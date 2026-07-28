В Ростовской области с 2024 года доля онлан-продаж увеличилась на 32%

Потребительский рынок формирует почти 20% всех налоговых поступлений области. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Потребительский рынок остается ключевым драйвером экономики Ростовской области, генерируя пятую часть валового регионального продукта. О текущих трендах, развитии онлайн-торговли и борьбе с теневым сектором рассказали первый заместитель губернатора Алексей Господарев и директор департамента потребительского рынка Ирина Гелас.

Локомотив экономики в цифрах

Алексей Господарев подчеркнул стратегическую важность сферы торговли и услуг для региона. По его словам, эта отрасль формирует более 19% всех налоговых поступлений области.

— Потребительский рынок для нас — это 21% валового регионального продукта. Это серьезный локомотив донской экономики. Мы входим в пятерку крупнейших регионов по объему оборота розничной торговли, — отметил первый замгубернатора.

Положительная динамика сохраняется: за январь–май текущего года оборот розничной торговли достиг 867,5 млрд рублей, показав рост примерно на 4,5%. Параллельно растут показатели общепита и бытовых услуг. Всего в торговле занято 560 тысяч жителей области.

Онлайн-рывок: рост на 32%

Ключевым трендом последних лет стало активное развитие интернет-коммерции. Как рассказала Ирина Гелас, доля онлайн-продаж в общем объеме розничного товарооборота превысила 11%, тогда как в 2024 году она составляла порядка 8%.

— По сравнению с 2024 годом это рост на 32% в сопоставимых ценах. В абсолютном выражении это 226 миллиардов рублей. Мы видим, что меняется аудитория пользователей: все больше людей старшего возраста присоединяются к онлайн-покупкам, потому что это удобно и доступно, — пояснила директор департамента.

Развитие сегмента стимулирует инфраструктуру: в отдаленных муниципалитетах появляются пункты выдачи заказов, строятся новые логистические и центры. В 2026 году прогнозируется сохранение положительной динамики, а объем онлайн-продаж ожидается на уровне не менее 240 млрд рублей.

«Сделано на Дону»: стандарты престижа

Особое внимание уделяется продвижению локальных брендов. Число сертифицированных участников системы «Сделано на Дону» выросло в полтора раза — до 84 компаний, которые выпускают почти 4,5 тысячи наименований товаров.

— Мы не гонимся за количеством, мы работаем над стандартами качества. Сейчас включены все инструменты поддержки: льготные займы и преференции для участников, — сообщил Алексей Господарев.

Также налажено сотрудничество с Российским экспортным центром: получившие донской сертификат могут автоматически претендовать на получение федеральной марки «Сделано в России» без дополнительных проверок.

Борьба со стихийной торговлей

Острой темой для донского региона остается несанкционированная продажа продуктов. Ирина Гелас отметила, что борьба ведется не только через административные протоколы, но и путем предоставления легальной альтернативы.

— Мы стараемся работать в ручном режиме: показываем памятки, где есть свободные места на ярмарках. Условие одно — продавцы должны быть налогоплательщиками или самозанятыми. Наиболее эффективным механизмом считаем ярмарки выходного дня, где муниципалитеты часто предоставляют места бесплатно, — подчеркнула Ирина Гелас.

Наибольшее количество стихийных очагов фиксируется в Ростове, Шахтах, Батайске и Волгодонске. В качестве положительного примера приводится Таганрог, где активная работа по переселению торговцев на законные площадки привела к росту числа налогоплательщиков.

Ставка на эстетику и логистику

Регион занимается и внешним обликом торговых объектов. По поручению властей до конца июля муниципалитеты должны были ликвидировать или привести в порядок неэстетичные ярмарки вдоль трассы М-4 «Дон».

— Это недопустимо, когда туристы едут, а у нас полуразвалившийся лоток стоит. Поставили задачу привести все в соответствие, чтобы эстетически выглядело красиво, — резюмировал Алексей Господарев.