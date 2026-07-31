. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

В специальном проекте Южного федерального университета и «Комсомольской правды» «Этнокультурный код» продолжаем говорить о народах, культурах и традициях, которые составляют многонациональный Дон. О грузинах в Ростовской области, истории их присутствия, региональном многообразии Грузии, грузинском застолье, многоголосии и деятельности национально-культурной автономии рассказала доцент кафедры конфликтологии и национальной безопасности ЮФУ София Мартиросян.

НЕБОЛЬШАЯ, НО УСТОЙЧИВАЯ ДИАСПОРА

София Ашотовна, какова история грузинского присутствия на Дону и чем было обусловлено появление грузин в нашем регионе?

Грузинская диаспора в Ростовской области — это небольшая, но очень устойчивая часть многонационального юга России. Ее история связана с длительными миграциями, хозяйственными контактами и современной общественной самоорганизацией.

. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

По переписи населения 2021 года численность грузин в регионе составляла около пяти тысяч человек. При этом диаспорные оценки называют цифру до 15–17 тысяч человек, если учитывать ассимилированных, временных мигрантов, семьи грузинского происхождения, которые не обозначили себя грузинами в переписи. Компактного проживания грузин в Ростовской области не наблюдается. Они расселены достаточно дисперсно: живут прежде всего в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове и ряде сельских населенных пунктов. Это заметная, но абсолютно не доминирующая этническая группа.

Исторически грузинское присутствие на Дону связано с миграциями, торговыми и культурными связями.

БРАТЬЯ ГРУЗИНОВЫ: ГРУЗИНСКИЙ СЛЕД В КАЗАЧЬЕЙ ИСТОРИИ

В этом контексте особенно выделяется род Грузиновых, чья история стала своеобразным символом переплетения грузинского происхождения и казачьей идентичности.

Братья Евграф и Петр Грузиновы были приняты на государственную службу, достаточно успешно продвигались по ней, заслужили особые чины. Позже разгорелся конфликт с властями из-за их резких высказываний в защиту казачьих прав и чести. Это был определенный вызов порядку, который правительство восприняло как политическое неповиновение. В результате братья подверглись абсолютно унизительному наказанию: их лишили чинов и дворянства, а судьба закончилась трагически.

. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

Судьба братьев Грузиновых показывает, что грузинское наследие на Дону — это не только вопрос численности. Это часть исторической памяти региона, связанная с военной службой, свободолюбием и уважением к своим корням. В более широком смысле они стали одним из самых заметных примеров того, как грузинский этнический элемент был не просто представлен на Дону, а вошел в сердцевину казачьей исторической традиции — как символ соединения двух великих традиций: грузинской и донской казачьей.

ГРУЗИЯ КАК СТРАНА МНОЖЕСТВА ХАРАКТЕРОВ

Что важно сказать о самих грузинах как об этносе?

Грузия — страна удивительного многообразия, где каждый регион и каждый этнос имеет свой характер, свою манеру общения и свой уклад жизни. Грузинские этносы — это наследие древнего народа, который сумел пронести через века свою веру, язык, традиции и достоинство. В их истории есть сила гор, мудрость предков и, конечно же, абсолютная, неугасаемая любовь к родной земле.

Если говорить коротко, прежде всего можно обозначить восточную Грузию. Это мир кахетинцев, картлийцев, горских племен: пшавов, хевсуров, сванов. Они воспринимаются как гордые, мужественные, строгие, сильные люди, с чувством чести и горским характером.

Сваны, вдобавок, суровые и молчаливые. Они отличаются крепким здоровьем, потому что жизнь в этих местностях трудна, а дороги туда ведут сложным путем. Даже есть такая шутка: болезни до них не доходят, потому что к сванам нет дорог.

Другие представители горной Грузии — мтиулы, тушины, пшавы, мохевцы. Это тоже горские этносы: живые, быстрые, смелые, независимые, но более мягкие и лиричные. Мохевцы более сдержанные и очень привязанные к своей земле. Впрочем, это характеризует все горские племена.

Кахетинцы — тоже восточная Грузия. Они прямые, добродушные, честные, гостеприимные, очень основательные и этим располагают к себе. Они отважные, знатные винодельцы, очень любят гостеприимство и застолье.

