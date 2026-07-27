Власти показали фото и видео последствий атаки. Фото: канал Юрия Слюсаря в MAX

В понедельник ночью Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили порядка 50 БПЛА в Ростове, Таганроге, Чертковском, Тарасовском, Шолоховском и Миллеровском районах. Власти опубликовали последствия воздушной атаки на Ростов 27 июля.

Фото и видео последствий воздушной атаки на Ростов 27 июля

Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, последствия ликвидируют в одном из районов города. Глава региона побывал на месте.

Всего в Ростове в результате падения обломков БПЛА повреждения получили три многоквартирных дома и 17 частных домов. Было эвакуировано 56 жителей многоэтажек.

Комиссии проводят обходы для оценки ущерба и выплат пострадавшим

По словам губернатора, основной удар приняла на себя одна из высоток.

— В доме повреждены верхние этажи, задета балка. Сейчас в дом заходить нельзя. Жители находятся у родственников и в пункте временного размещения.

27 июля специальная комиссия будет принимать решение о допуске жителей дома в квартиры, чтобы они могли забрать документы. До конца 28 июля будет принято решение, пригоден ли дом для восстановления.

Последствия атаки БПЛА в Ростовской области Видео: канал в MAX губернатора Юрия Слюсаря

Напомним, в Ростове в результате воздушной атаки погибли пять человек, восемь пострадали.

В границах поврежденных домов был введен режим ЧС. Комиссии проводят обходы для оценки ущерба и выплат пострадавшим.