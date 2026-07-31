Стальной характер: Работники Северо-Кавказской железной дороги проявляют стойкость и профессионализм в любых обстоятельствах

Начальник СКЖД Сергей Задорин вручил награды Илье Лаврентьеву и Даниле Глазунову. Фото: пресс-служба СКЖД

2 августа вся Россия отмечает День железнодорожника. История стальных магистралей неразрывно связана с историей нашей страны. Во все времена железнодорожники самоотверженно трудились на благо Родины. Менялись технологии, росла скорость поездов, но суть профессии оставалась одной: работать несмотря ни на что, обеспечивая ритмичную перевозку грузов и пассажиров. В этом году сотрудникам Северо-Кавказской железной дороги не раз приходилось проявлять свой профессионализм в условиях сложных внешних вызов.

Профессионализм против паники

Ярким примером того, что молодые железнодорожники способны на зрелые и взвешенные поступки, стал случай, который произошел с работниками эксплуатационного локомотивном депо Лихая. В ночь на 18 июня машинист Илья Лаврентьев и его помощник Данил Глазунов, заступив на смену, даже не подозревали, что обычный вывозной рейс со станции Лихая в Гуково превратится в боевое крещение.

Эту бригаду смело можно назвать молодой. Стаж Ильи в должности машиниста составляет 4 года, а до этого он еще 6 лет работал помощником. Для Данила Глазунова эта поездка и вовсе была лишь пятой самостоятельной сменой.

В районе трех часов ночи, подъезжая к станции Гуково, локомотивная бригада увидела в небе тревожную картину: силы противовоздушной обороны били по воздушным целям. Когда до станции оставалось совсем немного, Лаврентьев и Глазунов заметили первый беспилотник. Сохраняя выдержку, которую сложно ожидать от людей, видящих идущий в лоб дрон, они сумели оценить траекторию.

— Мы даже выбежать не успели. Я в окно посмотрел, по составу и локомотиву он не ударил, а направился куда-то дальше, — вспоминает Илья.

Однако испытание только начиналось. Продолжив путь, бригада увидела, что рельсы усыпаны обломками. Они экстренно заторомозили, машинист доложил обстановку, и в этот момент показался второй беспилотник. Экипаж мгновенно покинул кабину и укрылся в дизельном помещении.

В результате падения второго дрона загорелась крыша одной из секций локомотива. Вернувшись в кабину, Лаврентьев услышал сигнал пожарной сигнализации.

— Я сразу отправился на осмотр второй секции. Оказалось, что её крыша повреждена и горит. Схватил огнетушитель, попытался потушить внутреннее возгорание. Подручными средствами не получилось это сделать. Вернулся в кабину и запустил автоматическую систему пожаротушения.

Возгорание удалось локализовать. Но опасность сохранялась: горящий локомотив заблокировал переезд.

«Желания работать это не отбило»

В этой критической ситуации Илья Лаврентьев принял единственно верное решение — увести поезд с горящей секцией на станцию, чтобы освободить инфраструктуру и расцепить состав в безопасном месте.

— Я завел поезд с горящей секцией на станцию, отцепился от состава всем локомотивом, а потом мы уже отъехали и там разделили локомотив, — описывает машинист свои действия.

Пока опытный Илья боролся с огнем и управлял составом, его молодой помощник Данил Глазунов, показывая настоящую выдержку, действовал четко и без тени растерянности. Он оперативно выполнял команды по закреплению состава, отцеплял поврежденные секции. Сам Илья, надышавшийся угарным газом и получивший небольшой ожог руки, позже был вынужден обратиться к медикам, а его напарник оставался на месте до полной ликвидации последствий.

Действия бригады получили высочайшую оценку. За проявленное мужество Илья Лаврентьев был награжден знаком «Почётный железнодорожник ОАО «РЖД», а Данил Глазунов удостоен знака «За безопасность движения». Но самой искренней наградой стало осознание правильности выбранного пути. Пережитый стресс не сломил молодого помощника, а лишь закалил его характер.

— Желания работать это происшествие не отбило, — улыбается Данил Глазунов. — Наоборот, теперь точно утвердился в том, что хочу стать машинистом.

Битва со стихией

Но все же чаще всего на прочность железнодорожников испытывает природная стихия. Весной этого года аномальные ливни обрушились на республики Северного Кавказа. Серьезней всего пострадала железнодорожная инфраструктура Дагестана, который пережил два мощнейших удара стихии.

28 марта мощные потоки размывали насыпи, в результате наводнений были разрушены сразу три железнодорожных моста на участках Хасав-Юрт — Кади-Юрт и Каягент — Берикей.

Для ликвидации последствий стихий работал штаб во главе с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным. На место были направлены специалисты со всей магистрали. Работа кипела круглые сутки.

Восстановленный мост на перегоне Каягент - Берикей. Фото: пресс-служба СКЖД

Среди тех, кто участвовал в замене пролетного строения моста на перегоне Каягент – Берикей был и Александр Давиденко, ремонтник Ростовской дистанции искусственных сооружений. Он вспоминает:

— Бетонные пролетные строения там попадали полностью. И мы из Ростова привезли металлическое строние. Вместо двух бетонных ставили одно. В общем, все с нуля собирали.

Почти месяц Александр провел в командировке, постоянно работая на восстановлении моста. И это его не первый опыт ликвидации последствий аномальных погодных условий на СКЖД.

— Стихия нас постоянно испытывает, но мы всегда справляемся с её последствиями и всё восстанавливаем, — признается он.

Трое суток работы на износ

Не менее напряженная обстановка сложилась в Дербенте, где 4 апреля началась вторая волна дождей. Потоки воды прорвали канал и хлынули на тяговую подстанцию, затопив помещения с высоковольтным оборудованием. Начальник района контактной сети Вагид Шамов вместе с бригадой буквально жил на объекте трое суток.

— Мои ребята прямо в воду заходили по пояс, чтобы отключить разъединители, обесточить всё, — рассказывает он.

Во избежание взрывов питание станции экстренно переключили на другие подстанции, после чего началась борьба за откачку воды.

Критический момент наступил на пункте таможенного досмотра, где в воде стояли электровозы, а движение в сторону Азербайджана полностью остановилось. На помощь пришли все службы Дербента.

- Всего на этом участке в ликвидации последствий стихии участвовало около 70 человек. Все работники выкладывались по полной, – говорит Вагид Шамов.

Когда вода пошла к домам, железнодорожники совместно с дорожниками прорыли огромную траншею для отвода потоков от жилья. Благодаря этим усилиям критический уровень удалось снизить примерно за сутки.

Человечность

Пока ремонтные бригады восстанавливали пути, волонтеры развернули масштабную помощь населению. Ежедневно более ста работников, приехавших из разных регионов СКЖД, участвовали в ликвидации последствий наводнений. Руководитель Махачкалинского волонтерского штаба Аида Мусаева признаётся:

— Людей очень жалко, жители пострадавших городов и поселков в шоке, в растерянности. Кто-то вообще остался на улице, без вещей, без имущества, еды и одежды. Поэтому, конечно, мы не могли сидеть дома – сразу же собрались, откликнулись, организовали волонтёрские отряды помощи.

Будь то борьба с огнем после падения дрона в Гуково или ликвидация последствий стихии в Дагестане, работники Северо-Кавказской железной дороги доказывают: их характер прочнее стали. Они остаются верны долгу. Для них не существует слова «невозможно». Есть только путь, который должен быть свободен, чтобы жила и побеждала Россия.