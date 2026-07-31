300 БАЛЛОВ ЕГЭ — ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Фото: Алексей Булатов

История абитуриента, набравшего максимальные баллы на ЕГЭ, но не прошедшего на бюджет, за последние дни стала одной из самых обсуждаемых тем приемной кампании 2026 года. В публикациях федеральных СМИ рассказывалось о выпускнике, который получил 300 баллов за ЕГЭ, однако не смог пройти на бюджетное место в одном из самых востребованных гуманитарно-экономических направлений из-за высокой конкуренции и большого числа поступающих по олимпиадным льготам.

Фото: Юлия Пыхалова

Эта история заставила многих школьников и родителей задуматься: неужели даже идеальный результат больше не гарантирует поступление?

Ответ - нет. Все зависит от выбранного направления подготовки, правил конкурсного отбора и, конечно, самого университета.

В ЮФУ ценят высокие достижения абитуриентов

Если выпускник набрал 100 баллов по профильной математике, информатике или физике, значит, перед нами человек с огромным потенциалом. Именно такие ребята сегодня нужны стране для развития искусственного интеллекта, цифровых технологий, инженерии и науки.

В Южном федеральном университете мы искренне радуемся успехам таких школьников и приглашаем на топовые образовательные программы.

Для высокобалльников, которые поступают в ИММиКН (мехмат) или ИКТиБ ЮФУ предусмотрены специальные меры поддержки. Победители и призеры олимпиад, стобалльники и талантливые выпускники могут рассчитывать на серьезные дополнительные возможности при поступлении, а также на единовременные выплаты за выдающиеся результаты ЕГЭ по профильным предметам. Сумма выплат составляет до 500 000 рублей.

Но важна не только поддержка при поступлении.

Высокие баллы — это начало большого пути

На программах федерального проекта «Топ-ИИ» в ЮФУ сильные абитуриенты попадают в среду, где их способности действительно востребованы.

Фото: СИЦ ЮФУ

Студенты работают над реальными задачами вместе с индустриальными партнерами, изучают современные технологии искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных, проходят практику в ведущих ИТ-компаниях и исследовательских центрах, а лучшие получают возможность обучаться по сетевым программам совместно с ведущими университетами страны.

Здесь высокие баллы — не просто цифры в конкурсном списке. Это старт для серьезной научной и профессиональной траектории.

Мы ищем тех, кто любит сложные задачи

Если вы сдавали профильную математику, информатику или физику, получили высокий результат и хотите развиваться в сфере искусственного интеллекта, мы будем рады видеть вас в ЮФУ.

Фото: Ольга Юшкова

Потому что для нас важно не только количество баллов. Важно, чтобы талантливые ребята могли реализовать свой потенциал, работать с сильными преподавателями, решать реальные задачи индустрии и создавать технологии, которые будут менять будущее.

Еще есть время сделать правильный выбор

До завершения приемной кампании остается совсем немного времени. Если вы еще принимаете решение, подавайте согласие на зачисление на программы федерального проекта «Топ-ИИ» Южного федерального университета по направлениям:

Математическое моделирование и искусственный интеллект

Компьютерные науки и прикладной искусственный интеллект

Фундаментальная информатика и технологии искусственного интеллекта

Прикладной искусственный интеллект и инженерия данных

Программная инженерия систем искусственного интеллекта

Мы верим, что высокие результаты должны открывать новые возможности. И очень ждем талантливых выпускников, которые готовы создавать будущее российского искусственного интеллекта.

Подать согласие на зачисление в ЮФУ можно через портал «Госуслуги» или лично в приемной комиссии университета по адресу:

Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 148 (в здании Зональной научной библиотеки им. Ю. А. Жданова).

На все вопросы ответим по телефону:

+7(900)128-21-12

8 800 700-33-98 (бесплатный по России)

Сайт программ Топ-ИИ: https://ai.sfedu.ru

Выпускники! Ваши результаты уже доказали, что вы умеете добиваться большего. Теперь пришло время выбрать университет, который поможет превратить знания в профессию, идеи - в технологии, а талант - в успешную карьеру. Программы «Топ-ИИ» Южного федерального университета созданы именно для таких студентов. Ждем вас!

Реклама. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». ИНН 6163027810. Erid: 2W5zFHKMDh3