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28 июля 2026 15:30

У кого-то на всю улицу работает один холодильник, а кто-то гоотовит еду на костре: Ростовчане рассказали, как выживают без света и газа после «шторма века»

После «шторма века» ростовчане готовят еду на кострах и освещают дома свечами
Мария ГИЧЕНКО
Так выглядит двор на улице Комсомольской в Ростове.

Так выглядит двор на улице Комсомольской в Ростове.

Фото: из архива героя публикации..

Жители Ростова все еще страдают от последствий «шторма века», который обрушился на город в субботу. В тот день сильный ливень затапливал улицы, а шквалистый ветер валил деревья и столбы, срывал крыши домов. И хотя аварийные бригады работают в круглосуточном режиме, многие горожане обращаются в «КП-Ростов-на-Дону» и жалуются на отсутствие электричества, газа и воды.

Где хранить инсулин?!

- У нас один холодильник на всю улицу! - рассказывает жительница дома на 37-й линии Елена.

Этот холодильник находится в квартире ее знакомых, где есть электричество. Хозяева уехали по делам в Сочи и разрешили пользоваться жильем ростовчанам, которые попали в беду.

- Люди просят зарядить телефоны, но главное – воспользоваться холодильником. Бабушки-пенсионерки приносят мясо, люди с инвалидностью - лекарства, которые должны храниться при низкой температуре.

В тяжелой ситуации оказались жильцы дома № 4 на той же 37-й линии.

- Мой сын – инвалид детства, у него диабет. Ему нужно делать уколы инсулина по несколько раз каждый день. Но препарат должен храниться в холодильнике! Когда наш дом обесточили, я металась по улицам, бегала по домам и организациям, где был свет и просила положить наш инсулин в холодильник. Потом стала выручать Елена, - рассказала мама 21-летнего юноши Виктория.

В этом же доме есть и другие тяжело больные люди. Все они изнывают от жары без кондиционеров.

- В одной из квартир живут мама и ее дочь – инвалид первой группы. У них даже рыбки в аквариуме погибли, потому что перестал работать компрессор, - рассказала Елена.

По вечерам люди пользуются фонариками и свечами.

- Я отнесла все свои свечи 82-летней соседке, потому что у нее никого нет.

По словам ростовчанки, есть в этой нерадостной ситуации и хороший момент: общая беда сплотила людей.

- Раньше мы друг друга не знали, а теперь дружим всей улицей.

Жители домов на 37-й линии пользуются квартирой, где есть электричество.

Жители домов на 37-й линии пользуются квартирой, где есть электричество.

Фото: из архива героя публикации..

Прорвало газовую трубу

Обратились в нашу редакцию и жильцы домов № 83 и 85 на улице Комсомольской.

- У нас провода и деревья так и валяются: коммунальщики к нам не заглядывали. Холодильники у всех потекли, телефоны сели. Я стал заряжать пауэр банк у друзей или на службе. Он выручает меня, жену и двоих детей. Свечами мы не пользуемся - ложимся спасть, как стемнеет, - рассказал военнослужащий Юрий.

- В нашем дворе дерево упало на газовую трубу, произошла утечка - даже запах чувствовался. Газ отключили, поэтом приготовить еду невозможно. Микроволновка тоже не работает - целый день нет напряжения. Даже доширак залить кипятком не получается, вот купила пирожков в магазине на ужин, - рассказала ростовчанка, проживающая в доме № 5 на улице Сержанова.

По словам женщины, у них до сих пор нет горячей воды, так как установлена газовая колонка.

Имущество ростовчан тоже пострадало - упавшее дерево разбило в машине стекло.

Машина ростовчанки, живущей на улице Сержантова пострадала от упавшего дерева. Эта проблема коснулась многих. ...

Машина ростовчанки, живущей на улице Сержантова пострадала от упавшего дерева. Эта проблема коснулась многих. ...

Фото: из архива героя публикации.

Готовят на костре

Мария, проживающая на улице Фурмановской, 100, тоже пожаловалась на отсутствие света.

- Вся наша улица несет продукты и лекарства в несколько соседних домов, запитанных от другой линии, где есть электричество. Соседи бросились покупать дизельные генераторы - от 20 тысяч рублей, - рассказала женщина.

Друзья Марии из поселка Верхнетемерницкий также сидят без света, а в доме на улице 1-й Конной Армии остаются еще и без газа. По словам женщины, там люди выходят во двор, разводят костер и готовят еду на самодельных печках из кирпичей.

- Звоню, прошу назвать сроки, когда вернут электричество. Они говорят про количество бригад, про загрузку... Хуже всего быть в неведении. Назовите сроки, и мы будем хотя бы спокойно ждать!

Такие кадры ростовчанин сделал во дворе своего дома на улице Комсомольской.

Такие кадры ростовчанин сделал во дворе своего дома на улице Комсомольской.

Фото: из архива героя публикации.

Официально

Ситуацию с электроснабжением в Ростове прокомментировал 28 июля глава города Александр Скрябин. По его словам, на десять часов в работе филиала «Донэнерго» находятся три высоковольтные линии и более 220 воздушных линий электропередач.

- По данным «Донэнерго», подача ресурса восстановлена для более 110 тысяч жителей нашего города. Электроснабжение появилось еще в 1000 домовладениях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, - говорится в комментарии.

Коммунальщики продолжают убирать упавшие деревья, в том числе с газопроводов. Всего из-за сильного ветра обрушилось больше тысячи стволов.

В это время

Напомним, прокуратура Ростова-на-Дону организовала горячую линию для жителей по вопросам восстановления подачи коммунальных услуг, ограниченных в связи с неблагоприятными погодными условиями 25 июля 2026 года.

Граждане могут обратиться по телефону 8-961-419-72-77.

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