На выходных прогнозируют сильные дожди. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

На смену экстремальной жаре и сильным ливням в Ростовскую область придет настоящий зной. О том, как может поменяться погода до конца июля, «КП — Ростов-на-Дону» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Дождливые выходные

По словам специалиста, погода в ближайшие дни будет дождливой из-за обострения холодного атмосферного фронта. Если в пятницу осадки будут локальными и выпадут на юге и севере области, то в субботу кратковременные ливни пройдут почти во всех районах.

— Особенно интенсивные осадки ожидаются в воскресенье. Местами может выпасть до 30–40 мм осадков буквально за два – три часа, — говорит Александр Ильин. — Порывы ветра во время дождей будут достигать 11–16 метров в секунду.

В городах могут произойти подтопления. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Резкие температурные контрасты

Александр Ильин объяснил, с чем связана приближающаяся непогода. Он говорит, что на западе и востоке области установятся существенно разные температуры. Так, на западе и в центре области столбики термометров покажут вполне комфортные +23...+25 градусов. В то же время в восточные районы, граничащие с Калмыкией и Волгоградской областью, придет жара до +33 градусов.

- Такая разница температур приведет к обострению холодного атмосферного фронта, что, в свою очередь, спровоцирует сильные дожди.

Жара может достать +40 градусов. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жара в конце июля

Период дождей будет непродолжительным. Уже 27 июля интенсивность осадков начнет ослабевать, а 28 июля погода кардинально поменяется.

— Начиная с 28 числа установится сухая и жаркая погода. Температура воздуха будет достаточно равномерной по всей Ростовской области - +27...+32 градуса, — рассказал Александр Ильин.

Однако для восточных территорий региона это станет лишь началом экстремального зноя. В последние дни июля жара там усилится.

на смену дождям придет жара. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

— С 28 июля, но с большей вероятностью 29–30 июля, в восточных районах установится очень жаркая погода с температурой воздуха +37...+39 градусов. Соответственно, не исключено, что там в отдельных местах и до +40 градусов столбики термометров даже в тени могут подниматься, — резюмировал специалист.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Режим повышенной готовности продлили в Ростове, ожидаются дождь и гроза