Завершился пятый этап конкурса «Парк Революции — 100 лет»!

Победители пятого этапа

Пятый этап нашего конкурса позади! И теперь мы точно знаем: для вас этот парк — не просто место на карте. Здесь не просто гуляют. Здесь хранят воспоминания, встречаются с близкими и находят вдохновение. Каждая ваша фотография и каждый рассказ — это еще одна страница в истории парка, которую мы пишем вместе.

Мы вглядывались в ваши снимки и перечитывали истории с большим теплом. В каждой работе чувствовалась искренняя любовь к этому зеленому островку в центре Ростова.

Спасибо всем, кто уже присоединился! А сейчас мы рады представить имена победителей и лауреатов пятого этапа. Поздравляем!

Победители пятого этапа

1.Виктория Сасько – В парке возможно перенестись в прошлое, прочувствовать настоящее и помечтать о будущем

2.Михаил Токарев - Парк Революции лучшее место для детей!

3.Екатерина Грек – Каникулы всей семьей в парке

4.Софья Русинова – Парк, как любимое место

5.Марина Чайка – Парк – волшебное место для отдыха семьей

Поздравляем победителей и говорим спасибо за ваши трогательные воспоминания! Они согревают нас и делают этот конкурс по-настоящему живым.

Как получить приз?

Победители могут забрать пригласительные билеты в веревочный парк в администрации парка аттракционов. Она работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

Если у вас остались вопросы, звоните по телефону: +7 903 401 67 07

Конкурс продолжается!

Если вы еще не успели подать заявку, самое время присоединиться. Мы ждем ваши работы в двух номинациях:

-«Фото в парке»

-«История о парке»

Делитесь снимками, воспоминаниями, семейными историями и самыми яркими моментами, которые связаны у вас с Парком Революции. Возможно, именно ваш рассказ станет следующим победным. Не упустите шанс войти в историю парка!