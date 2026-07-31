Фонды целевого капитала юга России: как и кто поддерживает таланты и мечты

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

Современный эндаумент-фонд (или фонд целевого капитала) — это удобный механизм, который обеспечивает гарантированную финансовую независимость для многолетних научных исследований, образовательных программ и культурных проектов университетов и научных институтов.

Какие задачи решает фонд целевого капитала? Какие принципы лежат в основе управления? В каких вузах есть подобные фонды и почему важно поддерживать их работу? На эти и другие вопросы мы попросили ответить начальника отдела ценных бумаг банка «Центр-инвест» Максима Рябунина, который управляет капиталом ФЦК «Образование и наука ЮФО», а также директоров ФЦК ДГТУ, ЮФУ и РГЭУ (РИНХ).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДОВ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

— Акционеры и клиенты банка «Центр-инвест» создали первый в России фонд целевого капитала «Образование и наука ЮФО» в 2007 году. Его капитал составляет 307 млн рублей, и сегодня это крупнейший эндаумент-фонд на юге России, реальный и эффективный финансовый инструмент для целевой поддержки образования и науки. По своей сути – это некоммерческая организация, которая формирует за счет пожертвований определенный капитал, после чего передает его в доверительное управление для получения инвестиционного дохода и в дальнейшем направляет этот доход на финансирование важных стратегических направлений, — пояснил Максим Рябунин.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

Поддержка талантливой молодежи – приоритетное направление социально-образовательных программ фонда. В основном они нацелены на внедрение и развитие экономических знаний и культуры предпринимательства у молодежи. Например, в 2007 году фонд «Образование и наука ЮФО» присоединился к стипендиальной программе банка «Центр-инвест». Ежегодно организаторы поощряют лучших студентов крупнейших южно-российских вузов и учреждений СПО, формируя у них мотивацию к учебе, бизнесу и активную гражданскую позицию.

Как пояснил эксперт, основная миссия Фонда – обеспечение долгосрочного и устойчивого финансирования образования и науки на юге России через сохранение целевого капитала и эффективное использование инвестиционного дохода. Что касается базовых принципов работы, то среди них: контроль со стороны жертвователей за целевым использованием дохода, регулярный отчет в публичном формате, который гарантирует прозрачность всех операций, расходов и использования средств, а также консервативное управление и приемлемая доходность.

— За период с 2007 года по 2025 год ни по одному портфелю в управлении банка не была зафиксирована отрицательная годовая доходность, это позволяет фондам целевого капитала уверенно планировать свою деятельность и финансировать важные непрерывные образовательные программы. Эти принципы (контроль целей, публичная отчетность, долгосрочные задачи) должны стать основой работы любых ФЦК, поскольку только они гарантируют жертвователям, что их средства работают так, как было заявлено в договорах пожертвования, — подчеркнул Максим Рябунин.

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ФОНДОВ

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

— Я считаю, что у эндаумент-фондов очень значимая социальная роль. В качестве примера могу привести наш конкурс «Умная стипендия», который был организован банком в 2002 году. К организации и проведению этого конкурса Фонд целевого капитала «Образование и наука ЮФО» присоединился в 2007 году. Конкурс проводится для студентов, магистрантов и аспирантов ведущих вузов Юга России. В 2025 году свои успехи и бизнес-проекты на рассмотрение конкурсной комиссии представили 5 000 претендентов из 25 ведущих вузов Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Волгограда, Астрахани, Нижнего Новгорода и республики Адыгея. С 2024 года конкурс был расширен для студентов учреждений среднего профессионального образования: «Умная стипендия. Профессионалитет». В 2025 году более 2300 студентов из 65 образовательных учреждений приняли в нем участие, — рассказал Максим Николаевич.

За это время стипендиатами банка стали более 50 000 человек. Каждый из них кроме денежного приза получил индивидуальную траекторию развития проекта, которая включает льготное финансирование от банка «Центр-инвест», консультации наставников и содействие продвижению проекта.

ФОНДЫ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА В ВУЗАХ

— В доверительном управлении банка «Центр-инвест» находится капитал четырех эндаумент-фондов юга России с общим объемом активов в размере 550 млн рублей, при этом выплаты в качестве стипендий и грантов дохода от управления с 2008 года составили более 215 млн руб. Среди этих фондов

ФЦК «Образование и наука ЮФО», Южного федерального университета, «Развитие Донского государственного технического университета» и Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), — отметил Максим Рябунин.

Как подчеркнул эксперт, управление фондами целевого капитала для банка «Центр-инвест» — это не бизнес и получение прибыли, а важная часть стратегии устойчивого развития. Это возможность на высоком профессиональном уровне оказать поддержку образованию и отдельным талантам, которые такой поддержки заслуживают.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

— Со дня основания наш Фонд показал свою значимость в поддержке и реализации научных, образовательных и социальных проектов, исполнителями которых являются команды из студентов, преподавателей и выпускников университета. Благодаря помощи дарителей наш Фонд с каждым годом наращивает тело капитала и помогает в развитии научно-образовательного центра на Юге России, — поделилась исполнительный директор ФЦК ЮФУ Махно Виктория Викторовна.

Если говорить об основных проектах за 2025 год, то из средств Фонда были выплачены стипендии имени Воровича, Гайкова, Минкина, Овчинникова и другие. Отдельные подразделения ЮФУ провели дни открытых дверей для абитуриентов, кроме того было организовано новогоднее мероприятие в Ростовской филармонии и проведена модернизация оборудования института регионоведения.

