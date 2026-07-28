В Ростове в Суворовском приведут в порядок дорогу к пожарно-спасательной части

Микрорайон Суворовский в Ростове динамично развивается, обрастая новой инфраструктурой. Однако одна из ключевых артерий, обеспечивающих безопасность жителей, до сих пор остается камнем преткновения в самом прямом смысле. Речь идет о грунтовой дороге, ведущей к пожарно-спасательной части № 14. В скором времени ситуация должна измениться благодаря вмешательству депутатов донского парламента.
Чтобы лично оценить условия несения службы, территорию подразделения посетили депутаты Законодательного собрания Ростовской области Дмитрий Сизякин и Ашот Хбликян. Парламентарии осмотрели технику и пообщались с личным составом, однако центральной темой визита стал именно подъездной путь.
Стоит подчеркнуть, что 14-я часть давно переросла статус локального формирования, создававшегося исключительно под нужды микрорайона Суворовского. Сегодня это мощное звено, где несут службу 94 профессионала. Бойцы подразделения привлекаются к ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций не только в донской столице, но и при необходимости за ее пределами. На вооружении части стоит уникальная техника, включая 52-метровую автолестницу, а также действует мобильная группа экстренного реагирования на мотоциклах и современный учебно-тренировочный комплекс.
Несмотря на высокий уровень оснащения, существует нюанс, который в экстренной ситуации может стоить очень дорого. Путь спецтранспорта к выезду из депо пролегает по улице Сосновой, дорожное покрытие которой оставляет желать лучшего. Во время сильных дождей или распутицы грунтовая дорога превращается в препятствие для тяжелых пожарных машин.
Парламентарий Дмитрий Сизякин, обративший особое внимание на эту ситуацию, подчеркнул глубинную связь между работой огнеборцев и своей основной профессией:
— Как врач хорошо понимаю: у медиков и спасателей одна задача – сохранить человеческую жизнь. Поэтому важно, чтобы люди, ежедневно рискующие собой ради других, были обеспечены всем необходимым.
По словам депутата, начальник части Сергей Лукьянов подтвердил, что плохое состояние дороги на Сосновой в непогоду действительно критически затрудняет выезд.
Итогом рабочего визита стало решение взять вопрос на депутатский контроль. Парламентарии зафиксировали проблему и договорились о конкретных шагах по ее устранению.
При содействии Дмитрия Сизякина и Ашота Хбликяна грунтовый участок, мешающий оперативной работе спасателей, должны привести в порядок.