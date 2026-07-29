Солнце, Дон и память о героях: Как в Ростове поздравили детей погибших участников СВО с Днем ВМФ

Дети оказались в восторге от праздника. Фото: Гордума Ростова.

В последние выходные июля Ростов стал центром большого семейного праздника, наполненного детским смехом, зрелищными выступлениями и атмосферой искренней заботы. Масштабное мероприятие, посвященное Дню Военно-Морского Флота, объединило сотню ребят, чьи отцы отдали свои жизни, исполняя воинский долг в зоне специальной военной операции. Организатором выступила Общественная палата города при активной поддержке администрации донской столицы и Ростовской-на-Дону городской Думы. Праздник получился не просто ярким, но и по-настоящему душевным.

Три стихии праздника: от зоопарка до речной прогулки

Чтобы подарить незабываемые эмоции как можно большему числу семей, организаторы приняли решение не ограничиваться одной локацией. Праздник, приуроченный к 330-летней истории доблести и чести русского оружия, одновременно стартовал сразу на нескольких городских площадках. Маленьких гостей ждали в Ростовском зоопарке, где можно было познакомиться с удивительным миром живой природы, а также в гостиничном комплексе «Голубая волна», который в этот день превратился в большую развлекательную площадку.

Особый колорит и истинно флотскую романтику событию придала водная программа. Для детей организовали две прогулки по Дону на теплоходе. Корабль отправлялся в путешествие до живописного урочища Каплица, подарив пассажирам не только прекрасные виды, но и возможность прикоснуться к истории. В знак глубокого уважения и светлой памяти о подвигах героев, отдавших жизни за свободу и независимость России, участники речной прогулки возложили на воду памятный венок.

Слова признательности и напутствия

Центральной площадкой торжества стала база отдыха «Голубая волна», где собрались около сотни детей, их мамы, а также почетные гости. Открывая праздник, председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Новосельцева обратилась к собравшимся со словами теплого приветствия. Она подчеркнула, что депутатский корпус всегда находится рядом с семьями героев, и это не просто слова, а конкретные дела.

— На базе «Голубая волна» при поддержке администрации города и Ростовской-на-Дону городской Думы мы собрали погибших участников СВО на праздник в честь Дня Военно-Морского Флота. Огромная благодарность Общественной палате города за проведения таких масштабных мероприятий, — сказала Лидия Новосельцева.

Детей ждали самые разные активности. Фото: Гордума Ростова.

Особую признательность за высокий уровень организации глава думского корпуса выразила первому заместителю председателя Общественной палаты Александру Лосеву, чье гостеприимство и внимание к деталям позволили создать для ребят атмосферу настоящего праздника.

Украшением мероприятия и источником бурного восторга для всех маленьких гостей стало зрелищное выступление кинологов. Свое мастерство и невероятные навыки питомцев продемонстрировали специалисты Ростовской школы служебно-розыскного собаководства МВД России. Четкое выполнение команд, трюки и обаяние четвероногих артистов не оставили равнодушным никого.

Прозвучали и слова приветствия от одного из главных организаторов встречи. Первый заместитель председателя Общественной палаты города Ростова-на-Дону Александр Лосев отметил, что подобные встречи становятся доброй традицией, объединяющей поколения.

— Я рад, что база отдыха «Голубая волна», или как мы ее называем, гостиничный комплекс, становится местом для проведения встреч, что помогает организовать отдых для наших детей, — отметил Александр Лосев. — Вам хочу пожелать хорошего отдыха, новых знакомств, чтобы вы сегодня обзавелись новыми друзьями, чтобы вам было весело и хорошо.

«Время Героинь» и личная опека: системная помощь семьям

В ходе общения с участниками мероприятия Лидия Новосельцева подробно остановилась на тех беспрецедентных мерах поддержки, которые сегодня реализуются в донской столице. Она подчеркнула, что помощь не ограничивается разовыми акциями: депутатский корпус ставит этот вопрос в приоритет на постоянной основе. Решением Думы каждый депутат взял под личную опеку две-три семьи участников спецоперации, что подразумевает реальную адресную помощь, вплоть до решения насущных бытовых проблем.

Отдельным и крайне важным направлением работы стала забота о женщинах, потерявших мужей и кормильцев. Для матерей, жен и вдов в Ростове запустили уникальный образовательный проект «Время Героинь».

— Для матерей, жен и вдов мы запустили образовательный проект «Время Героинь» — трехмесячное обучение на базе ведущих вузов города, — пояснила председатель городской Думы. — Проект оказался настолько востребованным, что мы уже объявили набор на второй поток. Главная цель – помочь женщинам найти себя, раскрыть таланты и обрести уверенность.

Лидия Новосельцева напомнила и о словах гаранта Конституции, которые служат нравственным ориентиром в этой работе:

Праздник прошел в трех локациях. Фото: Гордума Ростова.

— Наш Президент Владимир Владимирович сказал про тех, кто выполнил свой долг в зоне специальной военной операции: «Родина, защищая которую они ушли из жизни, защищая которую они погибли, всегда будет рядом с вами». И мы делаем все, чтобы наши защитники и их близкие знали: город с ними.

Истории мам и радость детей

На празднике собрала семьи с непростыми, но полными мужества судьбами. Среди гостей была Евгения Мурынкина, многодетная мама, работающая воспитателем в детском саду. Ее муж был мобилизован еще в 2022 году, после ранения и увольнения не смог остаться в стороне и вновь подписал контракт в 2025 году. Он героически погиб в Синельниковском лесу под Харьковом год назад, 23 июля 2025 года.

На мероприятие Евгения пришла со средней дочерью Миланой, так как старшая сейчас отдыхает в лагере, а младший ребенок находится в садике. Девочка не скрывала эмоций.

— Здесь хорошо, мне нравится все, — поделилась Милана.

Не меньше положительных впечатлений получила семья Ксении и ее дочерей Софии и Алины. Девочек с первых минут были покорены выступлением служебных собак.

— Посмотрели собачек. Очень понравилось, что такие озорные, веселые. Девочки прям в восторге. Сфотографировались с ними с удовольствием, — рассказала мама Ксения.

Сами же сестры поделились, что их также очень заинтересовали аквагрим и танцы. Мы пришли классно провести время, каникулы, лето, и познакомиться с ребятами. И повеселиться.

Праздник в Ростове еще раз подтвердил, что память о подвиге отцов живет в сердцах горожан, а их семьи могут рассчитывать на реальную помощь, крепкое плечо и светлые моменты радости, подаренные взрослыми.