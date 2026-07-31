Молодые парламентарии Ростовской области займутся развитием туризма в глубинке

Молодым парламентариям показали туристические места Семикаракорска. Фото: Заксобрание Ростовской области.

В Ростовской области молодые парламентарии намерены стать движущей силой в развитии местного туризма. К такому решению пришли участники выездного заседания Совета Молодежных парламентов муниципальных образований региона, которое прошло в Семикаракорском районе. Главной темой встречи стал поиск новых точек притяжения путешественников и инструментов для популяризации малых территорий.

Территория, выбранная в качестве ориентира

Выбор Семикаракорска для проведения стратегической сессии был не случаен. Этот муниципалитет на практике демонстрирует, как благоустройство общественных пространств и создание удобной логистики способно изменить облик территории. Район уже сделал серьезную заявку на звание одного из центров внутреннего туризма, сочетая комфорт для гостей с заботой о местных сообществах. Председатель районного Собрания депутатов Виктор Талалаев подчеркнул, что инфраструктурные изменения здесь напрямую связаны с желанием остановить отток населения и повысить качество жизни.

— Мы создаем условия, чтобы и отдыхающим, и местным жителям было комфортно, чтобы молодежь, молодые семьи не стремились переезжать в крупные города, а оставались жить на селе, — отметил Виктор Талалаев.

Участникам совета показали ключевые объекты, уже ставшие драйверами перемен. Парламентарии осмотрели работу речного причала, откуда отправляется скоростное судно «Валдай», и прошли по подвесному мосту, который стал визитной карточкой Семикаракорска.

Изучить опыт, чтобы применить его повсеместно

Председатель областного Совета Молодежных парламентов Михаил Пискун отметил, что Семикаракорский район — это живописные ландшафты, богатая история и пример сотрудничества молодежи с местными властями в вопросах благоустройства.

— У Семикаракорского района колоссальный туристический потенциал, и задача активистов из Молодежных парламентов перенять этот опыт, чтобы в дальнейшем его использовать в своих муниципальных образованиях, — сказал Михаил Пискун.

Законодательный импульс для отрасли

В ходе дискуссии не раз звучала мысль, что Ростовская область — это гораздо больше, чем растиражированный образ казачьих степей. Председатель профильного комитета Законодательного собрания Ирина Жукова подчеркнула, что регион обладает уникальными природными заповедниками, историческими поселениями, объектами культурного наследия, а также современными агропромышленными и этнографическими комплексами. Однако многие люди просто не знают о тех местах, которые можно посетить.

— Задача депутатов проанализировать как работает закон о развитии туризма в Ростовской области и какие его статьи можно было бы усовершенствовать, чтобы дать нашей туристической отрасли новый виток развития, — сказала парламентарий. — От нашей активной молодежи мы ждем предложений, чтобы в дальнейшем туризм на Дону стал драйвером развития территорий. Потому что туризм — это не только отдых, но и рабочие места, развитие малого бизнеса, сохранение культуры и качество жизни людей в каждом хуторе, городе или поселке.

Новые смыслы и цифровые инструменты

Значительная часть заседания была отведена обсуждению продвижения локальных брендов. Парламентарии сошлись во мнении, что современные инструменты — социальные сети, видеоблоги, интерактивные карты — должны стать основой для популяризации малоизвестных, но уникальных объектов. Обсуждались темы развития промышленного, гастрономического и сельского туризма.

Особое внимание было уделено вопросам привлечения молодежи к созданию туристических продуктов: от краеведческих маршрутов до событийных проектов, которые могли бы стать визитной карточкой донской земли. Семикаракорский район был представлен как пример успешного сочетания традиций и современных мест отдыха с веревочными парками и спортивными площадками.