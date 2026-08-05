«Узнал, что лечу в Россию, за четыре дня до этого»: Африканец переехал в Ростов, бросил авиацию и стал выступать с русскими песнями

Парень из Конго приехал в Ростов учиться на пилота, но стал местной звездой. Фото: из архива героя публикации.

Джонатан Табуку приехал в Ростов-на-Дону из Демократической Республики Конго восемь лет назад. Он мечтал стать пилотом, но судьба распорядилась иначе. Теперь парень выступает на сцене и поет известные хиты на русском языке.

Джонатан рассказал «КП — Ростов-на-Дону», как нашел свое призвание после тяжелого жизненного периода и почему бросил авиацию ради музыки и творчества.

Узнал о переезде в Россию за четыре дня

После школы родители Джонатана хотели отправить сына учиться за границу. Парень подал документы в Канаду, США и Францию, но ответа так и не дождался.

Тогда молодой человек поступил в местный экономический вуз. Когда он уже оканчивал первый курс, к семье приехала давняя знакомая. Ее сын учился в Москве. Женщина рассказала, что в России есть бюджетные места для иностранцев. Родители Джонатана сразу согласились, но сыну ничего не сказали.

- Мои родители такие люди: когда они что-то решают, ты узнаешь об этом последним, — смеется Джонатан. — Всего за четыре дня до вылета мне сообщили, что я лечу в Россию! Пришлось бросить всю свою жизнь в Конго. Я прилетел, не зная ни слова по-русски. За четыре дня не успел выучить даже слово «привет».

Джонатан приехал в Россию восемь лет назад. Фото: из архива героя публикации.

Думал, что учится на пилота

Африканец поступил в технический университет в Ростове. Сначала Джонатан год провел на подготовительном факультете - просто учил язык. И только на первом курсе выяснил: он будет не летать на самолетах, а чинить их.

- Я не знал язык достаточно хорошо, когда выбирал специальность. До последнего думал, что учусь на пилота, а оказалось — на ремонт самолетов.

Парень стал терять интерес к учебе. А вскоре в его жизни начались неудачи: Джонатан тяжело расстался с возлюбленной, позже умерла от рака его мама.

- Это был невероятный эмоциональный удар. Мне стало все равно абсолютно на все. Было ощущение, что я умер внутри. Стал просто телом, которое ходит.

Африканец поступил в технический университет в Ростове. Фото: из архива героя публикации.

Закричал на улице

Джонатан долго был наедине со своими переживаниями. Но однажды, спустя полгода после трагедии, он внезапно решил выйти ночью на улицу.

- Я пошел в пустой темный парк возле общежития. Было около 11 ночи. Внутри скопились гнев, отчаяние, ярость. От переполнявших меня чувств я закричал, — делится певец.

Этот внезапный порыв изменил все. В ночной тишине Джонатан впервые услышал силу своего голоса.

- Я крикнул так громко, что мне самому понравилось. В тот момент Вселенная словно подарила мне голос. Я понял, что могу не плакать, не крушить все вокруг, а просто петь, чтобы проживать свои эмоции.

Парень стал приходить в парк каждую ночь. Потом начал петь там и днем. Прохожие удивлялись и советовали талантливому иностранцу идти в консерваторию.

После школы родители Джонатана хотели отправить сына учиться за границу. Фото: из архива героя публикации.

«Буду петь на русском!»

Джонатан не бросал университет, иначе он бы не смог остаться в России. Он продолжал посещать занятия, совмещая учебу с работой.

- Все деньги, которые присылали родители, я тратил на уроки вокала. Чтобы выживать, брался за любую работу. Чистил канализации, собирал овощи, работал на консервном заводе. А потом устроился в клуб петь, и благодаря этому спокойно смог оплатить и завершить учебу, — рассказывает парень.

В клубе Джонатан познакомился с местным иллюзионистом, который свел его с нужными людьми. Африканца пригласили на прослушивание в кавер-группу. Ребята сыгрались с первых нот.

- Мне пришлось очень быстро учить песни на русском языке. Завтра мероприятие — нужна новая песня, послезавтра — еще одна. Мы пели советские хиты, ретро и современные треки.

Группа успешно выступает уже больше трех лет. А 22 августа Джонатан презентует свой первый альбом с авторскими песнями на русском языке. Его главная мечта — однажды спеть перед миллионами людей на пляже Копакабана. Но пока он покоряет сердца ростовчан.

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