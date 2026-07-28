В Ростове-на-Дону и еще нескольких районах Ростовской области вечером 25 июля разыгралась настоящая стихия. Сильный ветер затопил улицы, шквалистый ветер сносил мусорные контейнеры и рекламные конструкции, валил деревья. Восстановительные работы продолжаются уже третий день. Собрали все последствия «шторма века» в Ростовской области на 28 июля 2026.
Фото: Михаил СТРИЖЕВ. Перейти в Фотобанк КП
По данным правительства, в Ростовской области в 50 муниципальных образованиях повреждены крыши в 110 многоквартирных домов, в Ростове — в семи.
В Донской столице повреждены крыши семи многоэтажных домов. От непогоды пострадали 16 школ, 14 детских садов. Повреждено более 50 автомобилей. Всего власти получили 35 тысяч обращений от ростовчан.
Серьезной проблемой стали упавшие деревья. Точное их количество сложно определить: речь может идти о десятках и даже сотнях тысяч. Только в Ростове ветер свалил более тысячи деревьев - из них 452 убраны.
Из-за порывов на сетях в Ростове перестали ходить троллейбусы и трамваи. В настоящее время троллейбусы уже начали ходить, трамваи планируют запустить к 30 июля.
В непогоду многие остались без света и воды. В правительстве говорят, что уже восстановлено полностью, а вот энергоснабжение — на 70%. Ограничения пока еще действуют в Ростове, Азове, Батайске и Шахтах.
Как сообщил глава Ростова Александр Скрябин, на десять часов в работе «Донэнерго» находятся три высоковольтные линии, более 220 воздушных линий электропередач.
- Подача ресурса восстановлена для более 110 тысяч жителей нашего города. Электроснабжение восстановлено еще в 1000 домовладениях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, — рассказал Александр Скрябин.
Специалисты «Ростгорсвет» устранили 158 повреждений на линиях наружного освещения на улице Пушкинской, проспектах Королева и Буденновском. Ремонт продолжается на Шолохова.
26 июля власти сообщили о том, что в результате непогоды погиб человек. Позже стало известно, что жертвами «шторма века» стали еще два человека. Власти говорят, что они проводили работы с электрооборудованием, которые им не следовало выполнять.
Пострадали 59 человек. По данным на 27 июля, 12 из них оставались в больнице.
Климатолог Александр Иошпа рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что в 2014 году в Ростовской области уже наблюдался похожий ураган, то есть повторяемость есть. Однако в ближайшее время «шторм века» вернется вряд ли.
- Сейчас пойдет прогрев, выровняется температурный фон. Отдельные очаги непогоды, конечно, ожидаются, но уже не такого масштаба.