Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В ночь на субботу, 25 июля, Ростовская область подверглась беспилотной атаке. По словам губернатора Дона Юрия Слюсаря, силам ПВО пришлось отражать вражеские дроны над Ростовом, Азовом и несколькими районами региона. К сожалению, не обошлось без последствий – были ранены люди и пострадало имущество. Рассказываем подробнее о последствиях бесилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 25 июля 2026.
Губернатор рассказал, что случилось, описывая последствия бесиплотной атаки на Ростовскую область в ночь на 25 июля.
- Сегодняшняя ночная атака принесла тяжкие последствия. Силы ПВО работали во всех районах области. В результате уничтожены БПЛА и ракеты. Но пять человек получили ранения, - сообщил глава региона рано утром в своем канале в МАХ.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Кроме того, повреждения на земле получили объекты в Ростове, Азове и нескольких районах Дона.
Говоря о последствиях беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 25 июля 2026, Юрий Слюсарь уточнил информацию о погибших и пострадавших. К счастью, никто не погиб, при этом ранены несколько человек.
- Ранения получили пять человек. Это четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе, - перечислил губернатор. - Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Двое госпитализированы и находятся в больнице в Ростове. Медики делают для них все необходимое. Выражаю поддержку и сочувствие пострадавшим, мы окажем всю необходимую помощь.
Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП
Ущерб от последствий беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 25 июля еще предстоит подсчитать. На данный момент известно о следующих разрушениях на земле:
- В Ростове разрушения зафиксированы в Советском и Железнодорожном районах. В результате падения осколков беспилотников незначительные повреждения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие организации, складские помещения. Все возгорания, возникшие в результате атаки ликвидированы, - рассказал Юрий Слюсарь.
На границе с ДНР — в Красносулинском районе — частично пострадала инфраструктура автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск». Там повреждено административное здание. Возгорание ликвидировано, но на дорогах пока действуют ограничения движения.
В Азовском районе осколки упали на частный дом — огонь там уже потушили. Еще одно административное здание получило повреждения.
Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Мясниковском районе пострадали коммерческие объекты.
- Информация о последствиях будет уточняться. Всем пострадавшим окажем необходимую помощь, - заверил губернатор.
Также в региональной прокуратуре заявили о работе горячей линии по вопросам беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 25 июля 2026.
- Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших в связи с воздушной атакой, обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания гражданам помощи, - сообщили в надзорном ведомстве утром. - Территориальные прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией на местах.
ТДля оперативного приема жалоб граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре Ростовской области организована горячая линия по телефону 8-863-210-55-99.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также
В Милютинском районе загорелся лес из-за падения обломков БПЛА