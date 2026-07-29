В хуторах Ростовской области планируют запустить работу мобильных аптек

В мобильных аптеках будут продавать безрецептурные препараты. Фото: Заксобрание Ростовской области.

Депутаты законодательного собрания Ростовской области совместно с представителями аптечного бизнеса и муниципальных властей оценили перспективы участия донского региона в федеральном эксперименте по запуску передвижных аптечных пунктов. Обсуждение состоялось на круглом столе в Родионово-Несветайском районе. Главная цель инициативы — сделать базовые лекарства доступными для жителей малых и удаленных населенных пунктов.

Масштаб задачи для региона

Специфика Ростовской области такова, что из почти 2,3 тысячи населенных пунктов более полутора тысяч составляют хутора. Возможность купить необходимые медикаменты на месте есть далеко не везде, поэтому жителям приходится тратить время и средства на поездки в районные центры. Именно сложившаяся ситуация побудила депутатский корпус выходить с законодательной инициативой на федеральный уровень.

Председатель комитета по социальной политике донского парламента Елена Елисеева напомнила, что регион стоял у истоков этого проекта.

— В 2024 году мы направили обращение, касающееся развития сети мобильных аптек, для того, чтобы они могли доставлять лекарства в любой отдаленный населенный пункт, — сообщила Елена Елисеева.

Прямой ответ на запрос селян

Парламентарии подчеркивают, что доступность лекарственных препаратов — это не привилегия, а базовая потребность человека, которая не должна зависеть от географии проживания. Депутат донского парламента Артем Величко отметил, что тема отсутствия аптек является одной из самых острых во время встреч с жителями сельских поселений.

— Решение по передвижным аптечным пунктам – это как раз прямой ответ на запрос жителей, который позволит значительно повысить доступность лекарств на селе и сделать жизнь комфортнее. А это наша основная миссия, – подчеркнул Артем Величко.

Ассортимент и условия участия в проекте

Согласно обсуждаемой концепции, мобильные аптеки начнут свою работу с продажи самых востребованных безрецептурных препаратов. При этом в Заксобрании не исключают, что в дальнейшем перечень может быть скорректирован с учетом конкретных нужд населения отдаленных территорий.

На данный момент ключевым вопросом является готовность самого аптечного бизнеса включиться в эксперимент. Елена Елисеева разъяснила, какие обязательства лягут на организации:

— Самое главное — желание самих аптечных организаций, потому что именно они должны будут приобрести передвижной аптечный пункт, предоставить лицензию на перевозку лекарственных препаратов, ну и, конечно же, соблюдать ограничения по тому набору лекарств, которые можно будет данными пунктами перевозить, — поделилась подробностями председатель комитета.

Контроль на федеральном уровне

За ходом реализации программы следят и в Совете Федерации. Сенатор от Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в пилотный проект по всей стране уже вошли 11 субъектов. Он обратил внимание, что среди участников есть и соседи донского региона, чей практический опыт может быть полезен Ростовской области.

— Есть поручение Президента страны, связанное с обеспечением лекарственными препаратами на территории России. И это сегодня находится на контроле у сенаторов Российской Федерации. Будет проводиться мониторинг реализации данного эксперимента, — рассказал Василий Голубев.

Сенатор добавил, что властям на местах — от регионального Минздрава до муниципалитетов — предстоит тщательно оценить свою готовность и потребность в запуске мобильной торговли лекарствами. Выработанные по итогам круглого стола рекомендации при необходимости будут рассматриваться в том числе на федеральном уровне.