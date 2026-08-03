«На ней было спущено белье»: Под Ростовом ревнивец до смерти забил соседа, увидев его со своей женой

Когда приехала полиция, мужчина не стал отрицать вину. Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Под Ростовом вынесли приговор мужчине, который до смерти забил соседа, застав его рядом со своей полураздетой женой. Причем супруга уверяла, что никакой измены не было.

Мужчина застал любимую с соседом на полу столярной мастерской. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Его рука на ее бедре

В день трагедии Николай с гражданской женой сели помянуть ее отца. В первой половине дня к ним в гости пришел сосед, и хозяева пригласили его за стол. Позже Николай решил сходить в магазин за спиртным. Когда вернулся жены и соседа в кухне уже не было. Он начал их искать и застал спящими на бетонном полу в столярной мастерской.

- У нее были спущено нижнее белье, а рука соседа лежала на ее бедре... Сам он был одет, - рассказывал позже мужчина в суде, пытаясь оправдаться.

Николай понял, между женой и соседом произошел интим.

- Он словно взбесился, схватил меня за кофту и оттащил в спальню, - вспоминала женщина.

Хозяин дома отлучился в магазин, не подозревая, что увидит дома. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Отрицала измену

Дончанка отрицала измену — говорила, что выпила лишнего, поэтом и легла прямо на пол, а сосед пристроился рядом... Но сожитель ее даже не слушал. Он вернулся к сопернику и набросился на него.

Выпустив пар, отправился спать. А когда ночью женщина зашла в столярную мастерскую, то увидела на полу соседа с разбитой головой. Она разбудила Николая, и они подошли к нему уже вместе. Гость не дышал.

Пока муж пытался осознать, что натворил, его сожительница позвонила дочери и рассказала, что у них дома труп... Девушка сразу же сообщила об этому в службу «112». Вскоре к месту преступления приехали полицейские. Николай не стал отпираться и признал вину. А во время следственного эксперимента показал на манекене, как наносил удары сопернику.

Как говорится на сайте Таганрогского городского суда, мужчину признали виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека и приговорили к девяти с половиной годам в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу в июне этого года.

Ревнивца-убийцу приговорили к девяти с половиной годам в колонии строгого режима. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

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