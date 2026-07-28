От карманных денег к собственной квартире

.

Карта для студента, выгодный счет и советы, которые уберегут от импульсивных трат. Эксперт Банк «Кубань Кредит» рассказала, как подготовить выпускника к финансовой самостоятельности.

Последняя школьная линейка уже стала семейной историей, последний звонок остался на фотографиях… На их смену пришли приятные хлопоты: поступление, выпускные вечера и грандиозные планы на лето. Для вчерашних школьников – это первый пьянящий глоток свободы, а для родителей – это набор новых вопросов. Как передавать ребенку деньги, чтобы они пошли на дело, а не «разошлись» за один день по кафе и онлайн-магазинам? И как научить вчерашних подростков обращаться с финансами по-взрослому?

.

Мы поговорили с заместителем директора по розничному бизнесу Ростовской региональной дирекции Банка «Кубань Кредит» Оксаной Стушкиной и выяснили, какие банковские продукты сейчас самые актуальные для семей с абитуриентами.

Взрослый кошелек

С 14 лет подросток может открыть собственный счет и получить банковскую карту с письменного согласия родителей. Но с 18 лет перед юношей или девушкой открываются все возможности банковских сервисов.

– Мы часто наблюдаем, как родители выдают деньги наличными или переводят на карту, привязанную к своему счету, – рассказывает Оксана Стушкина. – Это, конечно, удобно для контроля, но абсолютно не развивает самостоятельность. Любому человеку, а подростку особенно, психологически важно ощущать границы своего бюджета. Его счет и привязанная к нему карта – те самые шаги к ответственности.

Эксперт советует присмотреться к дебетовым картам, которые подходят молодым людям (например, линейка карт платежной системы «Мир» Банка «Кубань Кредит»).

ВРЕЗКА

Чем они хороши для студента?

Свой счет с 14 лет (с согласия родителей) или полноценная карта с 18 лет. У разных карт — свои условия обслуживания, в том числе бесплатные варианты.

Кешбэк рублями. Для студента приятный бонус — получать обратно живые деньги за походы в магазин, оплату проезда или перекусы. Ребенок учится экономить, сам того не замечая.

Мгновенные переводы. Родители в любой момент могут пополнить карту через Систему быстрых платежей (СБП) — до 100 000 рублей в месяц без комиссии. Деньги дойдут за секунду.

Лучший выбор для студентов

На Юге России – особенно в Ростовской области и Краснодарском крае – «Кубань Кредит» является лучшим выбором для студентов. Во-первых, из-за широкой сети офисов в этих регионах, а во-вторых, банк с 2019 один из соучредителей Ассоциации развития финансовой грамотности, а значит, фактически это ресурсный центр для повышения уровня финансовой грамотности самых разных возрастных групп .

– У нас широкая сеть – около 100 офисов – в Ростовской области и Краснодарском крае. Если студент учится в Ростове, Краснодаре, Новороссийске, Ставрополе или Пятигорск — везде он найдет наш банк, чтобы лично решить вопрос, а не искать номер колл-центра, висеть на линии техподдержки. Для новичков живое общение бесценно, – поясняет Оксана Стушкина.

К слову, о стипендиях и подработках. Для тех, кто копит на мечту (будь то мощный ноутбук, стажировка за границей или первая машина), у банка есть накопительные счета и вклады с возможностью пополнения и снятия. Проценты начисляются на фактический остаток. Это хороший вариант, чтобы откладывать, с летних заработков или простых шабашек «на перспективу».

Ипотека для тех, кто уже строит планы

Пока одни абитуриенты думают, где взять деньги на первый семестр, другие вместе с родителями уже присматриваются к собственному жилью. И здесь у банка «Кубань Кредит» для жителей Ростовской области есть масса интересных предложений.

Первое – региональная программа «Ипотека отличникам под 1% годовых». Банк «Кубань Кредит» – один из семи работающих на Дону банков, аккредитованных для выдачи таких кредитов. Льготная ставка доступна выпускникам-отличникам 2021 года и позднее, которые работают врачами, учителями или педагогами в государственных учреждениях Ростовской области. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей, срок субсидирования – 10 лет. По сути, это возможность получить квартиру с минимальной переплатой, пока молодой специалист набирается опыта.

Второе направление – совместные программы с застройщиками-партнерами. При покупке квартиры в новостройках у аккредитованных застройщиков в Ростове-на-Дону, Краснодарском крае и Адыгее ставка может быть существенно ниже рыночной. В рамках специальных акций для всех категорий клиентов – от 12 % годовых.

– Мы видим, что для многих семей покупка квартиры студенту – не менее актуальный вопрос, чем оплата семестра, – уверена Оксана Стушкина. – Ипотека с господдержкой для отличников или специальные ставки от застройщиков-партнеров делают жилье реально доступным. Главное – подойти к вопросу с холодной головой и заранее рассчитать бюджет.

Чтобы не скучали по маминой кухне

Есть в арсенале банка и другие предложения, которые напрямую связывают родительский дом и студенческую квартиру. Допустим, нужно обставить комнату в общежитии: купить матрас, микроволновку, принтер. Тратить всю зарплату разом не хочется. Банк предлагает кредитные карты с льготным периодом — они позволяют оплатить покупки и вернуть деньги без процентов, если уложиться в грейс-период.

Советы от Оксаны Стушкиной для родителей и выпускников:

1. Заведите ребенку личную карту для текущих расходов и отдельный накопительный счет для больших целей, с которого снять деньги чуть сложнее психологически.

2. Настройте уведомления. Пусть выпускник сам видит sms о каждой операции. Это лучший способ ощутить, как тает бюджет из-за, например, трат на кофе.

3. Осторожность в сети. Напомните правило: ПИН-код и CVV-код на обратной стороне карты – это пароль от личного сейфа. Настоящий банковский работник никогда не спросит их по телефону.

Лето пролетит быстро. Время решать финансовые вопросы по-взрослому, подготавливая почву для спокойной учебы, настало уже сегодня.

Банк «Кубань Кредит» приглашает ростовчан и жителей области за консультацией – в банке найдут решение в любой, даже самой сложной, жизненной ситуации студента и его семьи.

На правах рекламы. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России № 2518.