Впускали нас ровно в восемь вечера, кормили ужином в столовой, потом можно было принять душ и лечь спать. А с утра — снова выходи на улицу, — вспоминала она.

Ночлежка была рассчитана на сотню постояльцев, большинство из них составляли мужчины, не раз отбывавшие сроки в колониях. Женщин насчитывалось около двадцати. Впрочем Аллу Ивановну условия в основном устраивали: вокруг чисто, тихо и спокойно. Единственное — она не могла заставить себя съесть полноценный ужин в этом месте, ограничиваясь булочкой и чаем.

После смерти сына и внука Валентина Николаевна позвала бездомную жить к себе. Фото: из архива героя публикации.

Ухитрялась создавать модные образы

Пенсии хватало лишь на самое необходимое, а продукты женщина покупала сама. Зато одежду находила в гуманитарном центре «Путь милосердия», который оказывает помощь малообеспеченным людям.

Даже живя в ночлежке, Алла Ивановна следила за внешностью и старалась выглядеть ухоженно. Даже из скромных вещей она умела составлять модные образы: могла ушить рукава, заменить пуговицы на более крупные или добавить яркий платок в образ.

В приюте она подружилась с еще одной бездомной женщиной. Некоторое время они снимали жилье вместе и делили расходы пополам. Однако позже подруга переехала: ее дочь родила второго ребенка и попросила мать помочь с внуками.

Алла Ивановна снова осталась одна и вернулась в ночлежку. Встретили ее там тепло:

— Конечно, приходите, Алла. Мы вас примем и даже поселим в ту же комнату, — заверила заведующая.

Уличное знакомство

В период пребывания в социальном приюте Алла Ивановна познакомилась с Валентиной Николаевной.

В один из дней, покинув ночлежку, она бродила по городу, а затем присела отдохнуть во дворе. Рядом на скамейку опустилась пожилая женщина с тяжелыми сумками. Переведя дух, она пожаловалась: «Накупила продуктов, а теперь и не донести».

Алла Ивановна тут же отозвалась: «Позвольте, я помогу». Незнакомка поблагодарила и согласилась.

Алла Ивановна получила крышу над головой, благодаря случайной встрече. Фото: из архива героя публикации.

Когда женщины добрались до дома, Валентина Николаевна предложила Алле зайти к ней в гости. За чашкой чая хозяйка квартиры стала расспрашивать Аллу о ее жизни. На прощание они обменялись номерами телефонов.

Вскоре Валентина Николаевна позвонила с просьбой о помощи по дому — так завязалось их регулярное общение. Алла Ивановна стала для Валентины Николаевны и помощницей, и сиделкой: покупала продукты и лекарства, убиралась, делала массаж больных коленей.

Со временем пожилая женщина звала ее и просто для душевных бесед. В молодости Валентина Николаевна была красавицей, работала на заводе, пользовалась успехом у мужчин, но личная жизнь не задалась: развелась с мужем, сын пристрастился к алкоголю и замерз на улице. Внук, к сожалению, пошел по той же дорожке.

Впервые на Черном море

Между женщинами завязались теплые отношения, они стали общаться словно мать и дочь. В теплое время, с мая по октябрь, Алла Ивановна по-прежнему уезжала на курорт, где работала горничной. Перед отъездом она писала заявление в приюте, чтобы за ней сохранялось место. Однажды она пригласила Валентину Николаевну с собой на море, устроив ей бесплатное проживание и питание — в пансионате у Аллы была комната с двумя кроватями.

Пожилая женщина призналась, что на Черном море оказалась впервые — до этого ей доводилось купаться только в Азовском. Когда ее внук скончался от рака, она осталась совершенно одна. В итоге предложила Алле перебраться к ней.

В последний год жизни Валентина Николаевна уже не поднималась с постели. Алла ухаживала за ней, купала, готовила еду.

Ночью 6 февраля 2021 года Валентины Николаевны не стало. Ее последние слова были обращены к Алле: «Хочется чайку». Алла Ивановна вскипятила воду, заварила чай, но когда принесла кружку, подруга взглянула на нее и закрыла глаза.

Жилье одинокая женщина завещала Алле, которая стала ей близким человеком и помогала до самого конца.