Есть еще историческая грузинская группа — ингилойцы. Они тоже относятся к восточным грузинам, но, к сожалению, вынужденно проживают за пределами Грузии, на территории соседнего государства. Они говорят на ингилойском диалекте грузинского языка, то есть грузинский язык у них сохраняется.

Картлийцы — особая группа. Они относятся и к центральной, и к восточной Грузии. Это историческая область Шида-Картли, внутренняя Грузия. Картлийцев отличают сдержанность, устойчивость характера и глубокая привязанность к родной земле и родным обычаям.

ЗАПАДНАЯ И ЮЖНАЯ ГРУЗИЯ: ЮМОР И ТЕМПЕРАМЕНТ

А что отличает западную и южную Грузию?

Западная Грузия — это, я бы сказала, моя любимая часть. Это имеретинцы, гурийцы, рачинцы. Добрые, общительные, быстрые, эмоциональные, с яркой речью, живым характером и большим юмором.

Рачинцев немного отличает спокойствие, нерасторопность. Бытует мнение, что они всегда опаздывают во всех начинаниях и продолжениях.

В грузинской традиции самыми остроумными в западной части Грузии считаются, конечно же, гурийцы, хотя и у имеретинцев, и у рачинцев этот юмор тоже присутствует.

К западной Грузии также относятся Аджарцы. Они энергичные, щедрые и отличаются любовью к застолью.

Мегрелы очень темпераментные, общительные, умные, гостеприимные. И, конечно же, у них есть склонность к предпринимательской деятельности — это одна из главных их черт.

Южная и юго-западная Грузия — это Месхети и Джавахети. Месхи проживают в исторической Месхетии. Они основательные, трудолюбивые, сдержанные, уважающие порядок и память предков. Джавахи — это такая маленькая тихая сила Южной Грузии, где в характере соединяются стойкость, достоинство и верность родной отчизне, родному краю, родной земле.

В целом у грузин есть общий литературный грузинский язык. Но в разных регионах он звучит немного по-разному, сохраняя богатую палитру диалектов. Например, мегрелы говорят на самостоятельном и очень древнем картвельском языке. Иногда говорят, что это другой язык. На самом деле он очень древний. Думаю, если провести параллель с древнерусским языком, нам тоже было бы сложно его воспринимать.

При всех этих различиях народы Грузии объединяют уважение к традициям, любовь к семье, гостеприимство и верность своей земле.

Получается, что на Дону можно встретить представителей разных грузинских субэтносов?

Да, в принципе, так или иначе можно встретить представителей разных групп. Я специально изучала регионы Грузии и нашла компактное переселение имеретинцев только в Сочи. Оно относится еще к XVII–XVIII векам, и они до сих пор проживают там достаточно компактно. Сейчас не могу назвать точную цифру, но речь идет примерно о пяти тысячах человек, которые считаются именно имеретинцами.

В Ростове-на-Дону такого компактного проживания не наблюдается. Грузины расселены по городам, и их присутствие нельзя заметить так прямо. Они не образуют отдельного компактного пространства, но остаются частью городской и региональной жизни.

ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ: НЕ ТОЛЬКО ВКУСНО, НО И ИНТЕРЕСНО

Давайте перейдем к тому, как грузины и грузинская культура влияют на наш регион. Наверное, первое, что многие вспоминают, — это национальная кухня. За последние годы у нас появилось много грузинских ресторанов. Можно ли сказать, что через еду легче всего приобщиться к культуре этноса?

Наше исследование по диаспорам, в том числе грузинской, которое несколько лет назад проводилось под руководством Андрея Владимировича Бедрика в Институте социологии и регионоведения, показало интересную вещь. Когда респондентов спрашивали, с чем у них ассоциируются грузины и грузинская культура, они чаще всего отвечали: с грузинским застольем, гостеприимством, грузинскими песнями и танцами. Чуть реже говорили о фильмах и юморе.

Грузинское застолье — это, знаете, целое представление. Театральное, я бы сказала. И роль тамады здесь ключевая. Тамада управляет тостами, настроением и последовательностью самого ритуала. Это очень авторитетная роль. Тамада — не просто ведущий, а уважаемый человек, который произносит тосты по определенной логике и следит за порядком, за темпом питья, за всем происходящим за столом. Тосты в исполнении тамады — это своего рода грузинская поэзия, мини-литературное сочинение. Они могут быть длинными, и в их основе — любовь, дружба, любовь к родине, к детям. Грузинские тосты великолепны. Никогда не знаешь, чем они будут заканчиваться. И пока тамада не даст указание, что тост завершен и можно пить «боломде», то есть «до дна», присутствующие продолжают слушать.

