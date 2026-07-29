Репродуктология, фаст-трек хирургия и реабилитация будущего: Как ростовчанкам сохранить здоровье и стать мамой, рассказала директор клиники «ДАВИНЧИ»

Алла Романовская — акушер-гинеколог, репродуктолог, директор клиники «ДАВИНЧИ». Фото: Татьяна ТИХОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В честь Дня гинеколога в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов» (89,8 FM) поговорили о самом важном — женском здоровье, красоте и счастье материнства. Гостем программы «Здоровый разговор» стала директор клиники «ДАВИНЧИ» Алла Романовская — акушер-гинеколог, репродуктолог, человек, который посвятил медицине больше двух десятилетий. Она рассказала, как сохранить здоровье в любом возрасте, какие методы репродукции помогают обрести радость материнства и какие направления реабилитационной медицины будут развиваться в Ростове.

Клиника «ДАВИНЧИ» входит в ТОП-200 частных многопрофильных клиник России. Фото: «Клиника Давинчи»

«Здоровье женщины — это счастье целой семьи»

— Алла Георгиевна, как вы пришли в профессию? Почему выбрали медицину и именно гинекологию?

— Я не из врачебной династии, но мама всегда мечтала об этой профессии. К сожалению, ей это не удалось. Но дом всегда был наполнен медицинской информацией: родители выписывали журнал «Здоровье», мы смотрели передачу «Здоровье» с Юлией Белянчиковой, обсуждали методы лечения. Мы с сестрой росли в этой атмосфере и сами выбрали медицину, исполнив мамину мечту.

Медицина всегда меня привлекала возможностью влиять на жизнь человека. А акушерство и гинекология были выбраны осознанно — уже к окончанию института. Эта профессия помогает не просто лечить, а сохранять женское здоровье, готовить женщину к беременности и помогать стать мамой. А здоровье женщины связано со счастьем целой семьи. Это желание помогать большему количеству людей через одного пациента и стало моим выбором.

«Мы строим планы не на квартал или год, а на целое поколение»

— Как появилась клиника «ДАВИНЧИ»? Это ваш семейный бизнес, чем такой формат отличается от обычного?

«Мы лечим пациентов так, как хотели бы, чтобы лечили нас и наших близких,» — сказала Алла Романовская. Фото: Татьяна ТИХОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

— В 2003 году я случайно попала на стажировку в США по теме частной медицинской клиники. Меня захватила идея создать свой небольшой медицинский мир. И уже в 2010 году мы с супругом решили ее реализовать. Супруг — не врач, он юрист и экономист, помог разработать бизнес-план. Так появилась небольшая клиника, которая за эти годы выросла в достаточно крупную.

Конечно, семейный бизнес накладывает особые обязательства. Здесь просто невозможно уйти с работы. Даже на отдыхе мы все равно обсуждаем рабочие вопросы, иногда приходится волевым решением говорить: «Стоп, мы отдыхаем». В нашей клинике работают много родных и близких — врачи, медсестры, администраторы. Приходят и дети сотрудников, которые получают медицинское образование: начинают санитарами, администраторами, понемногу обучаясь медицине.

Кроме того, семейный бизнес отличается еще и уровнем ответственности — не только перед пациентами и партнерами, но и перед семьями сотрудников. Мы строим планы не на квартал или год, а на целое поколение.

Трудиться как одна семья и войти в ТОП-200 клиник России

— Какие направления для клиники ключевые? «ДАВИНЧИ» входит в топ-200 частных клиник России. Как удалось достичь такого успеха?

— Как акушер-гинеколог, я строила клинику вокруг этой специальности — гинекологии, женского здоровья, возможности пары иметь детей. Три года назад мы открыли отделение вспомогательных репродуктивных технологий — ЭКО. Это серьезное, сложное направление.

Также у нас большое отделение косметологии, выросшее из потребностей наших женщин поддержать свою красоту. Кроме того, мы развиваем фаст-трек-хирургию — применяем новые методики и оборудование, позволяющие выполнять малоинвазивные вмешательства в кратчайшие сроки, буквально за один день. Ведь, чем меньше травма, тем быстрее проходит реабилитация, и пациент может ехать домой или в этот же день или на следующий вместо долгого нахождения в стационаре.

На самом деле, в ТОП-200 частных многопрофильных клиник России мы не стремились, а просто ежедневно трудились. Считаю, наш успех заложен в тандеме основателей клиники: врач и юрист, он же экономист и бизнесмен. Я как врач акушер-гинеколог транслирую в клинику свое видение: мы лечим пациентов так, как хотели бы, чтобы лечили нас и наших близких. Отлажена работа и управленческой частью, и всего коллектива, который много лет трудится как одна семья.

Репродуктология как высшая ступень гинекологии

— Какие последние достижения клиники считаете самыми важными?

— Самое сложное направление — работа отделения вспомогательных репродуктивных технологий как высшая высшая ступень развития врача-акушера-гинеколога. Прежде чем стать репродуктологом, нужно освоить амбулаторную, оперативную, эндокринную гинекологию, ультразвуковую диагностику — и все это объединить.

Конечно, именно эмбриологическая лаборатория и высокотехнологичное оборудование определяют результативность ЭКО. Мне пришлось пройти дополнительную специализацию и стажировки, чтобы обеспечить высокое качество работы этого отделения.

Для меня самый значимый результат труда — это здоровье наших пациентов, и все развитие нашей клиники направлено на это. Мы ищем по всему миру новые технологии, знания и возможности, чтобы предоставлять людям современный уровень помощи.

Реабилитация будущего: нейропротезирование и нейроинтерфейсы

— Какие перспективы развития клиники вы видите? Планируется ли открытие новых направлений?

— Сфера наших интересов уходит в реабилитационную медицину. Увеличение продолжительности жизни, снижение рождаемости, рост инвалидизации молодого поколения — все это подталкивает к развитию именно этого направления. Мы планируем реабилитацию полного цикла — от хирургического этапа до высоких технологий нейропротезирования с использованием нейроинтерфейсов.

Например, наш сын сейчас обучается в Москве в Центре мозга и нейротехнологий. Это позволяет, например, использовать экзопротезы при потерянных конечностях с возможностью программирования движений через нейроинтерфейсы. Это медицина будущего, но, думаю, в горизонте пяти лет станет нашей реальностью.

«Не ждите симптомов — заботьтесь о себе вовремя»

— Алла Георгиевна, в свой профессиональный праздник чего бы вы хотели пожелать коллегам и женщинам?

— Коллегам желаю сил, профессионального развития и сохранения уважения к нашей профессии. А женщинам хочу напомнить: не нужно ждать выраженных симптомов, чтобы обратиться к врачу. Заботьтесь о себе вовремя.

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