За моральный вред старшим детям: Ростовчанка, внезапно родившая после аборта, потребовала от врачей компенсацию в шесть миллионов рублей

После аборта выяснилось, что женщина беременна Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Почти два года назад ростовчанка Виктория родила третьего ребенка. Это, казалось бы, счастливое событие обернулось для женщины серьезным стрессом. По ее словам, сначала медики диагностировали замершую беременность и провели аборт. А уже после тяжелой процедуры, на позднем сроке, она узнала, что все еще ожидает малыша.

«Были удивлены не меньше, чем я»

По словам Виктории, после развода она осталась одна с двумя детьми и не планировала становиться многодетной мамой. Однако после одной из встреч с бывшим мужем снова забеременела. На сроке 4,5 недели ей сообщили, что плод не развивается — беременность нужно прервать. В районной поликлинике дали направление на вакуумный аборт в одной из городских больниц.

Ростовчанка отправилась домой, а через время ей стало плохо. Когда она снова обратилась в больницу, врачи в поликлинике заподозрили у нее воспаление и выписали антибиотики.

Время шло, а препараты не помогали. Тогда Виктория на всякий случай решила провериться в другом медучреждении. На приеме ее ждали неожиданные новости.

Пациентку направили на аборту, диагностировав у нее замершую беременность Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Врач сказал, что я беременна. Срок — 14 недель. Я не могла в это поверить! Тогда специалист указал на монитор и сказал: «Вот – ручки, вот – ножки, вот – головка».

Шокированная Виктория пришла в поликлинику и сообщила о беременности.

- Они сначала даже не знали, что и говорить. Удивлены были не меньше, чем я.

Ребенок появился на свет в срок. Но роды прошли тяжело, новорожденному в процессе сломали плечевую кость на правой руке. К счастью, последствий удалось избежать, перелом сросся без осложнений.

Ростовчанка воспитывает троих детей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Дети испытали моральные страдания»

Несмотря на хлопоты, связанные с рождением малыша, Виктория начала судебные тяжбы с больницей. Она потребовала взыскать компенсацию морального время с медцентра, где диагностировали замершую беременность, поликлиники и больницы, где ей сделали аборт. Медучреждения обязали выплатить пациентке 470 тысяч рублей.

Позже женщина решила снова взыскать с медиков компенсацию морального вреда, который, по ее мнению, бы причинен старшим детям.

Женщина посчитала, что в ситуации пострадали и ее старшие дети Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Мне пришлось много времени проводить в больницах. Сын и дочь практически не видели меня. Был еще и такой момент: мама попала в больницу одна, а вернулась домой с малышом, — объясняла она «КП-Ростов-на-Дону».

Виктория также говорила, что дети столкнулись со сложным моральным состоянием мамы.

- Дети наблюдали как их мама, которая совсем недавно была жизнерадостная, уделяла им много внимания стала молчаливой, много плачет. Дети испытывали моральные страдания и были лишены привычного образа жизни, — говорится в судебных документах.

На этот раз ростовчанка просила взыскать с тех же трех медучреждений шесть миллионов рублей. Районный суд отказал в удовлетворении требований. Истица попыталась обжаловать решение, но Ростовский областной суд оставил его без изменений.

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