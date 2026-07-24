Искала любовь, а нашла смерть: Как интернет-роман закончился убийством на Зеленом острове

На Зеленом острове нашли тело женщины, которое из-за повреждений было трудно опознать. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В декабре 2011 года Ростовский областной суд поставил точку в деле, которое напугало жителей Донской столицы. Осенью того года на Зеленом острове нашли обгоревшее тело 34-летней женщины. Ее личность не могли установить несколько дней — настолько сильными были повреждения. Оказалось, что убитая — тихая, домашняя, с детства плохо слышавшая, она мечтала о большой любви. И нашла ее в интернете. На свидание с «мужчиной мечты» она уехала навсегда.

Все началось с сайта знакомств

Осенью 2010 года в лесополосе на Зеленом острове нашли сильно обгоревшее тело. Эксперты с трудом установили пол и возраст. Одежда сгорела, лицо было изуродовано до неузнаваемости. Несколько дней женщина числилась неизвестной.

Девушка покаталась на машине с другом с сайта знакомств и его младшим братом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Помог домашний компьютер. Погибшая, как выяснилось, была очень одинокой. С детства плохо слышала, вела замкнутый образ жизни, почти не выходила из дома. Ни в каких подозрительных компаниях ее не замечали. Но в последние месяцы ее жизнь изменилась — она зарегистрировалась на сайте знакомств. Там она познакомилась с мужчиной, который казался ей идеальным. Он писал красивые сообщения, обещал любовь и семью, о которых она так мечтала.

Однажды, никому ничего не сказав, она отправилась на свидание. Это был последний раз, когда ее видели живой.

Отказала — и начался кошмар

На встречу приехал 36-летний мужчина — Сергей, ранее судимый за наркотики. Он не сказал ей ни о прошлом, ни о планах. Все начиналось как обычное свидание: катались по городу, потом к ним присоединился младший брат Павел. Решили продолжить вечер в автомастерской, где работал один из них. Накрыли стол, выпили.

Покатавшись на авто по городу, девушку привезли в автомастерскую. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

А потом Сергей, уже изрядно захмелевший, стал приставать к Людмиле. Она ответила отказом. Он повторил попытку — снова нет. Разозлившись, он набросился на нее с кулаками. Избивал всем тяжелым, что в мастерской под руку попалось. Когда она перестала сопротивляться, жестоко перекрыл ей кислород. Смерть наступила через несколько минут.

Братья решили замести следы

Пока Сергей расправлялся с женщиной, младший брат Павел спал в соседней комнате. Проснувшись, он увидел тело. Братья не вызвали полицию и не попытались спасти жертву. Вместо этого они перенесли тело в багажник машины, вывезли на Зеленый остров, облили бензином и подожгли.

Они рассчитывали, что следы сгорят вместе с одеждой, а опознание будет невозможным. Но нашли их по сотовому телефону и переписке в интернете.

Тело пропавшей нашли на Зеленом острове. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Старший выгораживал младшего

В ходе следствия Сергей пытался взять всю вину на себя, защищая брата. Но улики говорили об обратном: Павел знал о случившемся, не остановил брата и помогал скрывать следы. Оба были признаны виновными.

В декабре 2011 года суд приговорил Сергея к 17 годам колонии строгого режима, его срок скоро закончится. Младший брат получил десять лет и уже должен был выйти на свободу. Кроме того, осужденные обязаны выплатить родственникам убитой два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

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