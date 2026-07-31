Зрение без компромиссов: новейшие линзы для лечения катаракты появились в клинике «Ирис» доктора О.Б. Кочмала

Фото: ООО «Статус»

Потеря четкости зрения из-за катаракты знакома миллионам людей старшего возраста. Мир словно затягивает пеленой: трудно читать, узнавать лица издалека, комфортно чувствовать себя за рулем в темное время суток. Долгие годы операции по замене хрусталика проходили успешно, однако искусственные хрусталики прошлых поколений имели свои ограничения: пациенты могли сталкиваться с бликами в темноте или испытывать необходимость в очках для близких расстояний.

Но технологии не стоят на месте — на российском рынке появилось новое поколение интраокулярных линз с расширенным диапазоном фокусировки. Один из первых центров в стране и первый на Юге России, где эта технология стала доступна пациентам, — глазная клиника «Ирис» доктора О.Б. Кочмала.

ПОЧЕМУ ИМЕННО В «ИРИСЕ» ПОЯВЛЯЮТСЯ ТЕХНОЛОГИИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Глазная клиника «Ирис» занимается хирургией катаракты и рефракционными операциями не первый год, и статус технологического лидера региона она заслужила не громкими словами, а делом. Именно здесь одними из первых на Юге России начали устанавливать мультифокальные линзы — те, что избавляют пациента от очков сразу на нескольких дистанциях. Хирургический центр оснащен диагностическим и хирургическим оборудованием экспертного класса, а хирурги клиники регулярно проходят обучение у производителей линз и участвуют в профильных офтальмологических конференциях.

Офтальмохирург Роман Алексеевич Данильченко, обсуждает с коллегой современные технологии лечения катаракты и результаты хирургии. Глазная клиника «Ирис» доктора О.Б. Кочмала. Фото: ООО «Статус»

По словам медицинского директора клиники, врача-офтальмолога Артема Гунькова, появление линз нового поколения в арсенале «Ирис» — логичное продолжение курса клиники на передовую медицину: «Наша задача — чтобы жители Ростовской области получали помощь экспертного уровня рядом с домом, без необходимости ехать в Москву или за границу. Мы одними из первых внедряем новые технологии, но делаем это взвешенно: любая линза сначала проходит клиническую оценку, и только после этого мы предлагаем её пациентам», — отмечает Артем Сергеевич.

Заявленные производителем преимущества новых линз — более равномерное распределение света, сниженный уровень бликов и ореолов в темноте, а также комфортное зрение на средних дистанциях (около 60 см) — то есть там, где чаще всего работают со смартфоном, готовят на кухне, читают ценники в магазине. Это особенно актуально для активного поколения 45+, которое живёт в цифровой среде: видеозвонки, переписки, навигаторы в машине.

Результат операции зависит от исходного состояния глаза, сопутствующих заболеваний и анатомических особенностей пациента, поэтому итоговый эффект в каждом случае обсуждается с врачом.

БЕЗ ПОЛНОЦЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ — НИКАКИХ ОПЕРАЦИЙ

Это, пожалуй, главная мысль и строгое правило клиники. Именно здесь важно расставить акценты честно, ведь речь идет о зрении, и торопиться в таких вопросах нельзя.

Есть один парадокс, с которым в клинике «Ирис» сталкиваются достаточно часто. Человек говорит, что он недавно проверялся и со зрением у него все хорошо. А на приеме выясняется, что за фасадом «100% зрения» уже шли изменения, которые не выявляет тест на остроту зрения. Дело в том, что таблица с буквами в оптическом салоне отвечает всего на один вопрос: насколько чётко глаз фокусирует картинку здесь и сейчас. Она ничего не говорит о том, что происходит глубже — в сетчатке, в зрительном нерве, в толще роговицы и хрусталика. А ведь именно там чаще всего и зарождаются проблемы, которые потом становятся сюрпризом на приеме у офтальмохирурга.

Данильченко Роман Алексеевич. Заведующий рефракционным отделением, ведущий офтальмохирург глазной клиники «Ирис». Фото: ООО «Статус»

Врач-офтальмохирург клиники «Ирис» Роман Данильченко рассказал, почему «хорошее зрение по таблице» и «здоровые глаза» — это далеко не одно и то же.

