Музыканты в пятом поколении: Супруги из Чалтыря рассказали, как победили в федеральном конкурсе «Семья года»

Семья из Ростовской области стала победителем федерального конкурса «Семья года». Фото: из архива героя публикации.

Супруги Килафян из села Чалтырь стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья — хранитель традиций». 28-летняя Роза и 32-летний Крикор воспитывают двоих детей. А еще бережно сохраняют культуру своих предков, донских армян. Обо всем этом они рассказали «КП — Ростов-на-Дону».

Имена сыновьям - в честь дедушек

Роза и Крикор познакомились восемь лет назад в социальных сетях. Обычная переписка быстро переросла в серьезные отношения. Свадьбу влюбленные отмечали строго по старинным обычаям: три дня гуляли в огромном шатре под открытым небом.

Дончане бережно сохраняют культуру своих предков, донских армян. Фото: из архива героя публикации.

Сейчас супруги воспитывают двоих сыновей: шестилетнего Мелкона и трехлетнего Микаела.

- Имена детям мы давали тоже по традиции, — рассказывает Роза. — Первенца назвали в честь отца мужа. А вот с младшим возникла небольшая сложность. Мой брат уже назвал своего сына в честь нашего отца. Поэтому мы посовещались и дали ребенку имя Микаел — в честь дедушки по материнской линии.

Музыканты в пятом поколении

Музыка в семье Килафян звучит постоянно. У Крикора и Розы сплелись сразу две творческие династии.

Прадедушка главы семьи Дзарук вернулся с фронта с орденом Отечественной войны. В 1952 году вместе со сватом он создал первую в селе группу музыкантов. А в 1993 году свадьба родителей самой Розы даже попала в документальный фильм об истории и культуре донских армян «Мир пришедшим». Ее отец тогда был директором Дома культуры, а мама играла на скрипке, поэтому праздник получился невероятно музыкальным.

Сейчас супруги воспитывают двоих сыновей: шестилетнего Мелкона и трехлетнего Микаела. Фото: из архива героя публикации.

Сам Крикор в свободное от работы время берет в руки кларнет или национальный инструмент хавал. Не отстают от взрослых и дети.

- В прошлом году старший сын сам захотел петь, — делится Роза. — Но поставил жесткое условие: «Только на местном диалекте». Мы сразу записали его к педагогу, которая когда-то учила мою маму. И теперь шестилетний Мелкон выступает в фольклорном ансамбле.

Уважение к старшим и пирожки с лебедой

В доме Килафян строго чтут традиции, одна из которых - уважение к старшим. Дети с малых лет знают: куда бы они ни пришли, первым делом нужно подойти к самым взрослым.

- Они обязательно здороваются на нашем диалекте — говорят «Барев дзес», — объясняет мама двоих детей. — Это не просто обычное «привет», а уважительное обращение на «вы».

О федеральном конкурсе супруги узнали случайно. Фото: из архива героя публикации.

Дома семья общается исключительно на армянском языке. Супруги понимают, что за пределами села сыновья говорят по-русски. Поэтому родители стараются сохранить родную речь хотя бы в своих стенах. А ни одна семейная встреча не обходится без национальной кухни: на столе всегда лежат пури, самса и пирожки с лебедой.

Ролик у старинного родника

О масштабном федеральном конкурсе супруги узнали случайно. Заведующая детским садом предложила им подать заявку. Времени почти не оставалось, поэтому готовиться пришлось на выходных. Уже через пару дней видеоролик был полностью готов.

- Место для съемок выбрали символичное — ручей Байи Чорвах, — рассказывает Роза. — Именно возле него 245 лет назад остановились наши первые предки после переселения армян из Крыма на Дон.

Дома семья общается исключительно на армянском языке. Фото: из архива героя публикации.

Отправив заявку, муж с женой не сильно надеялись на победу. Но сначала легко прошли региональный этап, а в конце июля Роза нашла свою фамилию в федеральных списках.

- Я еще в самом начале в шутку сказала мужу: «Вот увидишь, в октябре поедем в Кремлевский дворец на награждение». Посмеялись и забыли. Не ожидали, что так и случится.

Осенью супруги вместе с детьми отправятся в столицу на большой концерт в честь самых крепких семей России.

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