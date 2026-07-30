Сначала подумали, что это соринка: В Ростове клещ прицепился к веку трехлетней девочки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Не зря врачи предупреждают: в Ростовской области в теплый сезон клещи подстерегают людей на любой травинке и даже на шерсти домашнего кота. Один из паукообразных вцепился в трехлетнюю девочку. В какой-то момент родители заметили, что дочка трет кулачком глаз — что-то ей мешало. Присмотрелись и увидели, что на веке чернеет крошечная точка. Попытались убрать «соринку» — не вышло. Грязь впилась в кожу намертво. И тогда взрослые заподозрили, что это все-таки клещ, и повезли ребенка в больницу.
В пункте неотложной офтальмологической помощи ГБСМП рассказали об этом случае впервые в беседе с «КП — Ростов-на-Дону»:
— Родители не смогли самостоятельно убрать инородное тело, и привезли пациентку к врачу. При обследовании выяснилось: к веку прицепился крохотный клещ, которого трудно различить невооруженным взглядом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
Пока взрослые успокаивали ребенка, офтальмолог осторожно извлек паразита целиком, не допуская того, чтобы оторвались и остались в коже его головка или даже хоботок, ведь это может вызвать воспаление.
— Девочка на боль не жаловалась. Она хорошо себя чувствует, и ее отпустили домой с дальнейшим наблюдением у врача, — уточнили медики.
Был ли клещ переносчиком опасных для человека болезней, таких как энцефалит или боррелиоз, еще неизвестно — сейчас в лаборатории выполняются анализы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Подобный случай, но уже со взрослой пациенткой, произошел в Ростове в прошлом апреле. Девушка пришла к офтальмологам этой же больницы с аналогичной проблемой — к веку присосался клещ.
Она предположила, что подцепила его от собственного кота. Питомец днем гулял на улице, а ночью забрался в постель к хозяйке. Утром ростовчанка обнаружила опасного гостя и поспешила к врачам.
Паукообразного оперативно извлекли, отправили на анализ, ранку обработали и выдали необходимые рекомендации.
Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП
К сожалению клещи в Ростовской области — явление не только местное. По словам кандидата биологических наук, зоолога ДГТУ Александра Евсюкова, на Дону встречаются и гости из жарких стран. Они попадают в наш регион с птицами, которые мигрируют через область.
— У нас проходит один из мощных пролетных путей для птиц. На них к нам добираются в том числе и иксодовые клещи, не характерные для нашей области, — поясняет эксперт. — Часть из них — африканского происхождения.
Эти членистоногие называются хиаломмами. От обычных лесных клещей они отличаются наличием крошечных глаз, полосатыми конечностями и отсутствием рисунка на спинном щитке. Но разглядеть это без увеличительной техники невозможно, да и не нужно, подчеркивает ученый.
— Любой клещ потенциально опасен. Все они могут быть переносчиками заболеваний, в том числе опасных для человека.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
По словам зоолога, африканские гости способны переносить вирусы, нехарактерные для нашей полосы, в частности Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку, которая не первый год встречается на юге Донского региона. Правда инфицирован, к счастью, далеко не каждый клещ. Но расслабляться не стоит.
Отправляясь в лес или парк, нужно обязательно использовать репелленты, носить закрытую одежду, заправлять штаны в носки и регулярно осматривать себя и близких. Особенно важно действовать при удалении присосавшегося клеща.
— Если пытаться вытащить его самостоятельно, надо быть очень аккуратным. Хоботок у клеща покрыт зазубринами, его сложно достать. Если же паукообразного случайно раздавить, оно с большей вероятностью может передать инфекцию, — говорит зоолог.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
Бесполезен и народный метод с маслом: многие считают, что, если залить им клеща, он начнет задыхаться и сам вытянет хоботок из кожи и отвалится.
— Такой способ не помогает. По крайней мере, сколько я сам пробовал — не сработало.
Если вы нашли на себе клеща, не стоит ставить на себе эксперименты, а обязательно обратиться к медикам.
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