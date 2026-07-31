«Теперь все отлично!»: После похода к стоматологу у мужчины стал мучительно болеть здоровый зуб

Мужчина пожаловался на боль в нижних зубах, а ему решили вылечить верхний. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обычно к стоматологу приходят, чтобы избавиться от зубной боли, но у жителя Ростовской области все вышло наоборот. После похода к врачу, у мужчины стал болеть зуб, который раньше его не беспокоил.

Когда врач отказался помогать пациенту, тот обратился к частным стоматологам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Может ощущаться умеренная боль

История началась в апреле 2024 года, когда у дончанина-инвалида стал ныть зуб в нижней челюсти, особенно, когда он пил или ел что-то холодное. Вот только бедолага не мог определить какой именно – то ли 4-й то ли 5-й.

Он обратился в стоматологическую поликлинику. Врач сделал снимок и сказал, что не видит смысла в лечении, поскольку боль вызвана воздействием холода на обнажившиеся шейки зубов. Зато в клыке сверху доктор разглядел кариозную полость и сказал, что ее оставлять нельзя.

Мужчина возразил, что этот зуб его совершенно не беспокоит и не понимал, зачем его лечить? Однако стоматолог был настойчив и направил пациента на рентген. Когда снимок был готов, врач изучил его и сказал, что надо удалять нерв и пломбировать каналы.

Пациент доверился специалисту. Ему выполнили процедуру и сделали контрольный снимок. Доктор сказал, что теперь все отлично, но некоторое время может ощущаться умеренная боль.

После лечения у стоматолога у мужчины разболелся зуб, который раньше его не беспокоил. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Жалобы не обоснованы

- Когда действие анестезии закончилось, боль усилилась и пришлось принимать анальгетики. А через неделю она распространилась на левый глаз и висок, - рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону».

Мужчина приехал на прием к врачу и пожаловался на свои страдания. Стоматолог снова отправил его делать снимок и снова сказал, что лечение было успешным. Что касается чувства дискомфорта, то оно может продолжаться в течение месяца. Мол, терпите и принимайте лекарства.

Однако спустя неделю зубная боль так измучила дончанина, что он опять записался на прием.

- Вот только врач сказал, что жалобы пациента не обоснованы и вообще отказался ему помогать. Тогда он отправился в частную стоматологию. Специалист осмотрел зуб, выполнил снимок и пришел к выводу, что мужчине не до конца запломбировали канал - из-за этого и развилось воспаление. А поскольку предыдущий врач использовал материал, плохо поддающийся обработке, то спасти зуб вряд ли удастся.

Мужчина решил, что нужно хотя бы попытаться «перелечить» клык по-новому. Частный врач взялся исправить работу коллеги, но гарантий на благополучный исход не дал. Мол, если боль так и не пройдет – зуб придется удалять.

Инвалиду пришлось постоянно пить анальгетики. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ничего критического?

К несчастью, после лечения неприятные ощущения все жеостались. Чтобы сэкономить средства инвалид снова отправился в стоматологическую поликлинику и попросил сделать ему компьютерную томографию зубов. Врач согласился, но опять не увидел на снимке ничего критического.

Тогда мужчина обратился в Медицинское страховое общество с просьбой разобраться в ситуации.

- Специалисты провели проверку и пришли к выводу, что жалоба пациента обоснована: действия стоматолога нанесли вред его здоровью. Врач допустил ряд нарушений, в частности запломбировал корневой канал только пастой, а нужно было использовать еще и специальные штифты.

В итоге мужчина предъявил иск к стоматологической поликлинике: просил возместить траты на лечение в коммерческой медоорганизации и моральный вред. Белокалитвинский городской суд встал на сторону пациента и решил взыскать с поликлиники 60 тысяч 400 рублей. В эту сумму вошла стоимость услуг частного стоматолога - 7 400, компенсация морального вреда - 50 000 и госпошлина - 3 000.

Суд встал на сторону измученного зубной болью пациента. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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