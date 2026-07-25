Жизнь мужа оценила в 120 тысяч: Как в Ростовской области владелица автомастерской заказала бывшего супруга

Супруги разводились тихо, без скандалов, но с дележкой имущества. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

14 лет назад в Ростовской области разбирали громкое дело, которое могло бы лечь в основу детектива на стыке с комедией. Жительница одной из станиц, владелица автомастерской и трех автомобилей, решила избавиться от бывшего мужа — отца ее дочери. И сделала заказ своему любовнику.

Остыли чувства, но не страсти

Все началось задолго до того, как в дело вмешалась полиция. Супруги, владевшие автомастерской и несколькими автомобилями, разводились тихо, без скандалов, но с дележкой имущества. Согласно договоренности, она оставляла за собой мастерскую и машины, он у себя добротный дом. Но позже женщина передумала. Она подала иск на пересмотр, бывший муж — встречный. Суд назначили на 15 декабря 2010 года. Для Светланы это был срок: если она не успеет «решить вопрос», дом может уйти супругу.

У женщины оставалась автомастерская и несколько авто, у мужчины - добротный дом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В это время у нее уже появился новый мужчина. Она не скрывала, что хочет избавиться от бывшего. По словам соседей, «чужая семья — потемки», но говорили, что женщина будто была одержима. Она уговаривала любовника:

— Убери его, я заплачу.

Надо решить до 15-го

Любовник — мужчина без твердых убеждений — сначала отнекивался. Он не собирался убивать и не знал, где искать киллера. Но Светлана была настойчива:

— Суд состоится 15 декабря, и если мы не решим вопрос, я потеряю дом.

Тогда он потребовал 70 тысяч рублей «на организацию». Думал, что она испугается суммы. Вместо этого она с радостью отсчитала деньги.

Женщина отчаянно торговалась за стоимость услуг "киллера". Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Он взял их, позвал приятеля и уехал в Ростов — кутить. А когда деньги закончились, его вдруг посетила совесть. Он отправился в милицию и во всем признался: любовница хочет убить мужа и просит его найти исполнителя преступления.

Торговалась как на рынке

Оперативники решили подыграть. Под видом киллера к Светлане пришел сотрудник. Женщина не испугалась и не передумала. Она начала торговаться — это было похоже на покупку подержанной машины. Киллер просил 200 тысяч, она настаивала на 100. Сошлись на 120.

— Я заплачу, когда все будет сделано, — сказала она.

23 декабря 2010 года, когда «исполнитель» принес ей фотографию ее мужа, якобы убитого, и потребовал оставшуюся часть суммы, в дверь вошли оперативники. Женщину задержали при передаче денег.

В итоге любовник пошел не за киллером, а в милицию. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следствие квалифицировало действия как приготовление к организации убийства. Светлана не знала, что ее любовник был «информатором» и что за каждым ее шагом следили. На суде она утверждала, что не хотела смерти, а «просто хотела сохранить дом». Но переписка, показания и оперативная съемка говорили об обратном.В итоге суд приговорил ее к пяти годам в колонии.

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