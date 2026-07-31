В условиях, приближенных к реальным: В учебном центре ЮВО прошел подготовку батальон беспилотных систем

Военнослужащие прошли боевое слаживание в учебном центре. Фото: ЮВО

В одном из учебных центров Южного военного округа завершился этап боевого слаживания батальона беспилотных систем. Перед этим военнослужащие несколько месяцев проходили интенсивную общевойсковую подготовку и осваивали свои специальности. А финальный этап прошел в условиях, максимально похожих на те, что ждут их в зоне СВО.

Условия — как на передовой

На базе учебного центра создана уникальная материальная база. Она в точности воспроизводит обстановку, в которой личному составу предстоит выполнять задачи. Командование батальона отрабатывало обустройство командного пункта, организацию управления и взаимодействие с подразделениями. Технические и тыловые службы учились создавать рабочие места в полевых условиях.

Операторы беспилотников изучали подготовку и прошивку дронов. Водители осваивали экстремальное вождение и выбор оптимальных маршрутов для доставки групп. Все — как в реальном бою.

Готовились в условиях, максимально приближенных к боевым. Фото: ЮВО

— Это максимально приближенная к боевым действиям работа, — рассказывает оператор-механик с позывным «Джигит». — Мы «закатываемся» в условную лесополосу, с нуля строим позиции, проводим свет, интернет, раскладываем и маскируем оборудование. И начинаем работать уже по-боевому.

Наука дроноводов

Основной упор в подготовке сделали на расчеты беспилотных систем. Их учили не только управлять дронами, но и правильно оборудовать пункт управления, выбирать стартовые площадки, разворачивать наземные станции и подбирать частоты, чтобы противостоять средствам радиоэлектронной борьбы условного противника. В ходе обучения изучали весь спектр беспилотников, стоящих на вооружении ВС РФ.

Многие новобранцы пришли в войска БпС по специальному контракту, взяв академический отпуск в своих вузах.

Дроноводы не только умело управляют беспилотником, но могут его и починить. Фото: ЮВО

— Я обучался в институте, — рассказал оператор-сапер с позывным «Моряк». — Мне рассказали о возможности заключить контракт. Я подумал и подписал его. В вузе мне дали академический отпуск на год.

«Будут работать на благо страны»

Завершающим этапом слаживания стало тактическое учение. В условиях, приближенных к боевым, личный состав отработал весь спектр задач: уничтожение мишеней, имитирующих командные пункты, укрытия, живую силу и технику противника. После окончания подготовки подразделение отправится в зону СВО для выполнения задач по предназначению.

— Сегодня очевидно, что в войска беспилотных систем приходят молодые люди с техническим складом ума, интеллектуальные, амбициозные, думающие о будущем. Уверен, после службы они займут достойное место в мирной жизни, будут работать на благо страны, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий.

В условиях, приближенных к боевым, личный состав отработал весь спектр задач: уничтожение мишеней, имитирующих командные пункты, укрытия, живую силу и технику противника. Фото: ЮВО

Стоит отметить, что контракт в войска БпС заключается сроком от одного года и не может быть продлен без личного желания военнослужащего. Перемещение на должности в другие подразделения без согласия бойца не допускается — он остается в системе беспилотных войск. Этот принцип закреплен в условиях контракта и директивах Генштаба.

Единовременная выплата для заключивших контракт в Ростовской области составляет до 3,4 миллиона рублей.

Прийти в пункт отбора можно по адресам: Ростов-на-Дону, улица Оганова, 22 (телефон 8 863 235 15 23), или Волкова, 19 (телефон 8 863 235 06 44).

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