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Происшествия31 июля 2026 6:50

Что за громкий звук слышали жители Ростовской области утром 31 июля 2026

Жители Ростовской области пожаловались на громкий звук утром 31 июля
Михаил СТРИЖЕВ
Ростовчане пожаловались на громкие звуки утром 31 июля

Ростовчане пожаловались на громкие звуки утром 31 июля

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Громкие звуки в Ростовской области утром 31 июля напугали жителей. По словам очевидцев, подозрительный грохот было слышно в Ростове-на-Дону и Батайске.

Позже глава Батайска Валентин Кукин рассказал, что, по информации оперативных служб, громкие звуки в городе были связаны с работой ПВО.

- На территории Батайска повреждений жилых домов, объектов инфраструктуры и других сооружений не зафиксировано. Сообщений о пострадавших также не поступало, —прокомментировал Валентин Кукин.

Он призвал жителей доверять только официальной информации. Он так же попросил обращаться по телефону 112 при обнаружении подозрительных предметов и повреждений.

Отметим, около 9:45 губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что с 9.00 силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Около десятка беспилотников были уничтожены в Батайске, Ротсове-на-Дону, Таганроге, Азовском и Мясниковском районах. В Азовском районе был поврежден частный дом. Информация о разрушениях и пострадавших будет уточняться.