«Южный вектор качества»: В Ростове специалисты из 11 регионов обсудили создание центров компетенций в сфере здравоохранения

На конференции «Южный вектор качества» эксперты из 11 регионов обсудили стандартизацию медпомощи. Фото: министерство здравоохранения Ростовской области

В донской столице прошла всероссийская научно-практическая конференция «Южный вектор качества 2026», объединившая свыше 250 профильных специалистов здравоохранения из 11 регионов России. Эксперты обсуждали внедрение системы менеджмента качества и формирование региональных центров компетенции. Ведь, чтобы помощь в больницах была одинаково качественной и в областном центре, и в отдаленной станице, нужны общие правила.

Главная цель — равный доступ к качественной помощи

Заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская пояснила суть нового подхода:

— Мы выстраиваем такую модель управления, при которой экспертиза и наработки лучших учреждений передаются по всей вертикали здравоохранения. Это значит, что жители каждого города и района Дона смогут получать помощь того же уровня безопасности и качества, что и в ведущих клиниках региона, — отметила Олеся Борисовна.

Такая система призвана сделать медицинское обслуживание стандартизированным, комфортным и безопасным — независимо от того, в какой клинике лечится человек.

Обмен опытом и горизонтальные связи

Министр здравоохранения региона Наири Варданян, выступивший модератором встречи, подчеркнул важность укрепления межрегиональных контактов. Участники из 11 субъектов сошлись во мнении, что нужно активнее интегрировать новые территории, делиться практическими наработками и тиражировать успешные управленческие решения.

— Живой обмен знаниями и компетенциями позволяет региональным системам здравоохранения двигаться быстрее, избегать типичных ошибок и находить нестандартные подходы к решению общих задач, — обозначил министр.

На конференции также обсудили создание центров компетенций в каждом регионе России, риск-ориентированный подход и профилактику нежелательных событий. Основным инструментом распространения лучших практик и сокращения разрыва в уровне помощи между столицей региона и отдаленными территориями назвали внедрение каскадной модели управления качеством.

Центр компетенций и масштабирование опыта

Напомним, городская поликлиника № 1 и городская стоматологическая поликлиника стали победителями конкурса «Лидер качества в здравоохранении». А областной консультативно-диагностический центр успешно прошел добровольную сертификацию Национального института качества Росздравнадзора и теперь будет выполнять функции регионального центра компетенции.

Стоит отметить, что руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова поставила задачу создать подобные центры в каждом субъекте страны. Они будут собирать, адаптировать и распространять успешные методы работы, помогать другим клиникам внедрять системы управления качеством, обучать персонал, проводить аудиты и внедрять автоматизированные решения.

Сейчас в процесс добровольной сертификации включено уже более десяти медицинских организаций Ростовской области, в том числе учреждения первичного звена. Региональный минздрав намерен распространить этот опыт на всю сеть лечебных учреждений.

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