Донские депутаты намерены помочь с оформлением документов желающим восстановить родительские права

В 2025 году в адрес уполномоченного по правам ребенка поступило 1155 обращений. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области могут расширить перечень получателей бесплатной юридической помощи. Соответствующее предложение прозвучало на заседании Законодательного собрания региона, где парламентарии утвердили отчет уполномоченного по правам ребенка за 2025 год. Инициатива направлена на поддержку родителей, которые стремятся восстановиться в своих правах и вернуть детей в семью.

О чем говорится в отчете уполномоченного

Представляя доклад о проделанной работе, уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Тамара Шевченко озвучила ключевые цифры. В 2025 году в ее адрес поступило 1155 обращений, что на 4% меньше показателя предыдущего года. Несмотря на снижение, объем работы остается весьма значительным. Львиную долю запросов — почти 40% — составили вопросы, относящиеся к сфере семейного права.

— В первую очередь, это вопросы, которые связаны с опекой и попечительством, с социальным обслуживанием, либо с определением порядка проживания, воспитания ребенка и порядка общения с ним в случае, когда родители проживают отдельно в разных местах, — прокомментировал тематику обращений заместитель председателя донского парламента Игорь Гуськов.

Помимо этого, люди активно интересовались устройством детей в дошкольные учреждения, организацией летнего отдыха, мерами социальной защиты и проблемами выплаты алиментов.

Ставка на воссоединение семей

Одной из центральных тем обсуждения стало возвращение несовершеннолетних в кровные семьи. Часть родителей, ранее лишенных родительских прав, сегодня стремятся исправить допущенные ошибки. Они приводят жилье в соответствие с нормами, трудоустраиваются и хотят вновь обрести законную возможность воспитывать своих детей.

— Это очень важно, чтобы ребенок воспитывался в кровной семье. Поэтому общая задача — помочь этим родителям, и здесь важна консультативная юридическая помощь, — подчеркнул вице-спикер донского парламента.

Для успешного прохождения процедуры восстановления в правах дончанам требуется не только желание, но и грамотное правовое сопровождение. Им необходимы консультации и поддержка в сборе необходимого пакета документов.

Законодательная инициатива в интересах детей

Для решения этой задачи уполномоченный Тамара Шевченко обратилась к депутатам с предложением. Речь идет о внесении изменений в действующий областной закон о бесплатной юридической помощи. Пока этот механизм доступен лишь определенным категориям граждан. Парламентариям предложено включить в льготный перечень родителей, которые намерены пройти путь восстановления в родительских правах.

— Я думаю, что в ближайшее время мы такие изменения в областное законодательство внесем, — выразил уверенность Игорь Гуськов.

Вице-спикер также отметил, что депутатский корпус понимает необходимость системного подхода к проблеме. По его словам, требуется создание областной программы по помощи и поддержке таких семей, и парламентарии совместно с аппаратом уполномоченного готовы активно включиться в ее разработку.

Подводя итог обсуждению, Игорь Гуськов охарактеризовал работу Института Уполномоченного по правам ребенка в регионе как очень объемную и качественную. Однако он указал на наличие вопросов, требующих улучшения.

— Нужно нам дальше совместными усилиями эту работу продолжать, — резюмировал парламентарий.