Настоящей проблемой стали упавшие деревья. Фото: канал в MAX главы Ростова Александра Скрябина

В Ростове-на-Дону и еще нескольких районах Ростовской области вечером 25 июля разыгралась настоящая стихия. Сильный ветер затопил улицы, шквалистый ветер сносил мусорные контейнеры и рекламные конструкции, валил деревья. Восстановительные работы продолжаются уже третий день. Собрали все последствия «шторма века» в Ростовской области на 28 июля 2026.

Из-за сильного ливня улицы в Ростове мгновенно затопило Фото: Михаил СТРИЖЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Последствия «шторма века» в Ростовской области на 28 июля 2026

По данным правительства, в Ростовской области в 50 муниципальных образованиях повреждены крыши в 110 многоквартирных домов, в Ростове — в семи.

В Донской столице повреждены крыши семи многоэтажных домов. От непогоды пострадали 16 школ, 14 детских садов. Повреждено более 50 автомобилей. Всего власти получили 35 тысяч обращений от ростовчан.

В Ростове пострадало более 50 автомобилей

Серьезной проблемой стали упавшие деревья. Точное их количество сложно определить: речь может идти о десятках и даже сотнях тысяч. Только в Ростове ветер свалил более тысячи деревьев - из них 452 убраны.

Из-за порывов на сетях в Ростове перестали ходить троллейбусы и трамваи. В настоящее время троллейбусы уже начали ходить, трамваи планируют запустить к 30 июля.

В непогоду многие остались без света и воды. В правительстве говорят, что уже восстановлено полностью, а вот энергоснабжение — на 70%. Ограничения пока еще действуют в Ростове, Азове, Батайске и Шахтах.

Как сообщил глава Ростова Александр Скрябин, на десять часов в работе «Донэнерго» находятся три высоковольтные линии, более 220 воздушных линий электропередач.

В Ростове упало больше тысячи деревьев - 452 из них убраны. Фото: канал в MAX Александра Скрябина

- Подача ресурса восстановлена для более 110 тысяч жителей нашего города. Электроснабжение восстановлено еще в 1000 домовладениях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, — рассказал Александр Скрябин.

Специалисты «Ростгорсвет» устранили 158 повреждений на линиях наружного освещения на улице Пушкинской, проспектах Королева и Буденновском. Ремонт продолжается на Шолохова.

Кто погиб и пострадал из-за последствий «шторма века» в Ростовской области

26 июля власти сообщили о том, что в результате непогоды погиб человек. Позже стало известно, что жертвами «шторма века» стали еще два человека. Власти говорят, что они проводили работы с электрооборудованием, которые им не следовало выполнять.

Пострадали 59 человек. По данным на 27 июля, 12 из них оставались в больнице.

Работы продолжаются уже третий день. Фото: канал в MAX главы Ростова Александра Скрябина

Может ли вернуться «шторм века» в Ростовскую область?

Климатолог Александр Иошпа рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что в 2014 году в Ростовской области уже наблюдался похожий ураган, то есть повторяемость есть. Однако в ближайшее время «шторм века» вернется вряд ли.

- Сейчас пойдет прогрев, выровняется температурный фон. Отдельные очаги непогоды, конечно, ожидаются, но уже не такого масштаба.