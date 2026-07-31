Ростовчане пожаловались на громкие звуки утром 31 июля Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Громкие звуки в Ростовской области утром 31 июля напугали жителей. По словам очевидцев, подозрительный грохот было слышно в Ростове-на-Дону и Батайске.

Позже глава Батайска Валентин Кукин рассказал, что, по информации оперативных служб, громкие звуки в городе были связаны с работой ПВО.

- На территории Батайска повреждений жилых домов, объектов инфраструктуры и других сооружений не зафиксировано. Сообщений о пострадавших также не поступало, —прокомментировал Валентин Кукин.

Он призвал жителей доверять только официальной информации. Он так же попросил обращаться по телефону 112 при обнаружении подозрительных предметов и повреждений.

Отметим, около 9:45 губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что с 9.00 силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Около десятка беспилотников были уничтожены в Батайске, Ротсове-на-Дону, Таганроге, Азовском и Мясниковском районах. В Азовском районе был поврежден частный дом. Информация о разрушениях и пострадавших будет уточняться.