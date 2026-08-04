Малыши ходили в один сад, а их родители дружили: Что известно о семьях из Ростовской области, потерявших детей при атаке БПЛА на Архипо-Осиповку

Двое детей из Ростовской области погибли при атаке БПЛА на Архипо-Осиповку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вся страна скорбит вместе с Краснодарским краем. Курортный поселок Архипо-Осиповка под Геленджиком приходит в себя после атаки БПЛА, произошедшей 3 августа. Происшествие случилось в самый разгар дня, когда на побережье было много отдыхающих. Как пишет «КП-Кубань», по последним данным, эта трагедия унесла жизни 7 человек, среди которых оказалось четверо детей. Еще 58 человек пострадали: 37 из них получили амбулаторную помощь, 21 находятся в больнице.

По последним данным, 21 пострадавший - в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дружили семьями

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, среди погибших — двое детей из города Шахты.

— Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Окажем всю необходимую помощь пострадавшим. Ростовская область скорбит по жертвам сегодняшних атак в Краснодарском крае и в Крыму. Разделяем боль тяжелой утраты. Эти циничные, бесчеловечные акты терроризма киевского режима не имеют оправданий, — подчеркнул глава региона.

Как рассказал «КП — Ростов-на-Дону» собственный источник, погибшим малышам — мальчику и девочке — было пять и шесть лет. Они жили по соседству, ходили в один и тот же детский сад, пусть и в разные группы. Их родители давно дружили семьями и этим летом решили вместе съездить на Черное море. Один ребенок поехал с мамой, другой - с обоими родителями. В момент удара все они — трое взрослых и двое малышей — отдыхали на берегу.

В результате вражеской атаки погибли семь человек Фото: Ольга ЮШКОВА.

Окажут любую помощь

По данным источника издания, все трое взрослых получили серьезные ранения. Мужчина и две женщины были госпитализированы в одну из больниц Кубани. Из Ростовской области к ним уже экстренно выехали родственники.

Семьям пообещали оказать максимальную поддержку. Городская администрация Шахт полностью возьмет на себя расходы, связанные с транспортировкой тел на малую родину, организацией панихиды и погребением. Власти также заверили, что окажут любую другую помощь, которая потребуется людям.

Редакция «КП-Ростов-на-Дону» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

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