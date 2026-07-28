У кого-то на всю улицу работает один холодильник, а кто-то гоотовит еду на костре: Ростовчане рассказали, как выживают без света и газа после «шторма века»

Так выглядит двор на улице Комсомольской в Ростове. Фото: из архива героя публикации..

Жители Ростова все еще страдают от последствий «шторма века», который обрушился на город в субботу. В тот день сильный ливень затапливал улицы, а шквалистый ветер валил деревья и столбы, срывал крыши домов. И хотя аварийные бригады работают в круглосуточном режиме, многие горожане обращаются в «КП-Ростов-на-Дону» и жалуются на отсутствие электричества, газа и воды.

Где хранить инсулин?!

- У нас один холодильник на всю улицу! - рассказывает жительница дома на 37-й линии Елена.

Этот холодильник находится в квартире ее знакомых, где есть электричество. Хозяева уехали по делам в Сочи и разрешили пользоваться жильем ростовчанам, которые попали в беду.

- Люди просят зарядить телефоны, но главное – воспользоваться холодильником. Бабушки-пенсионерки приносят мясо, люди с инвалидностью - лекарства, которые должны храниться при низкой температуре.

В тяжелой ситуации оказались жильцы дома № 4 на той же 37-й линии.

- Мой сын – инвалид детства, у него диабет. Ему нужно делать уколы инсулина по несколько раз каждый день. Но препарат должен храниться в холодильнике! Когда наш дом обесточили, я металась по улицам, бегала по домам и организациям, где был свет и просила положить наш инсулин в холодильник. Потом стала выручать Елена, - рассказала мама 21-летнего юноши Виктория.

В этом же доме есть и другие тяжело больные люди. Все они изнывают от жары без кондиционеров.

- В одной из квартир живут мама и ее дочь – инвалид первой группы. У них даже рыбки в аквариуме погибли, потому что перестал работать компрессор, - рассказала Елена.

По вечерам люди пользуются фонариками и свечами.

- Я отнесла все свои свечи 82-летней соседке, потому что у нее никого нет.

По словам ростовчанки, есть в этой нерадостной ситуации и хороший момент: общая беда сплотила людей.

- Раньше мы друг друга не знали, а теперь дружим всей улицей.

Жители домов на 37-й линии пользуются квартирой, где есть электричество. Фото: из архива героя публикации..

Прорвало газовую трубу

Обратились в нашу редакцию и жильцы домов № 83 и 85 на улице Комсомольской.

- У нас провода и деревья так и валяются: коммунальщики к нам не заглядывали. Холодильники у всех потекли, телефоны сели. Я стал заряжать пауэр банк у друзей или на службе. Он выручает меня, жену и двоих детей. Свечами мы не пользуемся - ложимся спасть, как стемнеет, - рассказал военнослужащий Юрий.

- В нашем дворе дерево упало на газовую трубу, произошла утечка - даже запах чувствовался. Газ отключили, поэтом приготовить еду невозможно. Микроволновка тоже не работает - целый день нет напряжения. Даже доширак залить кипятком не получается, вот купила пирожков в магазине на ужин, - рассказала ростовчанка, проживающая в доме № 5 на улице Сержанова.

По словам женщины, у них до сих пор нет горячей воды, так как установлена газовая колонка.

Имущество ростовчан тоже пострадало - упавшее дерево разбило в машине стекло.

Машина ростовчанки, живущей на улице Сержантова пострадала от упавшего дерева. Эта проблема коснулась многих. ... Фото: из архива героя публикации.

Готовят на костре

Мария, проживающая на улице Фурмановской, 100, тоже пожаловалась на отсутствие света.

- Вся наша улица несет продукты и лекарства в несколько соседних домов, запитанных от другой линии, где есть электричество. Соседи бросились покупать дизельные генераторы - от 20 тысяч рублей, - рассказала женщина.

Друзья Марии из поселка Верхнетемерницкий также сидят без света, а в доме на улице 1-й Конной Армии остаются еще и без газа. По словам женщины, там люди выходят во двор, разводят костер и готовят еду на самодельных печках из кирпичей.

- Звоню, прошу назвать сроки, когда вернут электричество. Они говорят про количество бригад, про загрузку... Хуже всего быть в неведении. Назовите сроки, и мы будем хотя бы спокойно ждать!

Такие кадры ростовчанин сделал во дворе своего дома на улице Комсомольской. Фото: из архива героя публикации.

Официально

Ситуацию с электроснабжением в Ростове прокомментировал 28 июля глава города Александр Скрябин. По его словам, на десять часов в работе филиала «Донэнерго» находятся три высоковольтные линии и более 220 воздушных линий электропередач.

- По данным «Донэнерго», подача ресурса восстановлена для более 110 тысяч жителей нашего города. Электроснабжение появилось еще в 1000 домовладениях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, - говорится в комментарии.

Коммунальщики продолжают убирать упавшие деревья, в том числе с газопроводов. Всего из-за сильного ветра обрушилось больше тысячи стволов.

В это время

Напомним, прокуратура Ростова-на-Дону организовала горячую линию для жителей по вопросам восстановления подачи коммунальных услуг, ограниченных в связи с неблагоприятными погодными условиями 25 июля 2026 года.

Граждане могут обратиться по телефону 8-961-419-72-77.

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