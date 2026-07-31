«Капля за каплей»: Сколько денег «утекает» на фонтаны в Ростове-на-Дону

Городские фонтаны спасают от жары и радуют глаз по вечерам. Фото: КУТЕПОВ Дмитрий, ДЕМКОВ Денис

Выходные в Ростове обещают быть жаркими и городские фонтаны, наверняка, станут центром притяжения гуляющих горожан. Ведь эти сооружения дарят прохладу за счет испарения воды. Но сколько средств уходит на их содержание?

Гиганты-Атланты

«КП-Ростов-на-Дону» в мэрии, в муниципальном хозяйстве находится 25 фонтанов, но на самом деле их больше — просто частные никто не считал. Самый знаменитый фонтан города - «Атланты» на Театральной площади. Он считается и самым большим — с объемом чаши 850 м3. Это примерно как десять двадцатитонных фур!

Фонтан был построен в 1936 году после завершения строительства театра драмы имени М. Горького. Во время Великой Отечественной войны композиция была практически разрушена, и в 1950-е годы ей потребовалась масштабная реставрация. Второй раз «Атлантов» восстанавливали в конце 1990-х годов к 250-летию города. Но самой масштабной стала реконструкция в 2024-2025 годах, после которой фонтан стал еще и светомузыкальным.

Самый большой фонтан Ростова находится на Театральной площади. Фото: ДЕМКОВ Денис

Зачем «химичить» ?

Остальные фонтаны выглядят скромнее, но от этого не менее любимы ростовчанами. В переулке Нахичеванском это «Ротонда» и «Лира», на улице Большой Садовой - «Орфей», на проспекте Кировском - «Покровский», на проспекте Соколова - знаменитые «Львы», на проспекте Буденновском — «Сборщицы винограда» и «Витязь». Еще один расположен в сквере «Комсомольском» с одноименным названием.

На Рабочей площади в Железнодорожном районе находится фонтан «Фантазия», а на проспекте Коммунистическом в Западном жилом массиве — два светомузыкальных сооружения.

За всеми этими конструкциями следят сотрудники городского Управления благоустройства и лесного хозяйства. В фонтанах ежемесячно меняют воду и добавляют «химию» для дезинфекции и борьбы с водорослями.

В 2025 году на содержание фонтанов было израсходовано 42 миллиона рублей, с учетом оплаты ресурсоснабжающим организациям. В 2026-м из городского бюджета выделено 35,7 миллиона рублей.

Содержание фонтанов - отдельная статья расходов. Фото: ДЕМКОВ Денис

В парках не жарко

Кроме того, пять светодинамических и светомузыкальных фонтанов находятся в парке культуры и отдыха «Левобережный». В концертном режиме они работают в пятницу, субботу и воскресенье с 20 до 22 часов. На содержание этих фонтанов из средств муниципального бюджета в 2025 и 2026 годах было выделено примерно 12 миллионов 400 тысяч рублей.

Еще семь фонтанов расположено в парке имени Максима Горького, но работают только три - «Цапля», «Нептун» и «Маяк». На них из внебюджетных источников тратится примерно 300 тысяч рублей. Нуждаются в ремонте «Восточный», «Грот», «Золотая рыбка» и «Рог изобилия» - последний планируется обновить в 2027 году. Кроме того, городские фонтаны находятся в парке «Осенний» (сотрудники затруднились ответить, какая сумма уходит на его обслуживание) и в Ростовском зоопарке: на его содержание в 2025 году из муниципального бюджета выделили 444 тысяч 390 рублей, в 2026-м – 510 900.

В парке имени М. Горького находится семь фонтанов. Фото: ДЕМКОВ Денис

Городские фонтаны работают с 1 мая по 30 сентября. В октябре проводятся работы по их консервации — воду из сооружений сливают, после чего чистят, моют, при необходимости — чинят, насосы и фильтры демонтируют, выполняют продувку трубопроводов и отключают оборудование до весны.

Кроме муниципальных фонтанов в Ростове есть сооружения, установленные коммерческими организациями. Пожалуй, один из самых необычных — джаз-бэнд в сквере «Юность» на улице Мечникова. На нем установлены забавные фигуры лягушат, которые играют на музыкальных инструментах. Летом лавочки здесь никогда не пустуют.

Фонтан с лягушками-музыкантами подарила городу одна из организаций. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

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