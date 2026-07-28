Десятки инициатив донского парламента стали федеральными законами

Донской парламент продолжит взаимодействие с Госдумой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Совместная работа депутатов Законодательного собрания Ростовской области и Государственной Думы позволила внедрить в федеральное законодательство целый ряд социально значимых предложений, разработанных на Дону.

Завершившаяся весенняя сессия стала финальной для депутатов VIII созыва. Подводя итоги пятилетнего цикла, председатель Законодательного собрания Александр Ищенко подчеркнул: голос Ростовской области был отчетливо слышен на федеральном уровне, а десятки региональных инициатив обрели статус полноценных законов.

Поддержка семей и детей

Существенный блок решений касается поддержки семей с детьми-инвалидами. Спикер донского парламента отметил: родители получили право на бесплатную госпитализацию вместе с ребенком вне зависимости от его возраста. Кроме того, законодательно закреплена возможность суммировать дополнительные выходные дни — до 24 оплачиваемых суток единовременно.

— Родители детей-инвалидов получили право на бесплатную госпитализацию в стационаре вместе с ребенком, независимо от его возраста и тяжести заболевания, — перечислил ключевые достижения Александр Ищенко.

При подаче документов в суд для признания совершеннолетнего ребенка недееспособным родители были освобождены от уплаты госпошлины. Детям с ограниченными возможностями здоровья гарантировано бесплатное горячее двухразовое питание, а подростки-инвалиды и дети, получающие пенсию по потере кормильца, при временном летнем трудоустройстве сохранили социальные доплаты. Еще одна норма обеспечила детям от пяти до семи лет бесплатный проезд в пригородных поездах.

Развитие села и аграрного комплекса

Ростовская область продвигала законодательные изменения в аграрной сфере. Парламентарий отметил, что юридически закреплена передача в аренду без проведения торгов земельных участков, занятых агролесомелиоративными насаждениями. Сельскохозяйственные предприятия, финансирующие целевое обучение будущих сотрудников, получили преференции.

Решена проблема лекарственного обеспечения в малых населенных пунктах: участковые больницы наделены правом розничной продажи лекарств.

— Нашла поддержку инициатива об организации работы передвижных аптек в сельской местности, — подчеркнул Александр Ищенко.

Безопасность, культура и молодежь

В период работы созыва были ужесточены правила продажи вейпов и расходников к ним. Принят федеральный закон о сохранении этнокультурного достояния, а сельские дома культуры освобождены от налога на прибыль.

Шагом для молодых специалистов стало снятие бюрократического барьера: теперь опыт работы во время учебы не лишает права на господдержку.

— Исключено препятствие для получения господдержки в отношении молодых специалистов, работавших во время учебы до получения диплома по специальности, — пояснил спикер донского парламента.

Значимым направлением работы стала поддержка участников СВО и их близких. Среди реализованных инициатив — освобождение бойцов и членов их семей от уплаты госпошлины при обращении в суд.

Оценивая прошедшую пятилетку, Александр Ищенко выразил уверенность в сохранении набранного темпа:

— Уверен, что продуктивное взаимодействие донского и федерального парламентов успешно продолжится и в следующем созыве Государственной Думы.