ВИНОГРАД И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЮЖНЫХ ТРАДИЦИЙ

Если есть застолье, то рядом всегда возникает и тема виноделия. Здесь можно увидеть связь с донскими традициями?

Конечно, виноделие — очень важный сегмент грузинской культуры. Если есть застолье, то есть и вино. Многие историки сходятся в том, что виноделие зародилось на территории Кавказа — именно в Грузии и Армении. Распространение виноградной лозы шло от Кавказа к Европе. Я бы хотела отметить, что именно в Грузии виноградарство стало началом того виноделия, которое мы сегодня имеем в виду. Это тоже одна из черт Грузии и грузинского культурного присутствия. И, как мы знаем, сегодня и в Ростове, и в Ростовской области активно развивается виноделие. Поэтому здесь действительно можно увидеть определенное сходство, преемственность традиций и практик. Например, Кахетия и Имеретия славятся своими виноградниками и винами, и для южных регионов России эта тема тоже оказывается близкой и понятной.

ГРУЗИНСКОЕ МНОГОГОЛОСИЕ: КОГДА РАЗНЫЕ ГОЛОСА СОЗДАЮТ ГАРМОНИЮ

Один из самых узнаваемых символов грузинской культуры — многоголосие. Что оно значит для грузин в смысле национального единства и исторической памяти?

Это особое звучание. Грузинское многоголосие — это сама Грузия, звучание самой Грузии, где соединяются память поколений, сила традиций и красота единства. Оно напоминает нам, что разные голоса могут не спорить друг с другом, а вместе создавать гармонию, в которой слышится душа народа и всей грузинской нации.

Важно отметить, что грузинская автономия, которая существует в Ростове-на-Дону, как раз практикует обучающие курсы, чтобы люди могли приходить и обучаться этому великолепному мастерству грузинского многоголосия.

«ВАРДЗИЯ»: КАК ГРУЗИНСКАЯ АВТОНОМИЯ СОХРАНЯЕТ КУЛЬТУРУ НА ДОНУ

Расскажите подробнее, как грузинская автономия способствует объединению грузин на Дону.

Начну с того, что для Дона в принципе значимое звучание имеет фамилия Месхи. Эта фамильная форма совпадает с топонимическим названием, с принадлежностью к Месхети. В Грузии Месхи — очень благородная фамилия. И в ростовском звучании она тоже стала известной. Как мы знаем, она связана с крупным общественным и политическим деятелем региона, депутатом Заксобрания Ростовской области, многолетним и авторитетным руководителем Донского государственного технического университета Бессарионом Чихоевичем Месхи. Его деятельность как руководителя грузинской общины, диаспоры в Ростовской области была направлена на сохранение культурной самобытности грузин, укрепление связи между соотечественниками, поддержку национальных проектов.

Сегодня автономию возглавляет другой значимый человек — Дмитрий Гвазава. Их деятельность можно отметить как очень эффективную, потому что есть ряд уникальных проектов, которые они реализуют. Например, в Ростове-на-Дону ведется строительство православного храма в честь святой равноапостольной Нино, просветительницы Грузии. Это очень важно. Также проходят бесплатные занятия в школах грузинского языка — причем для представителей разных народов. Я знаю, что в этих школах и группах часто присутствуют люди негрузинской национальности.

Есть ансамбли грузинских народных танцев и песен «Имеди» и «Вардзия», издаётся газета, есть своя пресса, где публикуются исторические материалы о Грузии и о деятельности самой автономии. Работают спортивные клубы, проводятся благотворительные вечера и другие мероприятия. В общем, это очень активная городская жизнь. Они заметны, узнаваемы и таким образом возводят на должный уровень, продвигают свою культуру на Дону.

Естественно, грузинская автономия взаимодействует с другими объединениями и способствует межкультурному диалогу в Ростове-на-Дону. Это небольшое, но очень значимое культурное объединение.

А в завершение разговора хочется вернуться к многоголосию. Оно звучит как хорошая метафора культурного единства разных народов, которые могут звучать вместе и не спорить друг с другом, а создавать нечто прекрасное.