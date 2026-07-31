«Сынок, беги в онкоцентр»: Ростовчанин случайно узнал о раке легких, когда у него заболело ухо

В 45 лет Александр узнал о смертельно опасном диагнозе. Фото: из архива героя публикации.

1 августа отмечается Всемирный день борьбы с раком легкого. Эта болезнь часто протекает бессимптомно и диагностируется на поздних стадиях. Ростовчанин Александр Корытко тоже не подозревал, что внутри него растет злокачественная опухоль и узнал об этом, можно сказать, случайно.

Мужчина впервые в жизни сделал КТ. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Сначала я подумал, что он ошибся»

- Все началось в 2019 году. У меня заболело ухо, и я пришел на прием к лору в районную поликлинику. Врач осмотрела меня и назначила лечение, а медсестра поинтересовалась, давно ли я делал флюорографию, - рассказал ростовчанин.

Александр проходил обследование два года назад - во время диспансеризации и решил, что будет не лишним снова проверить легкие. Он взял направление и спустя два дня приехал в поликлинику на флюорографию. Пожилой врач-рентгенолог посмотрел на снимок и неожиданно сказал: «Сынок, не теряй время, беги в онкоцентр».

- Сначала я подумал, что он ошибся и на пленке просто образовались засветы. Да и вообще, рентген казался мне старым и не очень надежным методом диагностики. Я решил сделать компьютерную томографию - впервые в жизни.

В описании снимка мужчина прочитал, что в легком действительно есть образование и ему рекомендовано обратиться к онкологу.

В одночасье мир рухнул

- Когда я приехал в онкоцентр, врач изучил снимок и сказал, что с вероятностью 99,9% это злокачественная опухоль. Меня охватили паника и животный страх. Еще вчера все было хорошо, но в одночасье мир рухнул.

С тяжелым сердцем 45-летний ростовчанин сообщил о своем диагнозе жене. Пообещал, что будет бороться ради них с дочкой и все выдержит.

Мужчине назначили операцию, а потом курс химиотерапии. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Мужчине назначили операцию, во время которой удалили часть правого легкого. Гистологическое исследование показало, что у него развилась аденокарцинома.

Поначалу казалось, что это конец

- С сентября по декабрь 2019 года я прошел четыре курса химиотерапии, а в марте очередное обследование показало метастазы в лимфоузлах. Врачи предложили таргетную терапию — прием препаратов, которые атакуют опухоль на уровне молекул.

Девять месяцев мужчина принимал лекарственные средства, но в конце 2020-го МРТ показало метастазы в головном мозге. Поначалу казалось, что это конец. Но Александр собрался и продолжил борьбу.

- Больше всех мне помогала жена, которая пропадала в Интернете и в чатах онкологических пациентов в поисках «соломинки», за которую можно было бы ухватиться.

По совету Евгении ростовчанин направил свои документы в одну из профильных клиник Санкт-Петербурга. Врачи предложили два варианта: радиохирургическую операцию на установке «Гамма-нож» или таргетную терапию, но уже другими — более совершенными препаратами.

В первый раз Александр выбрал лекарства и на какое-то время они помогли, но... Через три с половиной года в головном мозге снова появился очаг опухоли. Врачи наблюдали за ним и видели, что тот увеличивается. Мужчина решил, что пришла пора все же сделать операцию. И она прошла успешно.

Одни хотят забыть, другие - помочь

- Когда обследование показало, что опухоль исчезла - это казалось чудом!

Ростовчанин продолжает наблюдать за здоровьем и принимать препараты. Он уверен, что для борьбы с раком мало надеяться на врачей.

- Нужно, чтобы человек сам вгрызался в жизнь и в этом его поддерживали близкие.

Вместе с женой они создали пациентское сообщество «Рак легких» и помогают другим больным людям.

Больше всех Александра в борьбе с болезнью поддержала жена. Фото: из архива героя публикации..

Ростовчане с онкологическими заболеваниями могут обратиться за поддержкой и в другие общественные организации.

- Мы рассказываем пациентам об их правах, консультируем по вопросам льготного лекарственного обеспечения и установления инвалидности. Проводим для онкобольных встречи с врачами и другими специалистами, а также творческие мастер-классы, например, по вязанию и рисованию. В нашей команде есть онкопсихолог, - рассказала руководитель Ростовского регионального отделения Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Наталья Гречушкина, которая тоже перенесла рак.

Всего в группе 450 человек, но это количество постоянно меняется: кого-то уносит беспощадная болезнь, кто-то, наоборот выздоравливает и уходит, чтобы все забыть. Но есть и те, кто поборов рак остается, чтобы делиться опытом с другими — от советов как справиться с тошнотой после химиотерапии до отзывов на современные клиники.

АЛЛО!

Обратиться за помощью можно по номеру горячей линии: 8-800-30-10-209

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