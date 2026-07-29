На Дону рассматривают возможность расширить список получателей бесплатной юрпомощи

Тема доступности правосудия остается одной из ключевых в работе депутатского корпуса. Фото: Заксобрание Ростовской области.

Система оказания бесплатной правовой поддержки в Ростовской области демонстрирует устойчивый рост востребованности. За первое полугодие 2026 года квалифицированную помощь юристов безвозмездно получили дончане более чем в 3,5 тысячи случаев. Такие данные были озвучены в ходе выездного круглого стола в Каменске-Шахтинском, организованного комитетом донского парламента по законодательству.

Мероприятие объединило представителей областного правительства, Минюста России, Государственного юридического бюро, Адвокатской и Нотариальной палат, а также прокуратуры, военкомата и филиала фонда «Защитники Отечества».

Система под контролем парламентариев

Заседание провел вице-спикер Законодательного собрания — глава профильного комитета Александр Косачев. Парламентарий отметил, что тема доступности правосудия остается одной из ключевых в работе депутатского корпуса.

— Наша Конституция гарантирует гражданам Российской Федерации право на получение квалифицированной юридической помощи, и в некоторых случаях гарантируется бесплатное получение. Мы с коллегами стараемся в течение года проводить как минимум несколько мероприятий, которые посвящены вопросам правоприменения законодательства о бесплатной юридической помощи, — подчеркнул Александр Косачев.

Участники дискуссии акцентировали внимание на том, что перечень льготных категорий в регионе значительно шире федерального. Это делает область одним из лидеров по охвату социально уязвимых граждан.

— Популярность бесплатной юридической помощи в Ростовской области растет. По данным регионального Правительства, только за первое полугодие 2026 года такая помощь была оказана более чем в 3,5 тысячи случаев. Безусловно, это говорит о том, что система работает, хотя, конечно, еще есть куда развиваться и что улучшать, — добавил вице-спикер донского парламента.

ГосЮрБюро: динамика обращений и судебная защита

О первых результатах работы рассказал директор Государственного юридического бюро Ростовской области Борис Пилипенко. Ведомство, созданное лишь год назад, уже фиксирует кратный рост доверия со стороны жителей.

— Востребованность услуг ГосЮрБюро становится все более популярной у жителей Дона. Если за полтора месяца работы в прошлом году нами было принято порядка 50 заявлений, то на сегодняшний день этот показатель уже превысил 800 обращений. При этом юристы ГосЮрБюро подготовили около 50 исковых заявлений, по которым будут представлять интересы заявителей в судах, — сообщил Борис Пилипенко.

Говоря о портрете заявителя, руководитель бюро уточнил, что основной костяк составляют малоимущие, многодетные семьи и люди с инвалидностью всех групп. Однако наибольшая нагрузка сегодня связана с поддержкой военнослужащих.

— Отмечу, что порядка 70% от всех заявлений поступает от участников специальной военной операции и членов их семей, — конкретизировал Борис Пилипенко.

Помощь участникам СВО и их близким

Тему защиты прав ветеранов боевых действий развил заместитель руководителя филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Ростовской области Борис Сорокин. Он пояснил, что юридический блок является одним из самых перегруженных направлений в работе фонда.

— Деятельность фонда «Защитники Отечества» направлена на содействие ветеранам специальной военной операции и членам их семей в получении мер социальной поддержки. Это первоочередная задача, которая стоит перед нами. При этом оказание юридической помощи является одной из самых востребованных услуг, за получением которой к нам обращаются граждане, — отметил Борис Сорокин.

По его словам, круг проблем, с которыми сталкиваются семьи, весьма специфичен. Речь идет не только о социальных гарантиях, но и о сложных юридических процедурах.

— Самые частые обращения касаются выплат военнослужащим, получения мер социальной поддержки, дел особого производства, а также восстановления фактов, имеющих юридическое значение, — перечислил Борис Сорокин.

Перспективы законотворчества

В ходе обсуждения была затронута и законотворческая повестка. Александр Косачев сообщил, что в профильном комитете уже прорабатываются инициативы по дальнейшему расширению списка получателей бесплатной правовой помощи. Не исключены обращения и на федеральный уровень.

— У нас сейчас в работе есть несколько предложений. Думаю, что в этом году мы сможем либо подготовить обращение на федеральный уровень по имеющейся проблематике, либо попробуем внести изменения в наш областной закон, — заявил парламентарий.

После завершения дискуссионной части состоялся масштабный выездной прием для жителей северных районов области. Формат «одного окна», объединивший ГосЮрБюро, прокуратуру, нотариат и военкомат, позволил пришедшим оперативно решать межведомственные вопросы. Интерес людей подтвердила и явка: на прием записалось более 30 человек.

— Вместе с коллегами пообщался с заявителями, взял в работу наиболее сложные обращения. Если потребуется, то подготовлю депутатские запросы, — резюмировал Александр Косачев.