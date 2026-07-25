Оборваны провода, рухнувшие деревья перекрыли дороги, перевернулась машина: Что произошло в Ростове во время мощного ливня 25 июля 2026

Деревья повалило в разных районах города. Фото: Игорь ГОШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером субботы, 25 июля, на Ростов обрушился мощный ливень и штомовой ветер. За считанные минуты улицы Донской столицы превратились в декорации фильма-катастрофы. Потоки воды падали на землю стеной, шквалистый ветер раскачивал огромные тополя и рекламные вывески, крупные деревья рухнули на дороги, перекрыв движение, а машины по улицам, превратившимся в реки, будто не едут, а плывут. Рассказываем, что произошло в Ростове во время мощного ливня 25 июля 2026

Что произошло в Ростове во время мощного ливня 25 июля 2026: прогноз синоптиков

Прогноз синоптиков заранее обещал мощный ливень 25 июля 2026 и штормовые порывы ветра. Еще накануне в Ростовском гидрометцентре предупреждали:

- 25 июля в Ростове ожидается переменная облачность, днем — кратковременный дождь и гроза, а вечером — сильные осадки с градом. Ветер северо-западный, при грозе порывы усилятся до 15–18 метров в секунду.

Тучи сгущаются на левом берегу. Фото: Игорь ГОШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области прогноз был тревожнее: в отдельных районах — шторм, порывы ветра до 19 метров в секунду. В ночь на 26 июля синоптики обещали еще более сильный ветер — местами до 25 метров в секунду. В итоге штормовые порывы сорвались раньше и повалили в Ростове рекламные щиты и деревья.

Что произошло в Ростове во время мощного ливня 25 июля 2026: предупреждения властей

Предупреждение от местных властей об опасности поступило уже во время мощного ливня в Ростове 25 июля. Глава администрации Ростова Александр Скрябин в своем канале в МАХ обратился к горожанам.

- В городе ввели режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб, - сообщил глава. - Постарайтесь ограничить выходы на улицу, парковать машины подальше от деревьев и слабых конструкций, следить за детьми и не позволять им играть на улице во время непогоды.

Водителям напоминали о дистанции и снижении скорости.

Ситуация на дорогах во время мощного ливня в Ростове 25 июля 2026

После пяти вечера небо заволокло черными тучами, резко потемнело — будто наступила ночь. Затем хлынул ливень стеной, загремел гром, а штормовые порывы ветра начали раскачивать даже самые высокие деревья.

Последствия непогоды. Фото: Игорь ГОШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Улицы за пару минут превратились в реки. Судя по десяткам сообщений от очевидцев в соцсетях, на Малиновского, Ворошиловском, Пушкинской, Заводской и Извилистой вода поднялась выше бордюров. Затопило Мегамаг на Левом берегу. Люди толкали заглохшую «скорую» на Шеболдаева. В районе Платовского ураган сорвал капот с легковушки, а на левом берегу перевернул «Газель».

Госавтоинспекция предупредила об опасности аквапланирования — потери сцепления с мокрой дорогой. Водителей призывали снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров. Но в условиях потопа даже опытные автомобилисты оказывались бессильны.

Последствия мощного ливня в Ростове 25 июля 2026

До сих пор в городских пабликах появляется новая информация от очевидцев о последствиях мощного ливня в Ростове 25 июля 2026. Видно, что непогода прошлась по всему Ростову.

Так, одно из крупных деревьев рухнуло на проезжую часть на улице Ленина. На Садовой дерево упало на корпус ЮФУ. На Нансена сорвало крыши и повалило деревья — движение оказалось перекрыто. У ТЦ «Горизонт» рекламную конструкцию завалило на машины. Ветки и стволы лежали на Штахановского, Театральном, Королева — и сообщения о рухнувших деревьях продолжают поступать.

На Западный обрушился ливень. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Силами коммунальных служб ведется работа по уборке поваленных зеленых насаждений, - сообщили в Департаменте ЖКХ и энергетики города. - В случае обнаружения поваленных деревьев или ветвей для принятия оперативных мер по их распиловке и уборке оставляйте адреса в комментариях под данным постом. Также сообщить о чрезвычайных ситуациях можно по телефону «112».

Шторм срывал рекламные щиты. Ветер сносил все на пути — от мусорных баков до легких конструкций. На Левом берегу ураган даже перевернул «Газель». А во дворе в переулке Газетном на машину рухнул бетонный столб.

По словам главы Ростова Александра Скрябина, коммунальные и аварийные службы уже устраняют последствия разгула стихии.

- Задействованы шесть расчетов городской поисково-спасательной службы, восемь бригад от районных администраций и специалисты ресурсоснабжающих организаций. Позже к работе подключатся спасатели ДПЧС Ростовской области.

По данным управления ГО и ЧС, из-за ливня и шквалистого ветра повалено уже более 40 деревьев и крупных веток — обращения от жителей продолжают поступать.

Главам районов поручено оперативно отрабатывать каждую заявку горожан.

Перебои с электричеством и водой после мощного ливня в Ростове 25 июля 2026

Энергетики сообщили о технологическом нарушении в сети. Света нет в нескольких районах: на проспектах Коммунистическом и Стачки, улицах 2-й Краснодарской, Каширской, Зорге, Малиновского, Пескова и других.

- Причиной стал обрыв на смежной сетевой организации. Ремонтные бригады уже приступили к работам, - уведомили энергетики.

- Из-за мощного циклона в Ростове и окрестностях произошли обрывы на линиях электропередачи — часть жителей осталась без света. Для ликвидации аварий задействованы 50 бригад: 220 человек и 50 машин спецтехники. Энергетики будут трудиться круглосуточно, пока полностью не восстановят подачу электричества во все дома, - рассказали в «Донэнерго».

Многие дома оказались не только без света, но и без воды.

- В связи с перебоями электроэнергии и обесточенностью некоторых производственных объектов предприятия могут наблюдаться перебои водоснабжения в разных районах Ростова и Батайска, - предупредили в Ростовском водоканале. - По мере исправления ситуации специалисты запускают насосные станции, возвращая водоснабжение в дома жителей.

Штормовое предупреждение в Ростовской области на 26 июля

После первого раунда непогоды небо прояснилось ненадолго. С юга на Ростов заходит еще одна огромная туча, поднялся сильный ветер.

По данным Ростовского гидрометцентра, 26 июля и в ночь на 27 июля в Ростовской области и Таганроге ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.

- Водителей просят не парковать машины под деревьями, рекламными конструкциями и другими слабыми объектами, которые могут рухнуть от ветра. Во время грозы не стоит укрываться под высокими деревьями и вблизи линий электропередачи. По возможности лучше оставаться в помещении и не находиться долго на открытых пространствах. Также рекомендуется проверить состояние водосточных систем и ливневых канализаций возле дома — это поможет избежать подтоплений, - предупреждают городские власти.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. При экстренных ситуациях звоните по номеру 112.