Как отметила Виктория Викторовна, основная аудитория жертвователей — выпускники университета. Из 12 млн, поступивших в ФЦК ЮФУ в 2025 году, 6 млн были получены от ПАО КБ «Центр-инвест», 3 млн пришло по договорам от двух юридических лиц и одного физического, а еще 3 млн это добровольные взносы 1000 жертвователей.

Директор Фонда развития РГЭУ (РИНХ) Тигран Ромикович Мартиросян, рассказал, что в 2025 году Фонд реализовал большое количество программ, направленных на поддержку студентов, развитие спорта, культуры, молодежных инициатив и укрепление материально-технической базы университета. Одним из значимых проектов стало учреждение ежегодной именной стипендии для поддержки студенческого футбольного клуба. Кроме того, реализуется программа поддержки первичной профсоюзной организации студентов университета и финансирование конкурса на присуждение стипендий лучшему студенту и лучшему аспиранту.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

Кроме того, в 2025 году Фонд оказал поддержку Студенческому совету университета, в том числе в части приобретения техники, необходимой для организации мероприятий, информационной работы и реализации молодежных проектов. Благодаря средствам фонда культурный центр университета получил новое оборудование, что позволило расширить возможности проведения концертов, творческих вечеров, фестивалей и других мероприятий. Фонд также оказывает поддержку профориентационной деятельности университета, финансируя изготовление информационных и раздаточных материалов для работы с абитуриентами и школьниками.

— Основными благотворителями фонда являются выпускники университета, представители бизнес-сообщества и индустриальные партнеры РГЭУ (РИНХ). Особенно важно отметить, что поддержку университету оказывают как успешные выпускники, достигшие значительных профессиональных результатов, так и молодые специалисты, недавно завершившие обучение. Кроме того, активное участие в формировании целевого капитала принимают сотрудники университета, заинтересованные в его долгосрочном развитии, — отметил Тигран Мартиросян.

РГЭУ (РИНХ) поддерживает регулярное взаимодействие с выпускниками, информируя их о проектах и инициативах, реализуемых за счет дохода от управления целевым капиталом. Выпускники получают информацию о том, каким образом их вклад способствует развитию университета, поддержке студентов, развитию спорта, культуры и образовательной среды. Такой формат взаимодействия позволяет сохранять прочную связь поколений выпускников с университетом и формировать культуру долгосрочной поддержки своей Альма-матер.

Что касается Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ», то его исполнительный директор Данко Александр Сергеевич отметил, что Фонд был создан в 2010 году и его основная деятельность направлена на достижение финансовой поддержки в реализации стратегических целей университета, в том числе для поддержки талантливой молодежи и развития инфраструктуры вуза.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

— В октябре 2025 года Фондом реализован масштабный проект – конкурс «95-лет ДТГУ», приуроченный к юбилейному году университета. Кроме того были открыты 2 новых целевых капитала Фонда: для Гимназии ДГТУ и филиала университета в г. Шахты. Благотворителями Фонда (6105 человек) являются бизнес-партнеры, выпускники, студенты, сотрудники, а также иные лица, заинтересованные в развитии университета. В число бизнес-партнеров входят ведущие отраслевые компании Ростовской области: ООО «Группа Агроком», ООО «Бизон Юг», ООО «Бонум», ООО «Каменскхимволокно», ЗАО «Южтехмонтаж» и др.

Как рассказал Александр Сергеевич, в Фонде сформирован высший коллегиальный орган управления – Правление Фонда, членами которого являются выдающиеся выпускники университета. Они систематически жертвуют на пополнение целевых капиталов, а также поддерживают социальные проекты Фонда. На сегодняшний день перечисленные ими средства активно направляются на поддержку научных исследований, творческого потенциала молодых ученых и студентов, разработку технологических инноваций и подготовку инженерных кадров нового поколения.

КАК ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В РАБОТУ ФОНДА

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

— Эндаумент — это способ для каждого внести свой вклад в развитие академической науки, даже с небольшой суммой. Такие фонды превращают капитал инвесторов в ценный источник поддержки знаний и инноваций, а также в работающий механизм, который будет приносить пользу поколениям ученых. Создавая фонд развития целевого капитала, общество инвестирует не в абстрактные цифры, а в новые открытия, технологии и образованных людей, которые определят будущее страны. Чтобы такие фонды успешно работали в России нам предстоит сделать многое: научиться привлекать средства (эффективный фандрайзинг), внедрить прозрачные механизмы отчетности, выработать устойчивые стратегии использования дохода, — отметил Максим Рябунин.

Эксперт заметил, что в Ростове-на-Дону существует уникальная ситуация и уникальный опыт, когда успешно действуют четыре ФЦК, объединенные единой идеей, и этот опыт нужно распространять на другие регионы. Своей задачей банк «Центр-инвест» видит мультиплицирование опыта выстраивания работы фондов и внедрение современных цифровых и финансово-технологических решений в управление Фондом.

— Ключевым вектором развития станет цифровизация процессов управления и объединение с главным сокровищем университетов — с созидательной энергией нашего студенчества, их талантом, и с преданностью десятков тысяч выпускников, которые помнят, любят и хотят поддерживать свою Альма-матер. Мы хотим сделать так, чтобы причастность к судьбе университета стала для каждого выпускника простой, теплой и естественной историей, в которой хочется участвовать каждый день. Я приглашаю каждого стать частью эндаумента вашего вуза. Любой ваш вклад будет работать вечно, а доход с него – помогать молодым людям верить в свои силы.

Фонд целевого капитала «Образование и наука ЮФО»

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