Музыканты в пятом поколении: Супруги из Чалтыря рассказали, как победили в федеральном конкурсе «Семья года»

Фото: из архива героя публикации.
Супруги Килафян из села Чалтырь стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья — хранитель традиций». 28-летняя Роза и 32-летний Крикор воспитывают двоих детей. А еще бережно сохраняют культуру своих предков, донских армян. Обо всем этом они рассказали «КП — Ростов-на-Дону».
Роза и Крикор познакомились восемь лет назад в социальных сетях. Обычная переписка быстро переросла в серьезные отношения. Свадьбу влюбленные отмечали строго по старинным обычаям: три дня гуляли в огромном шатре под открытым небом.
Фото: из архива героя публикации.
Сейчас супруги воспитывают двоих сыновей: шестилетнего Мелкона и трехлетнего Микаела.
- Имена детям мы давали тоже по традиции, — рассказывает Роза. — Первенца назвали в честь отца мужа. А вот с младшим возникла небольшая сложность. Мой брат уже назвал своего сына в честь нашего отца. Поэтому мы посовещались и дали ребенку имя Микаел — в честь дедушки по материнской линии.
Музыка в семье Килафян звучит постоянно. У Крикора и Розы сплелись сразу две творческие династии.
Прадедушка главы семьи Дзарук вернулся с фронта с орденом Отечественной войны. В 1952 году вместе со сватом он создал первую в селе группу музыкантов. А в 1993 году свадьба родителей самой Розы даже попала в документальный фильм об истории и культуре донских армян «Мир пришедшим». Ее отец тогда был директором Дома культуры, а мама играла на скрипке, поэтому праздник получился невероятно музыкальным.
Фото: из архива героя публикации.
Сам Крикор в свободное от работы время берет в руки кларнет или национальный инструмент хавал. Не отстают от взрослых и дети.
- В прошлом году старший сын сам захотел петь, — делится Роза. — Но поставил жесткое условие: «Только на местном диалекте». Мы сразу записали его к педагогу, которая когда-то учила мою маму. И теперь шестилетний Мелкон выступает в фольклорном ансамбле.
В доме Килафян строго чтут традиции, одна из которых - уважение к старшим. Дети с малых лет знают: куда бы они ни пришли, первым делом нужно подойти к самым взрослым.
- Они обязательно здороваются на нашем диалекте — говорят «Барев дзес», — объясняет мама двоих детей. — Это не просто обычное «привет», а уважительное обращение на «вы».
Фото: из архива героя публикации.
Дома семья общается исключительно на армянском языке. Супруги понимают, что за пределами села сыновья говорят по-русски. Поэтому родители стараются сохранить родную речь хотя бы в своих стенах. А ни одна семейная встреча не обходится без национальной кухни: на столе всегда лежат пури, самса и пирожки с лебедой.
О масштабном федеральном конкурсе супруги узнали случайно. Заведующая детским садом предложила им подать заявку. Времени почти не оставалось, поэтому готовиться пришлось на выходных. Уже через пару дней видеоролик был полностью готов.
- Место для съемок выбрали символичное — ручей Байи Чорвах, — рассказывает Роза. — Именно возле него 245 лет назад остановились наши первые предки после переселения армян из Крыма на Дон.
Фото: из архива героя публикации.
Отправив заявку, муж с женой не сильно надеялись на победу. Но сначала легко прошли региональный этап, а в конце июля Роза нашла свою фамилию в федеральных списках.
- Я еще в самом начале в шутку сказала мужу: «Вот увидишь, в октябре поедем в Кремлевский дворец на награждение». Посмеялись и забыли. Не ожидали, что так и случится.
Осенью супруги вместе с детьми отправятся в столицу на большой концерт в честь самых крепких семей России.
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