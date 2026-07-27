Участник проекта «Стоматология года – 2026»: «Современная стоматология — это не только технологии, но и система заботы о пациенте на каждом этапе лечения»

Фото: предоставлено ООО «Доктор +».

Семейная стоматология «Доктор Шувалов» за 15 лет работы стала местом, куда пациенты приходят по рекомендации родных, друзей и коллег. За время работы здесь получили помощь уже более 29 000 пациентов, а сама клиника объединила опытную команду врачей разных специальностей, современные цифровые технологии и высокий уровень медицинского сервиса.

- Для нас главный показатель успеха — это доверие. Сегодня многие наши пациенты приходят семьями, рекомендуют нас друзьям и возвращаются уже вместе со своими детьми. Мы убеждены, что современная стоматология — это не только технологии и профессионализм врачей, но и уважение к человеку, открытость, честность и сопровождение на каждом этапе лечения, - отмечают в клинике.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

В клинике представлены все основные направления современной стоматологии: терапевтическое лечение, эндодонтия под микроскопом, хирургическая стоматология, имплантация, протезирование, ортодонтия, эстетическая реставрация, профессиональная гигиена, компьютерная диагностика и детская стоматология.

Такой подход позволяет пациенту пройти весь путь лечения в одной клинике, без необходимости обращаться в разные медицинские центры.

Фото: предоставлено ООО «Доктор +».

КОМАНДА, КОТОРОЙ ДОВЕРЯЮТ ЗДОРОВЬЕ

Сегодня в клинике работают 36 сотрудников, в том числе 25 врачей различных стоматологических специальностей. Средний стаж специалистов превышает 18 лет.

При необходимости сложные клинические случаи рассматриваются коллегиально. Такой формат позволяет учитывать мнение нескольких специалистов и принимать взвешенные решения в интересах пациента.

Видео: предоставлено ООО «Доктор +».

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

В клинике используются современные цифровые технологии, повышающие точность диагностики и лечения:

- компьютерная томография (КТ);

- внутриротовой цифровой сканер;

- стоматологические микроскопы;

- хирургические шаблоны для навигационной имплантации;

- цифровое планирование ортопедического лечения;

- профессиональная гигиена по международному протоколу Guided Biofilm Therapy (GBT) с использованием современного оборудования.

Фото: предоставлено ООО «Доктор +».

Для имплантации применяются сертифицированные системы Straumann, Dentium, AnyOne, INNO и IMPRO, выбор которых определяется клинической ситуацией и индивидуальными особенностями пациента.

Ежегодно специалисты клиники проводят около 1000 операций по дентальной имплантации, что позволяет накопить значительный практический опыт в этом направлении.

ЗАБОТА О ПАЦИЕНТЕ

Одной из особенностей клиники является персональное сопровождение пациента. После составления плана лечения за каждым пациентом закрепляется куратор лечения, который сопровождает его на всех этапах — от первой консультации до завершения лечения. Куратор помогает организовать визиты, отвечает на возникающие вопросы, координирует взаимодействие с врачами и находится на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Такой подход позволяет пациенту чувствовать уверенность и поддержку на протяжении всего лечения.

ПУТЬ ПАЦИЕНТА

Перед началом лечения пациент получает подробный письменный план с описанием этапов, сроков и стоимости. Это позволяет заранее понимать объем предстоящей работы и принимать решения осознанно.

После имплантации каждому пациенту выдается паспорт импланта, содержащий информацию об установленной системе, серийном номере и рекомендации для дальнейшего наблюдения.

На все виды лечения распространяются гарантийные обязательства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними стандартами клиники.

В клинике уверены, что качественная стоматология — это не только лечение, но и профилактика.

Поэтому каждому пациенту подбирается индивидуальная программа профилактических осмотров и профессиональной гигиены. Администраторы заранее напоминают о плановых визитах, а врачи подробно объясняют, как сохранить результат лечения на долгие годы.

После хирургического лечения, удаления зубов, имплантации и других процедур пациент получает подробные письменные рекомендации по восстановлению, памятки по уходу и контакты клиники для оперативной связи при возникновении вопросов.

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

В клинике действуют специальные условия для семей, многодетных семей, участников СВО, людей с инвалидностью и постоянных пациентов. Мы стремимся сделать качественную стоматологическую помощь максимально доступной для разных категорий пациентов.

Фото: предоставлено ООО «Доктор +».

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА – ЭТО ВАЖНО

Мы объясняем пациентам, что регулярная профессиональная гигиена — это основа профилактики и один из самых эффективных способов сохранить здоровье зубов, десен и результаты проведенного лечения.

Для каждого пациента формируется индивидуальный график профилактических осмотров и профессиональной гигиены, а администраторы заранее напоминают о плановых визитах.

Также мы мотивируем детей и их родителей через просветительскую деятельность. Проводим обучающие и открытые уроки в детских садах и школах, а в летний период — в зоопарке и на детских развлекательных мероприятиях. В игровой и доступной форме рассказываем детям о важности ухода за зубами, обучаем правильной гигиене полости рта, формируем полезные привычки и показываем, что забота о здоровье зубов может быть интересной и увлекательной.

РАБОТА С ОТЗЫВАМИ

В клинике внимательно относятся к каждому отзыву независимо от его содержания. Благодарят пациентов за положительную обратную связь, а при возникновении замечаний оперативно связываются с пациентом, разбирают ситуацию.

«Для нас обратная связь — важный инструмент постоянного развития и повышения качества медицинской помощи».

ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ОТМЕЧАЮТ ПАЦИЕНТЫ

Пациенты чаще всего отмечают профессионализм врачей, внимательное отношение всей команды, подробные объяснения на каждом этапе лечения, высокий уровень организации процесса, современное оснащение клиники и сопровождение персонального куратора. Многие подчеркивают, что после первого визита начинают рекомендовать клинику своим близким.

Фото: предоставлено ООО «Доктор +».

Семейная стоматология «Доктор Шувалов»

Адрес: Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 2/1

Телефон: 8 (863) 207-20-71

Сайт: doctorshuvalov.com