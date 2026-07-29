Депутат донского парламента Дмитрий Суворов удостоен медали «За Отвагу»

Депутат Дмитрий Суворов сейчас проходит службу в зоне СВО. Фото: Заксобрание Ростовской области.

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Дмитрий Суворов отмечен высокой государственной наградой. Парламентарий, который в настоящее время находится непосредственно в зоне проведения специальной военной операции, получил медаль «За Отвагу». Об этом на своей странице в MAX рассказал спикер донского парламента Александр Ищенко.

Вручение боевой награды

Александр Ищенко рассказал, что имел возможность лично поздравить коллегу со столь значимым событием.

— Сегодня я имел честь поздравить с вручением медали «За Отвагу» Дмитрия Александровича Суворова — участника специальной военной операции, нашего коллегу по фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области, — написал Александр Ищенко. — Дмитрий Александрович продолжает сейчас выполнять поставленные задачи на линии боевого соприкосновения в составе донского казачьего подразделения.

Символичная дата указа

Председатель Законодательного собрания обратил особое внимание на глубокий символизм, связанный с датой подписания наградных документов. Решение о поощрении депутата было принято в день одного из самых важных праздников страны.

— Символично, что Указ о награждении Дмитрия Александровича Суворова был подписан Владимиром Владимировичем Путиным 9 мая этого года — в День Победы в Великой Отечественной войне, — подчеркнул парламентарий.

Традиции, проверенные временем

Спикер донского парламента также напомнил об истории и особом статусе врученной награды среди военнослужащих. Он отметил, что медаль «За Отвагу» занимает уникальное место в наградной системе, сохранив свое значение еще с советских времен.

— Медаль «За Отвагу» — одна из тех боевых наград, которые преемственно сохранились в Российской Федерации с советского времени. Первыми награжденными стали пограничники за отражение японской провокации у озера Хасан в 1938 году. Во время Великой Отечественной войны эту награду очень уважали и почитали фронтовики. Ее никогда не давали по общему списку к юбилеям. Только — за личное мужество и отвагу, проявленные в бою с риском для жизни, — пояснил Александр Ищенко.