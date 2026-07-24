Пропали, а через пять лет вернулись: Сестер похитили и вывезли за границу — девочек спасли, но их судьба оказалась печальной

Девочек вернули домой через несколько лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Эта история произошла еще в 1997 году. В Ростове пропали две сестры девяти и 11 лет — Аня и Катя (имена изменены — прим. ред.) Как выяснилось позже, девочек похитили, когда они шли домой из магазина, а позже увезли в Грецию.

«Это было в мой день рождения!»

По версии правоохранителей, три женщины искали девочек для продажи в другую страну — один из дорогих курортов. Их внимание привлекли две сестры из неблагополучной семьи. Преступники знали, что отца у них нет, а мать страдает от алкогольной зависимости и воспитывает кроме Кати и Ани еще пятерых детей. Одна из женщин выследила школьниц на улице, подошла к ним и, представившись подругой мамы, предложила подвезти их до дома. Вот как позже вспоминала этот эпизод младшая Катя:

- Это было в мой день рождения. Мне исполнилось девять лет, и отчим дал денег на видеокассету. Мы с сестрой пошли в магазин. Помню, подъехали на машине женщина и мужчина, сказали, что подвезут до дома. Я боялась садиться, но Аня меня уговорила.

В итоге девочек привезли на вокзал и посадили на поезд до другого региона. Там их встретила еще одна соучастница — именно она должна была вывезти детей из страны.

Девочек похитили еще в 90-е Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Пытались сбежать, но возвращались обратно»

Некоторое время Аня и Катя жили у похитительницы. Видимо, в это время женщина пыталась получить для них поддельные документы.

- Несколько раз мы пытались убежать. Но это была деревня, мы просто не знали, куда идти. Вот и возвращались обратно. Марина (имя похитительницы также изменено - прим. ред.) на нас поорет — поорет, да и успокоится.

Марина все-таки вывезла детей. Как вспоминала потом Катя, они поселились в отеле.

- Марина и еще одна женщина часто куда-то уходили. А мы развлекались тем, что бегали по коридорам. Нас заприметил незнакомец, который представился врачом. Меня как раз тогда высыпало от сладкого — возможно, поэтому он и обратил на нас внимание. Он часто навещал нас, когда взрослых не было, и все спрашивал, откуда мы и кто наша мама. Мы молчали. Но однажды я призналась, что женщины — не наши родственницы.

Судя по всему, неравнодушный постоялец отеля обратился в полицию. Вскоре в гостиницу нагрянули правоохранители.

Женщина с девочками поселилась в отеле Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почти пять лет жили в приюте

Детей забрали, а та самая Марина каким-то образом смогла скрыться. Есть предположение, что она воспользовалась тем, что ее не арестовали, а отпустили под подписку о невыезде.

Девочки же не назвали властям свои настоящие имена и не рассказывали, откуда они приехали. То ли боялись, то ли так не хотели возвращаться к матери с пагубным пристрастием.

В итоге попали в местный приют, где прожили около пяти лет. Учились, ходили на дополнительные занятия.

- Мы вставали в семь утра, спустя час начиналась учеба, а в 14:00 уже возвращались обратно в приют. Потом делали уроки или ходили на дополнительные занятия. Я занималась гимнастикой и плаванием, учила иностранный язык. Позже увлеклась рисованием. Хорошо училась, получала одни пятерки.

Катя говорит, что проблемы начались, когда старшая Аня стала отставать в учебе. Девочкам сообщили, что их могут разлучить — они испугались и рассказали, кто они и откуда. После этого снова подключились правоохранители, были направлены запросы в Ростов.

Спустя много лет нашли похитительницу

Спустя пять лет сестры вернулись домой. К слову, двух их похитительниц быстро нашли и позже осудили. Та, которая еще несколько лет назад скрылась, находилась в международном розыске. Но в 2013 году ее все-таки задержали, а уголовное дело возобновили.

Катя, которая когда-то была отличнице, стал отставать в учебе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тогда же выяснилась и судьба Кати и Ани после возвращения домой. Аня вышла замуж и родила ребенка, правда брак оказался неудачным. Катя, которая в другой стране была отличницей, училась с большим трудом — к моменту приезда домой она почти забыла русский. После школы пошла работать и сменила много разных мест: то трудилась посудомойщицей, то официанткой, то продавщицей. Катя признавалась, что мечтает однажды связаться с людьми, с которыми ей удалось подружиться в приюте.