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3 августа 2026 8:35

Музыканты в пятом поколении: Супруги из Чалтыря рассказали, как победили в федеральном конкурсе «Семья года»

Супруги из Ростовской области победили в конкурсе «Семья года»
Екатерина РУДЕНКО
Семья из Ростовской области стала победителем федерального конкурса «Семья года».

Семья из Ростовской области стала победителем федерального конкурса «Семья года».

Фото: из архива героя публикации.

Супруги Килафян из села Чалтырь стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья — хранитель традиций». 28-летняя Роза и 32-летний Крикор воспитывают двоих детей. А еще бережно сохраняют культуру своих предков, донских армян. Обо всем этом они рассказали «КП — Ростов-на-Дону».

Имена сыновьям - в честь дедушек

Роза и Крикор познакомились восемь лет назад в социальных сетях. Обычная переписка быстро переросла в серьезные отношения. Свадьбу влюбленные отмечали строго по старинным обычаям: три дня гуляли в огромном шатре под открытым небом.

Дончане бережно сохраняют культуру своих предков, донских армян.

Дончане бережно сохраняют культуру своих предков, донских армян.

Фото: из архива героя публикации.

Сейчас супруги воспитывают двоих сыновей: шестилетнего Мелкона и трехлетнего Микаела.

- Имена детям мы давали тоже по традиции, — рассказывает Роза. — Первенца назвали в честь отца мужа. А вот с младшим возникла небольшая сложность. Мой брат уже назвал своего сына в честь нашего отца. Поэтому мы посовещались и дали ребенку имя Микаел — в честь дедушки по материнской линии.

Музыканты в пятом поколении

Музыка в семье Килафян звучит постоянно. У Крикора и Розы сплелись сразу две творческие династии.

Прадедушка главы семьи Дзарук вернулся с фронта с орденом Отечественной войны. В 1952 году вместе со сватом он создал первую в селе группу музыкантов. А в 1993 году свадьба родителей самой Розы даже попала в документальный фильм об истории и культуре донских армян «Мир пришедшим». Ее отец тогда был директором Дома культуры, а мама играла на скрипке, поэтому праздник получился невероятно музыкальным.

Сейчас супруги воспитывают двоих сыновей: шестилетнего Мелкона и трехлетнего Микаела.

Сейчас супруги воспитывают двоих сыновей: шестилетнего Мелкона и трехлетнего Микаела.

Фото: из архива героя публикации.

Сам Крикор в свободное от работы время берет в руки кларнет или национальный инструмент хавал. Не отстают от взрослых и дети.

- В прошлом году старший сын сам захотел петь, — делится Роза. — Но поставил жесткое условие: «Только на местном диалекте». Мы сразу записали его к педагогу, которая когда-то учила мою маму. И теперь шестилетний Мелкон выступает в фольклорном ансамбле.

Уважение к старшим и пирожки с лебедой

В доме Килафян строго чтут традиции, одна из которых - уважение к старшим. Дети с малых лет знают: куда бы они ни пришли, первым делом нужно подойти к самым взрослым.

- Они обязательно здороваются на нашем диалекте — говорят «Барев дзес», — объясняет мама двоих детей. — Это не просто обычное «привет», а уважительное обращение на «вы».

О федеральном конкурсе супруги узнали случайно.

О федеральном конкурсе супруги узнали случайно.

Фото: из архива героя публикации.

Дома семья общается исключительно на армянском языке. Супруги понимают, что за пределами села сыновья говорят по-русски. Поэтому родители стараются сохранить родную речь хотя бы в своих стенах. А ни одна семейная встреча не обходится без национальной кухни: на столе всегда лежат пури, самса и пирожки с лебедой.

Ролик у старинного родника

О масштабном федеральном конкурсе супруги узнали случайно. Заведующая детским садом предложила им подать заявку. Времени почти не оставалось, поэтому готовиться пришлось на выходных. Уже через пару дней видеоролик был полностью готов.

- Место для съемок выбрали символичное — ручей Байи Чорвах, — рассказывает Роза. — Именно возле него 245 лет назад остановились наши первые предки после переселения армян из Крыма на Дон.

Дома семья общается исключительно на армянском языке.

Дома семья общается исключительно на армянском языке.

Фото: из архива героя публикации.

Отправив заявку, муж с женой не сильно надеялись на победу. Но сначала легко прошли региональный этап, а в конце июля Роза нашла свою фамилию в федеральных списках.

- Я еще в самом начале в шутку сказала мужу: «Вот увидишь, в октябре поедем в Кремлевский дворец на награждение». Посмеялись и забыли. Не ожидали, что так и случится.

Осенью супруги вместе с детьми отправятся в столицу на большой концерт в честь самых крепких семей России.

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