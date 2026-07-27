В понедельник ночью Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили порядка 50 БПЛА в Ростове, Таганроге, Чертковском, Тарасовском, Шолоховском и Миллеровском районах. Власти опубликовали последствия воздушной атаки на Ростов 27 июля.
Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, последствия ликвидируют в одном из районов города. Глава региона побывал на месте.
Всего в Ростове в результате падения обломков БПЛА повреждения получили три многоквартирных дома и 17 частных домов. Было эвакуировано 56 жителей многоэтажек.
По словам губернатора, основной удар приняла на себя одна из высоток.
— В доме повреждены верхние этажи, задета балка. Сейчас в дом заходить нельзя. Жители находятся у родственников и в пункте временного размещения.
27 июля специальная комиссия будет принимать решение о допуске жителей дома в квартиры, чтобы они могли забрать документы. До конца 28 июля будет принято решение, пригоден ли дом для восстановления.
Видео: канал в MAX губернатора Юрия Слюсаря
Напомним, в Ростове в результате воздушной атаки погибли пять человек, восемь пострадали.
В границах поврежденных домов был введен режим ЧС. Комиссии проводят обходы для оценки ущерба и выплат пострадавшим.