В Ростове в Суворовском приведут в порядок дорогу к пожарно-спасательной части

Пожарно-спасательная часть обслуживает не только Суворовский, но и другие места города. Фото: Заксобрание Ростовской области.

Микрорайон Суворовский в Ростове динамично развивается, обрастая новой инфраструктурой. Однако одна из ключевых артерий, обеспечивающих безопасность жителей, до сих пор остается камнем преткновения в самом прямом смысле. Речь идет о грунтовой дороге, ведущей к пожарно-спасательной части № 14. В скором времени ситуация должна измениться благодаря вмешательству депутатов донского парламента.

Жизненно важный объект для всего города

Чтобы лично оценить условия несения службы, территорию подразделения посетили депутаты Законодательного собрания Ростовской области Дмитрий Сизякин и Ашот Хбликян. Парламентарии осмотрели технику и пообщались с личным составом, однако центральной темой визита стал именно подъездной путь.

Стоит подчеркнуть, что 14-я часть давно переросла статус локального формирования, создававшегося исключительно под нужды микрорайона Суворовского. Сегодня это мощное звено, где несут службу 94 профессионала. Бойцы подразделения привлекаются к ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций не только в донской столице, но и при необходимости за ее пределами. На вооружении части стоит уникальная техника, включая 52-метровую автолестницу, а также действует мобильная группа экстренного реагирования на мотоциклах и современный учебно-тренировочный комплекс.

Цена потерянных минут

Несмотря на высокий уровень оснащения, существует нюанс, который в экстренной ситуации может стоить очень дорого. Путь спецтранспорта к выезду из депо пролегает по улице Сосновой, дорожное покрытие которой оставляет желать лучшего. Во время сильных дождей или распутицы грунтовая дорога превращается в препятствие для тяжелых пожарных машин.

Парламентарий Дмитрий Сизякин, обративший особое внимание на эту ситуацию, подчеркнул глубинную связь между работой огнеборцев и своей основной профессией:

— Как врач хорошо понимаю: у медиков и спасателей одна задача – сохранить человеческую жизнь. Поэтому важно, чтобы люди, ежедневно рискующие собой ради других, были обеспечены всем необходимым.

По словам депутата, начальник части Сергей Лукьянов подтвердил, что плохое состояние дороги на Сосновой в непогоду действительно критически затрудняет выезд.

Дорога будет заасфальтирована

Итогом рабочего визита стало решение взять вопрос на депутатский контроль. Парламентарии зафиксировали проблему и договорились о конкретных шагах по ее устранению.

При содействии Дмитрия Сизякина и Ашота Хбликяна грунтовый участок, мешающий оперативной работе спасателей, должны привести в порядок.