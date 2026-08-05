Три вектора развития: Виктория Абрамченко — о реальных механизмах повышения качества жизни в Ростовской области

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко рассказала, какие инициативы были реализованы в нижней палате парламента. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

За время работы в Государственной Думе восьмого созыва заместитель Председателя, представляющая Ростовскую область, Виктория Абрамченко обозначила ключевые направления законотворческой деятельности, напрямую затрагивающие повседневную жизнь людей. Работа парламентария сфокусирована не на абстрактных показателях, а на создании работающих механизмов: от модернизации среднего профессионального образования до точечной поддержки семей участников СВО.

О том, какие инициативы удалось реализовать и как системный подход меняет социальный ландшафт территорий, в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказала Виктория Валериевна.

Три ключевых направления

— Виктория Валериевна, какие направления работы вы считаете ключевыми для повышения качества жизни в регионах?

— Важнейшее — образование и профессиональная подготовка кадров. От них зависит будущее людей, развитие территорий и технологический суверенитет. В регионах острый кадровый голод, зарплаты во многих сферах неконкурентоспособны. Надо синхронизировать колледжи и вузы с реальным сектором, повышая производительность труда через роботизацию, цифровизацию и ИИ. В Ростовской области выстраивают нужный вектор: девятиклассники поступают в колледжи после двух экзаменов, не сдавшие ОГЭ бесплатно осваивают рабочую профессию, не теряя год. Развивается «Профессионалитет»: создаются кластеры, модернизируются колледжи.

Второе направление — поддержка людей в сложных ситуациях. Она формирует ощущение защищенности. Особенно важны меры для семей участников СВО. Например, право вдов и вдовцов на бесплатное образование по отдельной квоте, возможность для участников боевых действий бесплатно получить второе профобразование. Значимы и точечные решения: помощь со средствами реабилитации, урегулирование споров с банками, восстановление жилищных прав.

Третье — развитие инфраструктуры и комфортной среды. Это не только парки, а то, что человек ощущает, выходя из дома: дорога до работы, тротуар, чистота воды и воздуха, утилизация отходов. Все направления связаны и формируют основу для роста качества жизни.

Единая повестка и местная специфика

— Сегодня много говорят про «единую повестку», но у каждого региона свои болевые точки. Как в Госдуме удается сочетать общие решения с учетом местной специфики?

— «Единая повестка» не предполагает шаблонов. Депутаты от регионов — связующее звено: транслируют локальные проблемы на федеральный уровень. Ростовская область активно использует правовые инструменты. Законопроекты по совместному ведению направляются в региональные парламенты, и Заксобрание дает предложения, чтобы норма не оказалась формально правильной, но неработающей. Регион и сам вносит проекты: в восьмом созыве одна инициатива устранила противоречия между Налоговым кодексом и Законом «Об образовании».

Регион и сам вносит проекты: в восьмом созыве одна инициатива устранила противоречия между Налоговым кодексом и Законом «Об образовании» — теперь сельхозпроизводители могут учитывать расходы на подготовку кадры при расчете единого сельскохозяйственного налога. Другой закон урегулировал деятельность сельских и районных судов. Для проработки норм создаются рабочие группы с представителями субъектов — это позволяет заранее «примерить» закон к логистике, климату и структуре экономики региона.

От частного к системному

— Какой механизм обратной связи вы считаете самым рабочим?

— Многоуровневая система, где «голос с земли» превращается в системное решение. Первый уровень — обращения граждан: соцсети, горячая линия, личные приемы. Для Ростовской области с ее территорией и разницей между городом и селом это особенно важно. Наиболее эффективны приемы с участием депутатов Заксобрания, местных депутатов, представителей власти и глав муниципалитетов. Примерно треть обращений решается сразу, когда людям нужна не «борьба», а понятный алгоритм.

Когда выявляется повторяющаяся проблема — отказы в льготах, земельные конфликты, сложности с подключением к сетям, — она становится сигналом о системной ошибке и основанием для запросов в федеральные ведомства. Как, например, отсутствие бесплатных инсулиновых игл для детей с сахарным диабетом или невозможность закупки лечебного питания определенных наименований.

Удержать на селе

— Что работает для удержания людей на селе, а что требует донастройки?

— Чтобы люди оставались жить и работать на селе, нужно закрывать сразу несколько базовых потребностей — от жилья и медицины до стабильной работы с достойной оплатой. Сегодня есть работающие механизмы, но есть и зоны роста.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» — ключевой каркас: жилье через соцвыплаты и льготную ипотеку, инфраструктура, школы, детсады, дома культуры, медучреждения. «Земский доктор», «Земский учитель», «Земский работник культуры» мотивируют специалистов. Но ФАПы и школы с интернетом не удержат без стабильной работы с достойной оплатой. Нужно поддерживать не только АПК, но и переработку, логистику, малый бизнес. Удержание — слаженная система, где все сферы развиваются синхронно. Требуется гибкая поддержка и контроль: сколько семей реально взяли ипотеку, сколько специалистов остались через 2–3 года.

Связка инструментов против кадрового дефицита

— Какая модель лучше закрывает кадровый дефицит в АПК и промышленности?

— Ни одна отдельная мера не решает проблему нехватки кадров. Эффект дает именно связка инструментов. Основа — практико-ориентированное образование: теория в колледже, подготовка на производстве с наставниками по стандартам предприятия. Показателен «Профессионалитет»: власти и бизнес определяют компетенции, обновляют базу, корректируют программы. В Ростовской области семь флагманских колледжей, в следующем году — восьмой, плюс 27 партнеров — 23% учреждений Дона. При моем участии изменена модель грантов: теперь критерии прозрачны. Целевое обучение дает гарантию занятости, но в СПО непопулярно — отпугивают отработка и штрафы. Нужны стимулы: льготная ипотека или арендное жилье от работодателя. Для удержания молодого специалиста критично наставничество — практику важно закреплять, возможно, через KPI для руководителей.

Правовая база и детский отдых

— Какие правовые механизмы помогают связке «колледж – предприятие»?

— С 2021 года Госдума приняла 21 закон по качеству профобразования. Механизмы позволяют гибко выстраивать взаимодействие. Недавно по поручению президента принят закон о стажировках — старт в профессии становится честным и безопасным, права молодых специалистов закреплены. Усилить эффект мог бы единый региональный центр компетенций в сфере занятости — площадка для прогноза кадровой потребности и синхронизации программ с запросами отраслей.

— Как обеспечивается доступность детского отдыха?

— Минобразования области напрямую закупает путевки для малоимущих, сирот, семей в соцопасном положении и детей участников СВО — в этом году порядка 17 тысяч. Родители, купившие путевку сами, возвращают часть затрат: 100% для малоимущих и семей участников СВО, 90% — если доход не выше 150% прожиточного минимума, 50% — для остальных. В реестре — загородные, дневные и палаточные лагеря, 25 принимают детей с ОВЗ. Лагерь «Мир» в Неклиновском районе прорабатываем как круглогодичный центр реабилитации, в том числе для участников СВО.

Реальное против формального

— Как отличаете формальную работу от реального решения?

— Ориентируюсь на измеримые эффекты. Важно не «провели 10 встреч», а «помогли 127 семьям» или «обеспечили питанием 340 пациентов». Критерий — устойчивость: вместо разовой помощи выстроен системный механизм. Людям нужно чувствовать изменения: подключили газ — тепло, построили ФОК — дети занимаются рядом, отремонтировали школу — комфортно и новые парты. Главный критерий — чтобы человек сказал: «Да, из-за этой инициативы моя жизнь реально стала лучше».