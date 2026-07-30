Семьи погибших героев СВО с временной пропиской на Дону смогут получить землю

Порядок очередности среди родственников остался прежним. Фото: Заксобрание Ростовской области.

В Ростовской области расширили перечень семей погибших участников специальной военной операции, имеющих право на бесплатное получение земли. Соответствующие изменения в областное законодательство приняли депутаты донского парламента на 35 заседании. Корректировка устранила правовой пробел, из-за которого часть родственников героев не могли воспользоваться льготой.

Почему потребовались поправки

Ранее областной закон гарантировал бесплатное предоставление земельных участков ветеранам СВО, удостоенным звания Героя России или награжденным орденами за особые заслуги. Если сам военнослужащий погибал, право переходило к членам его семьи. Однако воспользоваться поддержкой могли лишь те родственники, которые на день гибели бойца имели постоянную регистрацию по месту жительства в Ростовской области.

Это требование создавало серьезное ограничение. Парламентарии выяснили, что далеко не все близкие героев официально прописаны в регионе на постоянной основе. Некоторые из них живут на Дону, имея только временную регистрацию, но по разным причинам не оформили постоянную прописку. Из-за этой юридической тонкости семьи, фактически проживающие в области, не могли претендовать на землю. Принятый закон исправил эту несправедливость.

Что изменилось после решения депутатов

Заместитель председателя комиссии донского парламента по взаимодействию с участниками СВО и поддержке членов их семей Максим Гелас подчеркнул, что инициатива исходила напрямую от людей.

— К депутатам донского парламента обращались семьи участников специальной военной операции с этим вопросом. Теперь правом на получение земельного участка в собственность будут иметь члены семей погибшего участника СВО, которые зарегистрированы в Ростовской области не только по месту жительства, но и по месту временного пребывания. При условии, конечно, отсутствия у них постоянной регистрации в другом субъекте Российской Федерации. Эта поправка позволит большему количеству лиц получить данную меру поддержки. А всего в Ростовской области в дополнение к федеральным решениям действуют 91 областная и муниципальная мера поддержки участников специальной военной операции, — рассказал Максим Гелас.

Порядок очередности среди родственников остался прежним. Первоочередное право принадлежит вдове или вдовцу погибшего, затем следуют дети, и только после них — родители.

Парламентарий также отметил, что депутатский корпус продолжает системную работу по совершенствованию законодательства. По его словам, все инициативы родных и близких военнослужащих внимательно рассматриваются, а существующие нормативные пробелы оперативно устраняются.