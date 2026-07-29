Замминистра цифрового развития Ростовской области рассказал о новых услугах МФЦ и защите от мошенников

В Ростове рассказали, как МФЦ становятся удобнее для жителей. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону в среду, 29 июля, прошла пресс-конференция заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алексея Алехина. Он рассказал о работе региональной сети многофункциональных центров, новых сервисах, о работе с обратной связью от жителей, а также о том, как дончане могут защитить себя от мошенников.

БОЛЕЕ ПЯТИ МИЛЛИОНОВ УСЛУГ В ГОД

Как рассказал Алексей Алехин, сеть МФЦ Ростовской области ежегодно предоставляет жителям более пяти миллионов услуг. Только за первое полугодие этого года многофункциональные центры приняли свыше 2,6 миллиона заявок. У дончан популярны услуги Росреестра и социальные услуги.

При этом, как отметил замминистра, количество обращений не снижается, несмотря на активную цифровизацию. Раньше большой поток составляли сделки бизнеса, но сейчас коммерческие организации ушли в электронный формат. Однако падения числа обращений не произошло. Хоть количество юридических лиц уменьшилось, но зато выросло число физических лиц. В числе самых востребованных услуг — изменение кадастровой стоимости участков, регистрация прав собственности и сделки с долями.

На втором месте по популярности — социальные услуги: пенсионные, от Минтруда и МВД.

Особое внимание Алексей Алехин уделил поддержке участников СВО и их семей. Сейчас в МФЦ можно получить всю информацию о действующих мерах поддержки и оформить их. Раньше для этого нужно было обойти множество инстанций, теперь достаточно прийти в центр дважды — подать документы и получить результат.

НОВЫЕ УСЛУГИ И ЗАЩИТА ОТ МОШЕННИКОВ

В числе нововведений — услуги Федеральной налоговой службы.

– Восемь новых услуг мы начали предоставлять в этом месяце, и до сентября появится еще восемь. Все они связаны с налогами и налогообложением. Мы решили ввести их в МФЦ, потому что жители сами просили об этом, писали в соцсетях, — рассказал Алексей Алехин.

Также сейчас с МВД отрабатывают электронное взаимодействие по ряду сервисов, что позволит ускорить процессы. Помимо новых услуг, в МФЦ активно занимаются оптимизацией уже существующих: сокращают сроки и издержки за счет внутренней работы ведомств.

Отдельно замминистра остановился на вопросе защиты от мошенников. В МФЦ можно поставить самозапрет на регистрацию прав собственности в свое отсутствие. Это помогает обезопасить недвижимость от злоумышленников.

– Только в этом году за услугой самозапрета обратились уже 80 тысяч человек, и их число продолжает расти. Если же вы уже стали жертвой мошенников, в МФЦ можно оперативно сменить пароль от учетной записи. Для этого достаточно паспорта, а для недвижимости — кадастрового номера

«МФЦ – ЛИЦО ВЛАСТИ»

Алексей Алехин подчеркнул, что успех сети МФЦ во многом зависит от людей, которые там работают. В основе работы лежит состязательность.

– Каждый офис стремится быть лучше другого, и эта конкуренция дает положительный эффект. Недавно в регионе награждали лучших сотрудников, оценивая их инициативность, работу с коллективом и клиентами.

Для сотрудников также проводят обучения, а лучшие из них ежегодно получают премию областного конкурса «Лучший работник МФЦ».

– МФЦ — это лицо власти. От того, как оно работает, как общается с людьми, зависит отношение жителей к государству, – отметил замминистра.

Замминистра добавил, что для повышения качества работы МФЦ активно собирают обратную связь от жителей — через соцсети, «Яндекс Карты» и отзывы на портале Госуслуг. Это позволяет видеть конкретные проблемы и оперативно их устранять. Благодаря такому подходу сеть МФЦ в Ростовской области становится удобнее для людей.