Донские парламентарии проверили, как ремонтируют дороги в районах Ростовской области. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Депутаты донского Заксобрания провели выездной мониторинг и оценили, как продвигается дорожное строительство сразу в двух районах Ростовской области — Октябрьском и Усть-Донецком. После детального осмотра объектов парламентарии провели заседание круглого стола, где совместно с экспертами обсудили состояние трасс в регионе.

Почти 33 миллиарда рублей — под строгий контроль

Диалогу предшествовал осмотр дорожных работ: парламентарии лично посетили участки строящихся и обновляемых трасс. Отметим, что такие масштабные работы на стали возможны благодаря своевременным решениям парламентариев.

Так, на одном из заседаний Заксобрания были приняты ключевые поправки, которые довели уровень Дорожного фонда региона почти до 33 миллиардов рублей. Важно, что на данный момент абсолютно все эти средства уже законтрактованы, и, согласно официальным докладам, работы активно кипят на всех запланированных объектах.

Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по строительству Сергей Михалев подробно объяснил цели этой поездки:

— Мы организовали этот выезд, чтобы на месте посмотреть, как осваиваются средства, насколько качественно производятся работы. И направление мы выбрали не случайно, ведь эти дороги, особенно в летний период, востребованы и жителями Ростовской области, и гостями нашего региона. Тем более я по собственному опыту знаю, в каком состоянии были эти участки дорог до ремонта.

Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по строительству Сергей Михалев. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Современный путепровод и древние артефакты

Первой точкой в маршруте рабочей поездки депутатов стал Октябрьский сельский район. Здесь полным ходом идет капитальный ремонт участка оживленной трассы, соединяющей города Шахты и Цимлянск.

Строителям предстоит обновить 11,4 километра дороги, а также капитально отремонтировать мост через реку Кадамовка.

Чтобы трасса служила долго и без проблем выдерживала тяжелые фуры, инженеры заложили в проект усиленное многослойное основание полотна. Подрядчики подчеркивают: современные технологии и строгие нормативы гарантируют, что обновленная дорога без проблем переживет любые нагрузки и климатические капризы.

Вторым важным объектом дорожной инспекции стал участок межмуниципальной дороги в Усть-Донецком районе. Главная часть этого проекта — масштабная реконструкция автомобильного моста через реку Кундрючья. Новая переправа кардинально изменит ситуацию в районе и решит целый комплекс проблем.

Вместо старого моста здесь появится современный двухполосный путепровод, благодаря чему водители смогут навсегда забыть о неудобном реверсивном движении. Кроме того, обновленный мост сможет спокойно выдерживать тяжеловесные грузовые машины, что значительно улучшит логистику и упростит доставку самых разных грузов в окрестные населенные пункты.

«Дороги — драйвер экономического развития»

Интересно, что во время работ строители обнаружили уникальные следы древнего поселения и захоронение. Прибывшие специалисты датировали возраст найденных артефактов вторым тысячелетием до нашей эры. Разумеется, масштабные археологические раскопки привели к временной задержке строительного процесса. Тем не менее уже этой осенью новый мост будет полностью готов к эксплуатации.

В осмотре дорожных работ приняла участие депутат Государственной Думы РФ от Ростовской области Екатерина Стенякина. Она подчеркнула, что на Дону продолжается активная работа по капитальному ремонту и реконструкции региональных и межмуниципальных магистралей.

Депутат Госдумы поделилась своим видением ситуации:

— Качественные дороги, которые соединяют между собой поселения и районы, – это драйвер экономического развития и главное условие того, чтобы наши граждане оставались жить на селе, работали в сельском хозяйстве. Для Ростовской области как для аграрного региона это жизненно важно, потому что такие транспортные артерии – это не только мостики связующие людей, но и перевозка грузов, сельхозтехники.