В результате воздушной атаки оказались ранены пятеро мужчин. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на субботу, 25 июля, Ростовская область подверглась беспилотной атаке. По словам губернатора Дона Юрия Слюсаря, силам ПВО пришлось отражать вражеские дроны над Ростовом, Азовом и несколькими районами региона. К сожалению, не обошлось без последствий – были ранены люди и пострадало имущество. Рассказываем подробнее о последствиях бесилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 25 июля 2026.

Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 25 июля 2026: что случилось

Губернатор рассказал, что случилось, описывая последствия бесиплотной атаки на Ростовскую область в ночь на 25 июля.

- Сегодняшняя ночная атака принесла тяжкие последствия. Силы ПВО работали во всех районах области. В результате уничтожены БПЛА и ракеты. Но пять человек получили ранения, - сообщил глава региона рано утром в своем канале в МАХ.

В ночь на 25 июля Ростовская область подверглась атаке дронов. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, повреждения на земле получили объекты в Ростове, Азове и нескольких районах Дона.

Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 25 июля 2026: погибшие и пострадавшие

Говоря о последствиях беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 25 июля 2026, Юрий Слюсарь уточнил информацию о погибших и пострадавших. К счастью, никто не погиб, при этом ранены несколько человек.

- Ранения получили пять человек. Это четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе, - перечислил губернатор. - Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Двое госпитализированы и находятся в больнице в Ростове. Медики делают для них все необходимое. Выражаю поддержку и сочувствие пострадавшим, мы окажем всю необходимую помощь.

Силы ПВО работали во всех районах области. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 25 июля 2026: ущерб

Ущерб от последствий беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 25 июля еще предстоит подсчитать. На данный момент известно о следующих разрушениях на земле:

- В Ростове разрушения зафиксированы в Советском и Железнодорожном районах. В результате падения осколков беспилотников незначительные повреждения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие организации, складские помещения. Все возгорания, возникшие в результате атаки ликвидированы, - рассказал Юрий Слюсарь.

На границе с ДНР — в Красносулинском районе — частично пострадала инфраструктура автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск». Там повреждено административное здание. Возгорание ликвидировано, но на дорогах пока действуют ограничения движения.

В Азовском районе осколки упали на частный дом — огонь там уже потушили. Еще одно административное здание получило повреждения.

В результате падения обломков повреждения получили многоквартирные, частные и строящиеся дома. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мясниковском районе пострадали коммерческие объекты.

- Информация о последствиях будет уточняться. Всем пострадавшим окажем необходимую помощь, - заверил губернатор.

Горячая линия по вопросам последствий беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 25 июля 2026

Также в региональной прокуратуре заявили о работе горячей линии по вопросам беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 25 июля 2026.

- Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших в связи с воздушной атакой, обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания гражданам помощи, - сообщили в надзорном ведомстве утром. - Территориальные прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией на местах.

ТДля оперативного приема жалоб граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре Ростовской области организована горячая линия по телефону 8-863-210-55-99.

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