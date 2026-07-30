Кадры для технологического будущего: В ЮФУ наградили выпускников с высокими баллами ЕГЭ по математике, физике и информатике

. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

В Южном федеральном университете прошло торжественное мероприятие для школьников, набравших от 85 баллов и выше на ЕГЭ по математике, физике и информатике.

Видео: Екатерины Руденко

Будущие абитуриенты не только получили награды, но и узнали о новых образовательных программах вуза, а также о возможностях, которые открываются перед ними уже на первых курсах.

КАДРЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БУДУЩЕГО СТРАНЫ

Открывая встречу, проректор по цифровой трансформации ЮФУ Александр Трофимчук обратился к ребятам с напутствием:

– Сейчас многие говорят, что через пять лет большинство профессий исчезнут, а роботы займут наши рабочие места. Но у вас, ребята, работы, наоборот, станет только больше.

Он отметил, что университет сегодня находится в эпицентре ключевых технологических событий страны: совместно с Роскосмосом идет работа над Российской орбитальной космической станцией, физики и химики ЮФУ с помощью искусственного интеллекта создают уникальные материалы, а биологи и почвоведы буквально выращивают чернозем в пустынных условиях.

. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

По словам Александра Трофимчука, оценить реальный уровень университета можно по нескольким простым критериям: сколько средств индустрия вкладывает в образование, где проходят стажировки студентов и насколько современно само обучение.

– Только за этот год IT-компании инвестировали в наше IT-образование около 160 миллионов рублей. А за весь период обучения сумма превысит 600 миллионов. И это только средства бизнеса, не считая государственного финансирования, – привел конкретные цифры проректор.

СО ВТОРОГО СЕМЕСТРА В РЕАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

О специфике образовательных программ и сотрудничестве с партнерами рассказал директор Института математики, механики и компьютерных наук имени И.И. Воровича Михаил Карякин:

– Математика — это то, что позволяет добиваться успеха. На Мехмате мы стараемся раскрыть в каждом студенте креативность и умение создавать новое.

Уже со второго семестра первого курса студенты включаются в реальные проекты. Например, вместе с БСМП ребята разрабатывают ассистента сосудистого хирурга, а с ВШЭ исследуют применение ИИ в астрономии.

– Мы готовим не просто хороших разработчиков. Мы учим людей работать в команде, брать ответственность и доводить проекты до результата. Этому не научишь на лекциях — это постигается только в деле, – подчеркнул Михаил Карякин.

. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, часть дисциплин на втором и третьем курсах студентам читают преподаватели Яндекса. А еще в университете разрешено использовать ИИ в обучении, так как это позволяет первокурсникам браться за сложные проекты, которые раньше были под силу только студентам старших курсов.

«СТУДЕНТЫ ЮФУ ВОСТРЕБОВАНЫ В IT-ИНДУСТРИИ»

Партнеры университета подтвердили высокий уровень подготовки студентов. Директор «Центр-Инвест-ИТ» Евгений Дорошкевич отметил:

– Мы приглашаем студентов, даем им доступ к реальным задачам и работаем с ними напрямую. Со второго курса мы начинаем приглашать ребят на стажировки. Многие из них со временем становятся нашими сотрудниками.

. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

А директор «Хром групп» Станислав Хромых, сам выпускник ЮФУ, поделился личным опытом:

– На последнем курсе я открыл свою IT-компанию. Мы успели поработать в 36 странах, реализовали больше 200 проектов. Один из последних, над которым мы сейчас трудимся, обслуживает 95 миллионов абонентов. Мы смогли заменить 15 тысяч сотрудников службы поддержки, которые ежедневно обрабатывали 90 тысяч обращений.

. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Станислав добавил, что именно сотрудничество вуза с IT-компаниями, помогает студентам применять теорию на практике и быстрее адаптироваться к реальным задачам индустрии.

ДВА ДИПЛОМА

С прошлого года студенты ЮФУ могут пройти отбор на совместный проект с ВШЭ, а по окончании обучения получить два диплома — ЮФУ и ВШЭ по направлению «Прикладная математика и информатика». О сетевых программах с Высшей школой экономики рассказал руководитель департамента больших данных НИУ ВШЭ Евгений Соколов.

– В завершившемся учебном году мы с ЮФУ запустили курс по алгоритмам и структурам данных. В этом году расширим линейку — добавим курсы по машинному обучению, статистике и современным методам искусственного интеллекта.

. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

Евгений Соколов пояснил, что на программе «Прикладная информатика и математика» готовят исследователей в области компьютерных наук.

– Под исследователем мы понимаем не только ученого. Это человек, который способен решать сложные задачи без готовых шаблонов. Например, улучшать большие языковые модели или создавать сервисы, которые ежесекундно обслуживают сотни тысяч пользователей. Для этого тоже нет готовых решений. Мы фокусируемся на трех направлениях: машинное обучение и искусственный интеллект, распределенные системы и инфраструктурная разработка, а также теоретическая информатика и математика.

Он также добавил, что среди курсов по выбору есть глубинное обучение для текстов, звука и графов, программирование на CUDA, безопасность ИИ-систем, большие языковые модели, дизайн систем, безопасность компьютерных систем и количественные финансы.

«У НАС САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВУЗ»

Среди награжденных были выпускники, которые уже определились с выбором вуза.

. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

Так Виктория Буздыханова из села Покровское Неклиновского района сдала информатику на 98 баллов и планирует поступать на направление «Информатика и вычислительная техника».

– Еще рассматриваю информационную безопасность. К слову, к информатике я стала готовиться за год до ЕГЭ. Первый пробник написала на 56 баллов, а потом улучшила результат до 98. Честно, такого результата я не ожидала. Сейчас самым первым приоритетом выбрала ЮФУ, – рассказала Виктория.

Анастасия Мысюк из того же села сдала физику на 92 балла.

– У нас в школе очень хороший учитель физики. Именно он меня подготовил на такой высокий балл. Мы занимались с сентября. Сейчас планирую поступать на «Прикладной искусственный интеллект» в ЮФУ, – поделилась Анастасия.

Кирилл Чмыхов из Таганрога набрал по информатике 98 баллов.

– Пробники всегда писал на 90+, но, когда вышел с ЕГЭ, думал, что получу меньше, так как попался очень сложный вариант. Сейчас планирую поступать на программную инженерию в ЮФУ. Другие варианты даже не рассматриваю, ведь у нас самый лучший вуз!

. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

Высокие баллы ЕГЭ открывают перед выпускниками множество возможностей. Но не менее важно выбрать университет, где знания быстро превращаются в практический опыт, а учеба становится стартом профессиональной карьеры. Именно такую модель сегодня развивает Южный федеральный университет.

Уже сегодня вчерашние школьники могут стать частью исследовательских команд, работать над задачами бизнеса и участвовать в разработке технологий, которыми завтра будут пользоваться миллионы людей.

Работа с индустриальными партнерами, участие в исследованиях, стажировки, совместные программы с ведущими университетами страны и возможность заниматься реальными проектами уже с первых курсов позволяют студентам получать опыт, который востребован работодателями. И, судя по словам самих выпускников, именно ЮФУ стал тем местом, где они хотят строить свое профессиональное будущее.

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