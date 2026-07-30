Сначала подумали, что это соринка: В Ростове клещ прицепился к веку трехлетней девочки

Удалять паразита пришлось окулисту. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Не зря врачи предупреждают: в Ростовской области в теплый сезон клещи подстерегают людей на любой травинке и даже на шерсти домашнего кота. Один из паукообразных вцепился в трехлетнюю девочку. В какой-то момент родители заметили, что дочка трет кулачком глаз — что-то ей мешало. Присмотрелись и увидели, что на веке чернеет крошечная точка. Попытались убрать «соринку» — не вышло. Грязь впилась в кожу намертво. И тогда взрослые заподозрили, что это все-таки клещ, и повезли ребенка в больницу.

Разглядеть без увеличения трудно

В пункте неотложной офтальмологической помощи ГБСМП рассказали об этом случае впервые в беседе с «КП — Ростов-на-Дону»:

— Родители не смогли самостоятельно убрать инородное тело, и привезли пациентку к врачу. При обследовании выяснилось: к веку прицепился крохотный клещ, которого трудно различить невооруженным взглядом.

Не стоит самостоятельно пытаться извлечь присосавшегося к коже клеща: лучше сразу ехать в травмпункт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пока взрослые успокаивали ребенка, офтальмолог осторожно извлек паразита целиком, не допуская того, чтобы оторвались и остались в коже его головка или даже хоботок, ведь это может вызвать воспаление.

— Девочка на боль не жаловалась. Она хорошо себя чувствует, и ее отпустили домой с дальнейшим наблюдением у врача, — уточнили медики.

Был ли клещ переносчиком опасных для человека болезней, таких как энцефалит или боррелиоз, еще неизвестно — сейчас в лаборатории выполняются анализы.

Ребенка отвезли в глазной травмпункт. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

От кота с любовью

Подобный случай, но уже со взрослой пациенткой, произошел в Ростове в прошлом апреле. Девушка пришла к офтальмологам этой же больницы с аналогичной проблемой — к веку присосался клещ.

Она предположила, что подцепила его от собственного кота. Питомец днем гулял на улице, а ночью забрался в постель к хозяйке. Утром ростовчанка обнаружила опасного гостя и поспешила к врачам.

Паукообразного оперативно извлекли, отправили на анализ, ранку обработали и выдали необходимые рекомендации.

Клещи атакуют жителей Дона с ранней весны до поздней осени - пока держится плюсовая температура. Исключение - самые жаркие дни июля и августа. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Кто летит к нам из Африки

К сожалению клещи в Ростовской области — явление не только местное. По словам кандидата биологических наук, зоолога ДГТУ Александра Евсюкова, на Дону встречаются и гости из жарких стран. Они попадают в наш регион с птицами, которые мигрируют через область.

— У нас проходит один из мощных пролетных путей для птиц. На них к нам добираются в том числе и иксодовые клещи, не характерные для нашей области, — поясняет эксперт. — Часть из них — африканского происхождения.

Эти членистоногие называются хиаломмами. От обычных лесных клещей они отличаются наличием крошечных глаз, полосатыми конечностями и отсутствием рисунка на спинном щитке. Но разглядеть это без увеличительной техники невозможно, да и не нужно, подчеркивает ученый.

— Любой клещ потенциально опасен. Все они могут быть переносчиками заболеваний, в том числе опасных для человека.

Находясь на природе, стоит максимально закрыть кожу и каждые несколько минут проверять себя и окружающих, не прицепился ли клещ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Клещ может быть опасен

По словам зоолога, африканские гости способны переносить вирусы, нехарактерные для нашей полосы, в частности Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку, которая не первый год встречается на юге Донского региона. Правда инфицирован, к счастью, далеко не каждый клещ. Но расслабляться не стоит.

Отправляясь в лес или парк, нужно обязательно использовать репелленты, носить закрытую одежду, заправлять штаны в носки и регулярно осматривать себя и близких. Особенно важно действовать при удалении присосавшегося клеща.

— Если пытаться вытащить его самостоятельно, надо быть очень аккуратным. Хоботок у клеща покрыт зазубринами, его сложно достать. Если же паукообразного случайно раздавить, оно с большей вероятностью может передать инфекцию, — говорит зоолог.

В лаборатории проверят, был ли этот клещ переносчиком опасных болезней. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Бесполезен и народный метод с маслом: многие считают, что, если залить им клеща, он начнет задыхаться и сам вытянет хоботок из кожи и отвалится.

— Такой способ не помогает. По крайней мере, сколько я сам пробовал — не сработало.

Если вы нашли на себе клеща, не стоит ставить на себе эксперименты, а обязательно обратиться к медикам.

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