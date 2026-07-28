Не поделили игрушки: В детском саду под Ростовом девочка рассекла лоб и получила сотрясение мозга

Несчастный случай произошел в песочнице. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Ростовской области подал в суд на детский садик, в котором пострадала его дочь. Девочке пришлось наложить на голову швы и лечиться у невролога.

«У нее начались головные боли»

Беда случилась во время прогулки на игровой площадке. Ребята собирались возвращаться в группу – на обед и тихий час, и тут произошел несчастный случай. Девочка и мальчик не поделили игрушки в песочнице и начали ссориться. Во время «разборок» малышка упала, ударилась головой и рассекла лоб. Воспитатель как могла успокоила плачущую девочку и промыла ей рану. После этого позвонила родителям и попросила приехать.

Вскоре в детский сад примчалась мама пострадавшей крохи. Она отвезла дочь в травмпункт районной больницы. Ребенку зашили рану на лбу и отпустили домой. Однако состояние малышки ухудшилось...

- У нее начались головные боли, тошнота и рвота. Девочку госпитализировали в инфекционное отделение, но анализы показали, что инфекции в организме нет. Тогда ее перевели в травматологию, - рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону».

Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рекомендовали показать неврологу

Врачи диагностировали у маленькой пациентки сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану лба. Выражаясь медицинским языком, состояние девочки было средней степени тяжести.

После лечения ей стало лучше, но головные боли мучить продолжали. При выписке из стационара родителям рекомендовали показать ребенка неврологу. Супруги так и сделали. Специалист выявил у юной пациентки нарушения нервной системы и назначил препараты.

Родители посчитали, что дочь получила серьезную травму из-за недосмотра сотрудников детсада и подали на дошкольное учреждение в суд. Они потребовали от руководства возместить затраты на лечение и моральный вред.

Представители детсада и районного Управления образования отказались. Мол, со своей стороны они сделали все, что нужно.

Присудили оплатить и лекарства, и моральный вред

- В связи с происшествием была создана комиссия по расследованию несчастного случая. Было установлено, что причиной инцидента явилась детская неосторожность, возрастная неустойчивость ребенка и плохая координация движений, соответствующая возрасту, - рассказывал представитель дошкольного учреждения в суде. - Заведующая детским садом встретилась с родителями пострадавшей девочки и ребенка, с которым та поссорилась из-за игрушки. Попыталась уладить конфликт. Кроме того, был проведен инструктаж с педагогами по вопросам безопасности воспитанников, усилен контроль за детьми по время прогулок, а девочкам и мальчикам напомнили о правилах поведения в группе и на улице.

Однако по закону именно образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье учеников и воспитанников. Поэтому суд Аксайского района решил взыскать с детского сада в пользу пострадавшего ребенка (точнее родителей) 31 тысячу 590 рублей - расходы на лекарства, моральный вред и юридические услуги.

Символично, что решение было вынесено в Международный день защиты детей - 1 июня текущего года.

Родители подали в суд на детский садик. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Упала на пень

Напомним, что в другом детском саду Ростовской области девочка получила куда более страшное увечье. Несчастный случай так же произошел во время прогулки: пятилетняя малышка упала на расколотый пень и разорвала селезенку.

- В 14 часов мне позвонила воспитательница и сказала: Маша заболела, приезжайте, - вспоминала мама девочки в беседе с «КП-Ростов-на-Дону».

Женщина примчалась в детский садик и увидела заплаканную дочь на руках у воспитателя. Девочка кричала, что у нее болит живот, по бледному лицу катился холодный пот. Сотрудники рассказали матери, что ребенок отказалась от обеда, а во время тихого часа ей стало плохо - она пошла в туалет, где ее стошнило.

- Я заметила на щечке небольшую ссадину, но воспитатели как бы невзначай сказали: «Это она упала на прогулке». Я тогда не придала этому значения: дети бегают, спотыкаются... Обычное дело.

Юлия отвезла плачущую малышку в детскую поликлинику, откуда их направили в больницу. В палате девочка и рассказала маме, что упала в садике с домика на пень. Сказочные игровые домики стояли во дворе дошкольной организации для развлечения ребятишек. Роль ступенек в них выполняли деревянные пеньки: от низкого к высокому. Маша упала на один из них, причем на расколотый.

Девочка упала с игрового домика на пенек, выполняющий роль ступенек. Фото: из архива героя публикации..

Виновной признали женщину-завхоза

Во время операции врачи удалили девочке разорванную селезенку, а позже сообщили о травме в полицию. Началось расследование. Злосчастные домики закрыли сеткой, а потом спилили им «курьи ножки», чтобы сделать пониже.

В суде виновной признали женщину-завхоза, в обязанности которой входит контроль за состоянием игровой площадки.

- Мне ее даже жалко. Я считаю, что нужно было наказать руководителя, так как высокая должность предполагает и высокую ответственность. А еще — воспитательницу, которая должна была следить за детьми. В тот день нашего педагога замещала ее коллега.

В детский сад девочка больше не вернулась.

Пятилетняя Маша упала в детском саду и лишилась селезенки. Фото: из архива героя публикации.

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