«ОСТРОТА ЗРЕНИЯ — ЭТО ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА»

— Роман Алексеевич, многие искренне не понимают, зачем идти в клинику, если в оптике сказали, что зрение стопроцентное. В чём разница?

— Разница принципиальная, — объясняет доктор. — Проверка остроты зрения — это тест на то, как глаз справляется с фокусировкой прямо сейчас. Она ничего не говорит о состоянии сетчатки, зрительного нерва, роговицы, о плотности и прозрачности хрусталика. Человек может видеть десятую строчку таблицы идеально и при этом уже иметь начальные изменения, которые просто пока не мешают четко видеть буквы. Острота зрения — это верхушка айсберга, а нам как хирургам важно понимать, что скрыто под водой.

— То есть теоретически можно «хорошо видеть» и при этом иметь серьезную патологию?

— На ранних стадиях — да, и это как раз самая коварная ситуация. Многие заболевания сетчатки, начальная катаракта, изменения роговицы долгое время никак не влияют на остроту зрения. Человек продолжает нормально жить, водить машину, читать — а проблема тем временем прогрессирует. Обнаружить ее можно только на приборах, которые есть в специализированной клинике: это биометрия глаза, оценка топографии и толщины роговицы, осмотр глазного дна, измерение внутриглазного давления, оценка состояния хрусталика.

ПОЧЕМУ РАСШИРЕННАЯ ДИАГНОСТИКА — НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ

— Когда речь заходит об операции — например, о замене хрусталика, — насколько критична такая расширенная диагностика?

Фото: ООО «Статус»

— Здесь она уже не рекомендация, а обязательное условие, — говорит Роман Алексеевич. — Прежде чем предложить пациенту тот или иной вид линзы, мы должны точно понимать анатомию его глаза: параметры роговицы, длину глаза, состояние сетчатки, отсутствие скрытых противопоказаний. От этих данных зависит, во-первых, сама возможность операции, а во-вторых — какая модель линзы даст оптимальный результат именно для этого пациента. Без такой диагностики любое решение об операции — это работа вслепую, и мы себе такого не позволяем.

— А если диагностика вообще не проводилась и человек просто хочет «сразу на операцию»?

— Мы никогда не идем на поводу у такого запроса. Решение о хирургическом вмешательстве принимается только после полного обследования. Это не формальность и не способ продать больше услуг, а врачебная и человеческая ответственность за результат, Речь идет о зрении, а его, в отличие от многого другого, не купишь заново.

ЧЕК-АП РАЗ В ГОД — НЕ ПАРАНОЙЯ, А ПРОФИЛАКТИКА

Отдельно доктор советует не дожидаться операции, чтобы впервые всерьёз заняться своими глазами.

— После 40 лет офтальмологический осмотр стоит проходить не реже раза в год, даже если ничего не беспокоит, — говорит Роман Алексеевич. — Это как техосмотр автомобиля: пока все работает, кажется, что проверять нечего. Но именно ежегодный осмотр позволяет поймать глаукому, начинающуюся катаракту или изменения сетчатки на той стадии, когда лечение проще, быстрее и эффективнее. У нас бывают пациенты, которые приходят, когда зрение уже заметно ухудшилось, — а ведь большинство этих ситуаций можно было увидеть на год-два раньше и подойти к решению спокойно, без спешки. За последние годы мы видим тренд более осознанного подхода к зрению — все чаще пациенты приходит на расширенную диагностику раз в год. Более того, приходят всей семьей. Это сильно экономит время.

Фото: ООО «Статус»

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ

Если вы или ваши близкие столкнулись с ухудшением зрения, первым шагом должна быть не покупка очков «на глаз» в ближайшей оптике, а полноценная диагностика у офтальмолога. Это позволит понять реальную причину проблемы и, если потребуется операция, — подобрать решение, подходящее именно вам.

Записаться на прием в «Глазную клинику «ИРИС» доктора О.Б. Кочмала:

по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 180

по телефону: +7(863)204-55-36

через официальный сайт центра

Записаться на прием к Роману Алексеевичу Данильченко через страницу врача.

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