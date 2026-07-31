«Высылаем «Альфу»: Как ростовчанин в состоянии транса отдал мошенникам 680 тысяч и едва не взял кредит на 1,2 млн рублей

Аферисты как по нотам разыграли историю о секретной операции по поимке мошенников. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

53-летний Виктор и его жена Евгения считали себя людьми с критическим мышлением и были уверены: их не разведут телефонные аферисты. Но однажды утром, уставший после отпуска, муж ответил на звонок «оператора» и назвал код из СМС. Дальше — как в тумане: звонки от «Центробанка», «капитана ФСБ», угрозы стать пособником врага, приказы переводить деньги на «резервный счет» и требование взять кредит. Когда он все отдал, его сердце не выдержало. Спасла случайно проезжавшая «скорая».

«Я не выспался и по глупости назвал код»

Виктор и Евгения только вернулись из отпуска на море. В тот же день, в начале августа, около двух часов дня ему позвонил мужчина с московского номера. Представился сотрудником мобильного оператора: «У вас заканчивается срок договора. Чтобы продлить, сообщите код из СМС».

Мужчине звонили с утра и до самой ночи, не давали опомниться. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Я не выспался с дороги, — вспоминает Виктор. — И вот сразу, по глупости, продиктовал код.

На следующее утро пришло СМС: аккаунт на «Госуслугах» взломан. Мужчина попытался восстановить пароль, но безуспешно. И почти сразу — звонок: «Мы из «Госуслуг», помогаем восстановить доступ». Опять коды из СМС, опять «введите новый пароль». Он повторял это раз десять, пока ему не выслали «новый пароль».

«На вас заявки на кредиты: одобрено 1,2 млн»

Тут же посыпались сообщения от банков: «Одобрен кредит на 1 200 000», «Резервирование на 700 000», «500 000». Виктор не подавал заявок. Позже он узнал, что аферисты подавали их онлайн, но операция не прошла — нужна биометрия, которой у него не было.

— А потом мне позвонила некая Алена Владимировна. Представилась сотрудником Центробанка. Но звонила не на обычный номер, а в мессенджер. Объяснила: «Защищенная связь, чтобы без лишних ушей».

Ростовчанина запугивали тем, что вышлют за ним опергруппу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Вы — пособник врага»

Далее разговор перевели на «юридический отдел». Появился «капитан ФСБ Владимир Сергеевич». Он прислал фото удостоверения — позже в полиции скажут: такие подделывают за десять минут. Но, пока мужчина этого не знал, «капитан» заявил: с его счета перевели 200 тысяч бывшему офицеру ФСБ, который перешел на сторону противника.

— Вы — пособник врага. Вам грозит уголовная ответственность, — сказал он. — Никому не говорите: это тайна следствия.

«Меня ввели в транс»

— Мне сказали: на ваше имя открыт резервный счет в ЦБ, как у всех граждан. Вы должны перевести свои деньги туда, чтобы их не украли. И я верил. Меня будто ввели в транс, — вспоминает Виктор.

Мужчина отдал все свои сбережения обманщикам и чудом не отдал им кредитные средства. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

До полуночи «специалист» Алена скидывала ему какие-то документы. На следующий день он снял все свои сбережения в нескольких банкоматах — в центре, на Чкаловском — и перевел 680 тысяч рублей на указанный счет.

Оформите кредит сами, чтобы опередить мошенников

Тут же новый звонок: «Получив доступ к счету, аферисты могут оформить на вас кредит. Чтобы не допустить этого, возьмите займ сами — это стандартная процедура». Виктор пошел в банк. Ему выдали 1,2 миллиона. Мошенники дали инструкцию:

— Говорите, что покупаете машину у друга, ушедшего на СВО. Не сбрасывайте трубку, пока говорите с сотрудниками банка.

Он пытался снять всю сумму, но операцию заблокировали на три дня. Это спасло его во второй раз. Во втором банке ему отказали — сотрудница заподозрила неладное, видя растерянного мужчину.

Мужчина выполнял все инструкции мошенников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Вы сорвали операцию!»

— Тогда мне сказали: «Отдыхайте, обсудите все с женой». Ночью мы рассказали тестю. Он сразу сказал: «Это мошенники». Наутро коллеги жены подтвердили: это стандартная схема. Мы поехали закрывать кредит на 1,2 млн.

Мошенники не успокаивались. Звонили, угрожали: «Вы нарушили инструкции, это уголовное преступление!». На следующий день Виктор шел на остановку, снова не отвечал на звонки. Вдруг упал — подскочило давление. К счастью, во дворе проезжала «скорая». Медики привели его в чувство и сказали: «Не отвечайте на звонки, успокойтесь». Но телефон разбился, и когда он заработал, мошенница, представившаяся Аленой, дозвонилась: «Где вы? Вы срываете операцию!»

«Высылаем «Альфу»»

Виктор сбросил вызов. На линии появился «капитан»: «Я из подразделения «К», борюсь с киберпреступностью. За вами выезжает «Альфа», вы нарушаете тайну следствия». От нервов мужчина начал громко смеяться, не мог остановиться.

— Пожелал им удачи и поехал в полицию. Они продолжали трезвонить даже в отделе. Потом прислали «повестки» — мы показали их в ФСБ, там подтвердили: фальшивка.

Кредит супруги закрыли через три дня. Сняли комиссию в несколько десятков тысяч. Виктор запретил онлайн-кредиты без личной явки, подключил защиту от мошенников. Но урок обошелся ему в 680 тысяч — почти все сбережения семьи.

«Я обжегся очень дорого»

— Они не сдавались несколько дней, звонили и писали, но я уже не отвечал. Хочу предупредить всех: если звонят и говорят, что вы «пособник врага», требуют перевести деньги на «безопасный счет» или оформить кредит — это мошенники. Положите трубку. Моя ошибка стоила мне почти всего, что я копил для семьи, — сказал Виктор.

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